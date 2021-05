3 Gründe, weshalb ich Alibaba-Aktien kaufe

Die Alibaba-Aktie war einer der ganz großen Überflieger der vergangenen Jahre. Allein innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich der Aktienkurs fast verdreifacht und steht aktuell bei 210,30 US-Dollar (Stand: 21.05.2021). Im vergangenen Oktober hat sich das Blatt aber plötzlich gewendet. Seitdem ist der Aktienkurs extrem unter die Räder gekommen. Damals kostete eine Aktie noch fast 320 US-Dollar. Ausgelöst wurde der Kursrutsch durch den plötzlich abgesagten Börsengang der Tochter Ant Financial. Verstärkt wurde er noch dadurch, dass Alibaba in den Fokus der chinesischen Aufsichtsbehörden geraten ist.

Inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt und Alibaba wurde zu einer Milliardenstrafe verdonnert. Dem Aktienkurs hat das bislang nicht geholfen. Für mich gibt es aber drei Gründe, weshalb ich die Aktie kaufe.

1. Alibaba hat das Schlimmste hinter sich

Im vergangenen Quartal wurde Alibaba in China zur Zahlung einer Strafe von etwa 2,8 Mrd. US-Dollar verurteilt. Das hat die insgesamt sehr guten Ergebnisse etwas eingetrübt und den Gewinn komplett aufgezehrt. Obwohl die Ermittlungen gegen Alibaba nun scheinbar beendet sind, hat sich der Aktienkurs aber nicht erholt. Eigentlich hätte man erwarten können, dass die Aktie wieder Kurs auf ihr Allzeithoch vom letzten Oktober nimmt. Denn an dem Geschäftsmodell und damit den Geschäftsaussichten von Alibaba wird sich wenig ändern.

Teilweise hängt das sicherlich damit zusammen, dass sich die extrem hohe Bewertung der Tochter Ant praktisch in Luft aufgelöst hat. Das Geschäftsmodell muss stark umgebaut werden, sodass die Gewinne in Zukunft deutlich niedriger ausfallen dürften, was den Wert mindert. Aber da Alibaba nur etwa ein Drittel der Anteile an Ant besitzt, sind die Auswirkungen zu verkraften. Denn Alibabas Kerngeschäft ist hochprofitabel.

2. Der Kursrutsch macht die Aktie attraktiv

Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Gewinn nach Steuern bei knapp 23 Mrd. US-Dollar. Ohne die Milliardenstrafe wären es sogar eher 26 Mrd. US-Dollar geworden. Aktuell wird Alibaba an der Börse mit etwa 570 Mrd. US-Dollar bewertet. Der Konzern ist also mit dem 24-Fachen des letzten Jahresgewinns bewertet! Aus meiner Sicht ist das für ein schnell wachsendes Unternehmen nicht zu viel.

Trotz aller Probleme, die sich in den letzten Monaten ergeben haben, gehe ich stark davon aus, dass Alibaba auch in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen wird. Und mit dem Wachstum werden voraussichtlich auch die Gewinne weiter in die Höhe schießen und die Aktie noch günstiger machen.

Tatsächlich hat Alibaba Ende des vergangenen Jahres einen milliardenschweren Aktienrückkauf gestartet. Der aktuell niedrige Kurs sorgt also dafür, dass die Zahl der ausgegebenen Aktien schneller sinkt. Besser könnte es für langfristig orientierte Anleger kaum laufen.

3. Cloud Computing bietet enormes Potenzial

Für genau diese Anleger hält Alibaba sogar noch ein Ass im Ärmel. Denn der Konzern ist im chinesischen Markt der dominante Anbieter im Bereich des Cloud Computing. Der Geschäftsbereich wächst deutlich stärker als der Rest des Unternehmens. Bisher verdient der Konzern damit aber noch kein Geld. In den vergangenen Quartalen konnten die Verluste aber dank des starken Umsatzwachstums deutlich verringert werden. In den kommenden Quartalen könnten erste Nettogewinne unterm Strich stehen und in den kommenden Jahren zu Milliardengewinnen anwachsen. Wie profitabel das Geschäft sein kann, wenn es eine gewisse Größe erreicht hat, zeigt sich am Beispiel von Amazon. Hier hat Alibaba aus meiner Sicht noch jede Menge Potenzial, das der aktuelle Aktienkurs noch nicht widerspiegelt.

Der Artikel 3 Gründe, weshalb ich Alibaba-Aktien kaufe ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von Alibaba. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. und Amazon und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $1920 Call auf Amazon und Short January 2022 $1940 Call auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Alibaba