3 grundsolide Dividendenaktien, die man kaufen sollte, wenn der Markt einbricht

Es hat etwas Beruhigendes, einen stetigen Zufluss von Geld aus deinen Investitionen zu erhalten. Das ist einer der Gründe, warum Dividendenaktien dazu neigen, sich während Abschwüngen an der Börse gut zu halten. Die Investoren schätzen das Einkommen, das sie bieten.

Und wenn ihre Renditen steigen, werden Dividendenaktien für wertorientierte Investoren immer attraktiver. Dies kann einen Boden unter ihren Aktienkursen bilden, was dazu beiträgt, die Verluste für die Aktionäre während eines Marktabschwungs zu begrenzen.

Das Beste von allem ist, dass du bei einem Börsencrash die Gelegenheit hast, die besten Dividendenaktien zu Schnäppchenpreisen abzustauben. In dieser Hinsicht sind hier drei herausragende dividendenzahlende Unternehmen, die du auf deine Beobachtungsliste setzen solltest. Wenn du die Chance hast, diese Aktien zu kaufen, wenn sie günstig sind, solltest du zugreifen.

1. Der Cloud-Koloss

Microsoft bietet den Anlegern viele Möglichkeiten zu gewinnen, was auch dabei hilft, das Risiko zu begrenzen. Der Tech-Spezialist profitiert davon, dass Unternehmen ihren Betrieb zunehmend in die Cloud verlagern. Neue cloudbasierte Versionen von Microsofts ehrwürdigem Windows-Betriebssystem und der Office-Produktivitätssoftware haben dabei geholfen, das Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. Gleichzeitig sorgen Microsofts Cloud-Infrastrukturplattform Azure, das Xbox-Spielsystem und die Cybersecurity-Lösungen für ein beeindruckendes Wachstum.

Die massiven Gewinne, die diese Geschäfte generieren, ermöglichen es Microsoft, seine Aktionäre mit einer schnell steigenden Dividende und üppigen Aktienrückkäufen zu belohnen. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. Juni endete, erwirtschaftete Microsoft einen atemberaubenden Nettogewinn von 61,3 Milliarden US-Dollar. Das wiederum ermöglichte es Microsoft, 16,5 Milliarden US-Dollar an Bardividenden auszuzahlen und 27,4 Milliarden US-Dollar an Aktienrückkäufen durchzuführen.

Microsofts Aktie wirft derzeit eine moderate Rendite von 0,8 % ab, aber das ist größtenteils auf den enormen Anstieg des Aktienkurses zurückzuführen. Microsoft hat seine Dividendenausschüttung in den letzten fünf Jahren um respektable 55 % erhöht, während der Kurs der Aktie in dieser Zeit um unglaubliche 402 % gestiegen ist. Und mit seiner Cloudstrategie, die die Expansion unterstützt, können Microsofts Investoren in den kommenden Jahren viele weitere Dividendenerhöhungen erwarten.

2. Der Müllgigant

Wenn du dir Sorgen um einen Crash an der Börse machst, dann schau dir Waste Management (WKN: A12AKNM) an. Der treffend benannte Anbieter von Abfalllösungen hat die Fähigkeit bewiesen, in allen Arten von Marktumgebungen Müll in Bargeld für seine Aktionäre zu verwandeln.

Waste Managements riesiges Netzwerk von Sammelstellen, Deponien und Recyclingzentren bildet einen großen Wettbewerbsvorteil, der dazu beiträgt, seine Gewinne vor Wettbewerbsbedrohungen zu schützen. Rigide Vorschriften und vehementer Widerstand von Hausbesitzern machen es fast unmöglich, neue Abfallanlagen in Märkten zu bauen, in denen Waste Management bereits tätig ist. Mit seinen gut gesicherten Einnahmen und Cashflows ist der Müllkönig eine der sichersten Aktien, die heute an der Börse erhältlich sind.

Waste Management ist daher in der Lage, einen Großteil seines freien Cashflows über eine verlässliche und stetig wachsende Dividende an die Investoren weiterzugeben. Nach der Erhöhung der Barausschüttung um 5,5 % auf eine jährliche Rate von 2,30 US-Dollar pro Aktie im Dezember rentiert die Aktie derzeit mit soliden 1,5 %. Und mit 18 aufeinanderfolgenden Jahren an Dividendenerhöhungen sollten die Aktionäre erwarten, dass dieser mit Müll gefüllte Einkommensstrom im Laufe der Zeit weitersteigen wird.

3. Der Tech-Titan

Apple ist ein weiteres Dividendenkraftwerk. Mit rund 88 Milliarden US-Dollar an Nettobarmitteln in seiner ultrasoliden Bilanz und 95 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow in den letzten zwölf Monaten ist dieses Tech-Schwergewicht die Art von Aktie, die dir helfen kann, nachts gut zu schlafen. Das liegt daran, dass Apples unübertroffene finanzielle Stärke es dem Unternehmen ermöglicht hat, während wirtschaftlicher Abschwünge wie der aktuellen Coronavirus-Krise nicht nur zu überleben, sondern sich gut zu entwickeln.

Der boomende Umsatz des iPhones treibt ein breit aufgestelltes Wachstum in Apples Ökosystem von Geräten und Dienstleistungen während der Pandemie voran. Apples Umsatz stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres um 36 % auf atemberaubende 81,4 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn um 93 % auf 21,7 Milliarden US-Dollar anstieg. Der Umsatz des iPhones stieg um atemberaubende 50 % und Apple konnte in allen wichtigen Produktkategorien ein zweistelliges Wachstum verzeichnen.

Apples unglaubliche Gewinn- und Cashflow-Maschine erlaubte es dem Unternehmen, Investoren allein im dritten Quartal mit 29 Milliarden US-Dollar an Dividenden und Aktienrückkäufen zu belohnen. Und obwohl die Aktie derzeit eine moderate Rendite von 0,6 % abwirft, hat Apple seine Dividende in den letzten fünf Jahren um fast 55 % erhöht. Das ist ein Trend, der sich wahrscheinlich bis weit in das kommende Jahrzehnt fortsetzen wird.

