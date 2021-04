3 internationale Tech-Aktien, die man jetzt kaufen kann

Wenn es um die neuesten und besten Technologieunternehmen geht, sind die USA immer noch ein großartiger Ort zum Investieren. Aber sicherlich nicht der einzige. In diesem Zusammenhang stammen einige der wichtigsten Technologien und Plattformen von heute nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus Übersee - insbesondere aus Ostasien.

In der Region, von China bis Taiwan, Südkorea und anderen südostasiatischen Ländern, findet ein rasantes Wachstum statt. Für diejenigen, die ihre Portfoliorenditen in den nächsten Jahren erhöhen wollen, könnte es also ein sehr kluger Schachzug sein, sich in diesen drei asiatischen Top-Tech-Aktien zu engagieren.

Das südafrikanische Medienunternehmen Naspers tätigte 2001 die vielleicht beste Investition aller Zeiten, als es für nur 32 Millionen US-Dollar einen großen Anteil von 33 % an dem chinesischen Tech-Start-up Tencent kaufte. 20 Jahre später wäre dieser Anteil 258 Milliarden US-Dollar wert, plus Dividenden. Naspers hat im Jahr 2018 Aktien im Wert von etwa 10 Milliarden US-Dollar verkauft, und gerade Anfang dieses Monats wurden weitere für 14,6 Milliarden US-Dollar verkauft. Doch selbst nach diesen Verkäufen besitzt die Tochter von Naspers, Prosus, immer noch 28,9 % des chinesischen Riesen.

Dieser Erfolg stellte jedoch ein Problem dar, da die Größe von Naspers an der Johannesburger Börse so überwältigend wurde, dass es begann, weit unter dem Wert seines stark steigenden Tencent-Anteils zu handeln, beginnend vor ein paar Jahren. Im Jahr 2019 gliederte Naspers Tencent und alle anderen internationalen Positionen in Prosus aus, das an der Euronext-Börse notiert wurde, wobei Naspers etwa 73 % der Anteile an Prosus behielt.

Leider hat das keine Abhilfe geschaffen, da Prosus weiterhin deutlich unter dem Wert der Tencent-Beteiligung gehandelt wird und Naspers mit einem Abschlag auf den Wert seiner Prosus-Beteiligung gehandelt wird.

Naspers/Prosus versucht jedoch tapfer und intelligent, diese Veränderung herbeizuführen. Prosus hat gerade 14,6 Milliarden US-Dollar an Tencent-Aktien verkauft, nachdem Tencent während der Pandemie nach oben gelaufen war. Obwohl Prosus immer noch bullisch in Bezug auf Tencent ist und sich verpflichtet hat, für weitere drei Jahre keine weiteren Aktien zu verkaufen, könnte der Verkauf helfen, die Lücke in der Bewertung zu schließen.

Prosus könnte sein im letzten Herbst angekündigtes 5-Milliarden-Dollar-Aktienrückkaufprogramm erhöhen, was den Wert sofort steigern würde, oder es kann dieses Geld nutzen, um seine Nicht-Tencent-Geschäfte in den Bereichen Online-Kleinanzeigen, Essenslieferungen, soziale Medien und E-Commerce auszubauen. Analysten schätzen, dass diese Sammlung von Geschäften im September letzten Jahres noch einmal 30 Milliarden US-Dollar wert war, und jetzt wahrscheinlich noch mehr. Es ist wahrscheinlich, dass Prosus in den nächsten Jahren ein bisschen von beidem machen wird - seine anderen Geschäftsbereiche ausbauen und gleichzeitig Aktien mit einem großen Abschlag zurückkaufen.

Die Investoren haben positiv auf die Nachricht reagiert, aber Naspers und Prosus werden immer noch mit großen Abschlägen auf den fairen Wert der öffentlich gehandelten Vermögenswerte gehandelt. Das Management hat jeden Anreiz, diesen Abschlag zu verkleinern, und wenn die Geschichte ein Wegweiser ist, sollte das Management von Prosus diese neuen Milliarden klug einsetzen. In jedem Fall ist eine Investition in Naspers oder Prosus eine Chance, mit einem großen Abschlag in Tencent zu investieren und gleichzeitig einer direkten Investition in China auszuweichen, die aufgrund der Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China riskanter geworden ist.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Das wichtigste Unternehmen der Welt könnte heute Taiwan Semiconductor Manufacturing sein. Als größter und fortschrittlichster Halbleiterhersteller der Welt verlassen sich viele der größten Tech-Unternehmen auf die Fertigungsexpertise von TSM, um ihre hochmodernen Chips zu produzieren. Halbleiter werden immer komplexer und ihre Produktion immer schwieriger, und Taiwan Semi hat sich in den letzten Jahren technologisch von den Rivalen abgesetzt, was zu einem massiven Wachstum geführt hat.

Dennoch ist die Aktie von Taiwan Semi in letzter Zeit zurückgegangen und hat etwa 17 % von den jüngsten Allzeithochs verloren. Warum ist das so? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist Taiwan Semi im letzten Jahr stark gestiegen - um etwa 144 %, während das KGV von etwa 20 auf 35 gestiegen ist, obwohl die Gewinne gestiegen sind.

Zweitens wurde in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit auf die Konkurrenten gelenkt, darunter Samsung und Intel, die beide ehrgeizige Investitionspläne angekündigt haben, um TSMC einzuholen. Samsung kündigte kürzlich einen 116 Milliarden US-Dollar schweren Investitionsplan an, um die 3-Nanometer-Chipproduktion bis 2022 zu erreichen. Sie tun das, um bis dahin mit Taiwan Semi gleichzuziehen und die Gate-Allaround-Technologie einzuführen, bevor Taiwan Semi dies ebenfalls tut.

In der Zwischenzeit hat Intel, das vor ein paar Jahren die Spitzenposition an Taiwan Semi abgegeben hat, seine Absichten bekannt gegeben, nicht nur in der Produktion von Spitzenchips aufzuholen, sondern auch eine Foundry für andere Chipdesigner zu werden. In diesem Zusammenhang gab der neue CEO Pat Gelsinger bekannt, dass Intel 20 Milliarden US-Dollar in zwei neue Werke in Arizona investieren werde.

Dennoch denke ich, dass es verfrüht ist zu sagen, dass Samsung oder Intel in der Lage sein werden, in absehbarer Zeit aufzuholen. Schließlich gibt es einen Grund, warum Taiwan Semi die Führung in der Chiptechnologie übernommen hat, und es ist nicht undenkbar, dass Taiwan Semi seine Führung über dieses Jahr hinaus behalten wird. Es ist auch keine sichere Sache, dass Samsung und Intel erfolgreich sein werden.

Mit der globalen Pandemie, die die digitalen Trends beschleunigt, befinden wir uns jetzt in einer Halbleiterknappheit, die bis ins Jahr 2022 anhalten sollte. Diese steigende Flut sollte alle Boote heben, auch wenn Taiwan Semi mehr vom Kuchen mit seinen Rivalen teilen muss. Während TSMC ein jährliches Wachstum von 10 bis 15 % für die nächsten fünf Jahre prognostiziert hat, hat das Management in der jüngsten Telefonkonferenz mit den Analysten seine Prognose für 2021 auf 20 % Wachstum angehoben und hat eine Erfolgsbilanz von zu geringen Versprechungen und zu hohen Zahlen.

Kurz gesagt, der jüngste Einbruch könnte ein guter Zeitpunkt sein, um in diese langfristige Dividendenwachstumsaktie einzusteigen.

Sea Limited ist ein potenzieller Riese im Entstehen, der sehr schnell seine Konkurrenten überholt hat, um die führende E-Commerce-Plattform in Südostasien zu werden.

Natürlich hat Sea nicht so angefangen. Ursprünglich war es eine Kommunikationsplattform für Videospieler, bevor es Spiele von Tencent für das südostasiatische Publikum vertrieben hat. Dann produzierte das Unternehmen sein eigenes Spiel Free Fire, das auf Anhieb zu einem internationalen Phänomen wurde.

Doch Seas Ambitionen gingen weit über Videospiele hinaus, und so startete das Unternehmen 2015 seine E-Commerce-Plattform Shopee, zusammen mit SeaMoney, seinem digitalen Finanzdienstleistungszweig. Shopee war sehr erfolgreich und überholte die ersten E-Commerce-Anbieter in der Region, als die Südostasiaten begannen, E-Commerce in immer größerem Umfang zu nutzen. Die Pandemie kam dann genau zu dem Zeitpunkt, als Shopee seine Rivalen überholte, was zu einem stratosphärischen Wachstum im letzten Jahr führte.

Während die Aktie von Shopee in letzter Zeit mehr als 10 % von ihren Allzeithochs verloren hat, ist sie im letzten Jahr massiv gestiegen und hat im Jahr 2020 um 385 % zugelegt. Dennoch hat sich das Unternehmen mit absolut massivem Wachstum bewährt. Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 102 %, was durch ein 178%iges E-Commerce-Wachstum und ein 72%iges Wachstum in der digitalen Unterhaltungssparte, zu der Free Fire gehört, befeuert wurde. Der Umsatz mit digitalen Zahlungen stieg um das 8-Fache, wenn auch von einer sehr kleinen Basis aus.

Und das Unternehmen nimmt auch nicht den Fuß vom Gas. Im Jahr 2021 hat Sea bereits Schritte unternommen, die auf noch größere Wachstumsambitionen hindeuten. Erstens investierte es weiter in seine Fintech-Ambitionen, indem es die in Jakarta ansässige Bank BKE kaufte. Der Kauf einer Bank signalisiert die Ambition von Sea, eine allumfassende Super-App mit vielen Finanzdienstleistungen zu werden, die über reine E-Commerce-Zahlungen hinausgehen.

Zweitens hat Sea auch in größerem Umfang nach Lateinamerika expandiert. Nachdem es 2019 mit einem kleinen E-Commerce-Team in Brasilien gestartet ist, hat Shopee erst im Februar seine App in Mexiko gestartet. Der Start signalisierte, dass Sea noch größere Ambitionen in Lateinamerika hat, wo der E-Commerce noch in den Kinderschuhen steckt und wo es effektiv mit den vielen Free-Fire-Playern in der Region Cross-Marketing betreiben kann. Darüber hinaus hat Lateinamerika eine noch größere Bevölkerung als Südostasien, mit einem BIP von 5,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2019, gegenüber 3,6 Billionen US-Dollar in Südostasien.

Im Grunde genommen baut Sea sowohl sein Produktportfolio als auch seine geografische Reichweite weiter aus, während es gleichzeitig seine Kernplattformen für Gaming und E-Commerce in der Heimat einwandfrei betreibt. Eine potenziell erfolgreiche lateinamerikanische Expansion könnte die Aktie von Sea definitiv höher treiben, trotz des beeindruckenden Laufs im letzten Jahr.

Der Artikel 3 internationale Tech-Aktien, die man jetzt kaufen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Billy Duberstein besitzt Aktien von Naspers Limited (ADR), Prosus, Sea Limited und Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 18.04.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Sea Limited, Taiwan Semiconductor Manufacturing und Tencent Holdings. The Motley Fool empfiehlt Intel und die folgenden Optionen: long Januar 2023 $57,5 Calls auf Intel und short Januar 2023 $57,5 Puts auf Intel.

