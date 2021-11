3 „Investitionen“, für die ich immer dankbar sein werde (keine Aktien-Tipps!)

Es gibt Investitionen, für die ich immer dankbar sein werde. Das betrifft natürlich so manche Aktie. Eine Etsy-Aktie möchte ich beispielsweise in meinem Depot nicht mehr missen. Allerdings meine ich das heute explizit nicht, also konkrete Anteilsscheine.

Nein, denn heute soll es um andere Investitionen gehen, die ich früh getätigt habe und die mich, abseits von Aktien, weit vorangebracht habe. Hier sind sie und was vielleicht auch du davon mitnehmen kannst.

„Investitionen“ in das Aktien-Wissen

Erste Investitionen, die ich definitiv nicht mehr missen möchte, sind diejenigen in mein Aktien-Wissen. Egal ob Bücher oder die Recherche zu diversen Unternehmen und deren Anteilsscheine. Oder auch das Abgrenzen des eigenen Circle of Competence: Es braucht natürlich etwas, bis man weiß, wie man in Aktien investiert.

Ich bin froh, dass ich in jungen Jahren damit begonnen habe, mir dieses Wissen aufzubauen. Grundsätzlich glaube ich, dass ich auch hier noch lange nicht am Ende bin (wann hat man schon jemals ausgelernt?). Aber dadurch kann sich dieses Wissen langfristig ebenfalls noch potenzieren.

Egal ob Negativzinsen, Altersvorsorge oder auch ein früher Ruhestand: Die Investitionen in dieses Wissen zahlen sich finanziell mittel- bis langfristig definitiv aus. Wobei es eben nicht um eine konkrete Aktie oder einen heißen Tipp geht. Nein, sondern um den erfolgreichen Vermögensaufbau im Allgemeinen.

Die finanzielle Freiheit für mich und meine Familie

Zudem möchte ich die Investitionen in die finanzielle Freiheit für mich und meine Familie nicht missen. Wir haben dieses finale Stadium zwar noch nicht erreicht. Allerdings sehe ich es eher als Prozess und nicht als ein schnelles Ziel an. Es dauert vermutlich auch noch einige Jahr, vielleicht auch ein paar mehr.

Trotzdem haben meine Frau und ich früh damit begonnen, in unsere finanzielle Freiheit zu investieren. Das bedeutet zum einen, dass wir uns für den Vermögensaufbau mit Aktien entschieden haben. Aber auch, dass wir bewusst die Entscheidung getroffen haben, unter unseren Verhältnissen zu leben und das Sparen gegenüber dem kurzfristigen Konsum zu priorisieren. Oder auch nicht dem Schema vieler Verbraucher zu folgen. Beispielsweise wenn es um das Kaufen inzwischen sehr teurer Immobilien geht.

Es sind genau die „Investitionen“ und Entscheidungen, von denen ich glaube: Langfristig werden sie groß. Eine falsche finanzielle Weiche in jungen Jahren kann hingegen einen Traum von finanzieller Freiheit torpedieren.

Investitionen in Aktien mit Foolishem Ansatz

Zu guter Letzt bin ich froh, dass ich meine Investitionen inzwischen aus dem für mich besten Ansatz angehe: Nämlich unternehmensorientiert. Und langfristig. Sowie auch dahin gehend, weder dem Timing noch der Volatilität ein zu großes Gewicht zuzumessen. Das wiederum hat mich der Foolishe Ansatz gelehrt.

Insofern bin ich letztlich doch froh um viele Aktien, vor allem innovative Wachstumsaktien, die ich kaufen konnte. Und die ich vielleicht nur aufgrund von The Motley Fool entdeckt habe. Wie man seine Investitionen angeht und mit welcher Überzeugung ist ein entscheidendes Merkmal. Der Ansatz bestimmt letztlich, wie man erfolgreich ist.

