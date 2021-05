3 irre günstige Dividendenaktien

Was ist besser als eine Dividendenaktie mit einer soliden Rendite? Eine günstige Dividendenaktie mit einer soliden Rendite.

Allerdings gibt es ein Problem. Da der Aktienmarkt so hoch steht wie fast noch nie, sind die meisten Aktien hoch bewertet. Zum Glück trifft das aber nicht auf alle Aktien zu. Hier sind drei irre günstige Dividendenaktien.

Die Aktien von AbbVie (WKN: A1J84E) werden derzeit nur zum 9,3-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Das ist viel niedriger als der S&P-500-Index mit einem erwarteten Gewinnmultiplikator von 22. Es liegt auch deutlich unter dem Forward Earnings Multiple des Healthcare-Sektors von 16,7.

Der große Pharmakonzern bietet auch eine der attraktivsten Dividenden an. Die Dividendenrendite von AbbVie liegt derzeit bei fast 4,5 %. Das Unternehmen zählt zu den Dividendenaristokraten mit 49 aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen.

Warum ist AbbVie eine so irre günstige Dividendenaktie? Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Investoren über den drohenden Umsatzrückgang von Humira besorgt sind, sobald das Medikament im Jahr 2023 die US-Patentexklusivität verliert. Humira generierte im ersten Quartal dieses Jahres mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes von AbbVie.

AbbVie geht jedoch davon aus, dass die Umsätze ab 2024 schnell wieder wachsen werden. Das Unternehmen hat mehrere Produkte, von denen es glaubt, dass sie den Umsatzrückgang bei Humira mehr als ausgleichen werden. Darunter die neueren Medikamente gegen Autoimmunerkrankungen Rinvoq und Skyrizi sowie das Antipsychotikum Vraylar.

HIer ist noch eine weitere große Pharma-Aktie, die man sich unbedingt ansehen sollte. Die Aktien von Bristol Myers Squibb (WKN: 850501) werden zum 8,7-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, was sogar noch unter dem voraussichtlichen Gewinnmultiple von AbbVie liegt.

BMS ist kein Dividendenaristokrat wie AbbVie, aber seine Dividende sollte für viele Investoren attraktiv sein. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei etwas über 3 %. Außerdem hat das Unternehmen seine Dividendenausschüttung seit 2010 jedes Jahr erhöht.

Wie AbbVie wird auch BMS bald mit großem Gegenwind konfrontiert sein. Generische Versionen des umsatzstärksten Medikaments Revlimid werden ab 2022 auf den US-Markt kommen. Obwohl diese Generika zunächst nur in vertraglich begrenzten Mengen erhältlich sein werden, werden sie Revlimid Marktanteile abnehmen.

BMS ist jedoch der Meinung, dass das Unternehmen in guter Verfassung sein wird. Das Unternehmen hat mehrere neuere Produkte, die Blockbuster-Potenzial haben, darunter die Krebszelltherapien Abecma und Breyanzi.

Viatris (WKN: A2QAME) ist bei Weitem die günstigste dieser drei Aktien. Sie werden zu einem extrem niedrigen Multiplikator von 3,9 gehandelt.

Technisch gesehen ist Viatris noch keine Dividendenaktie. Der Arzneimittelhersteller erwartet jedoch, noch in diesem Monat eine Quartalsdividende von 0,11 US-Dollar pro Aktie auszuschütten. Basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von Viatris wird die Dividendenrendite etwas mehr als 3 % betragen. Das Unternehmen hat außerdem erklärt, dass es plane, seine Dividende in Zukunft jährlich zu erhöhen.

Man sollte jedoch für eine Weile kein großes Umsatzwachstum von Viatris erwarten. Das Unternehmen geht davon aus, dass 2021 ein „Tiefpunktjahr“ sein wird, gefolgt von einer schrittweisen Verbesserung. Dank vielversprechenden Biosimilarkandidaten in der Pipeline könnte Viatris jedoch in den nächsten Jahren ein bescheidenes Wachstum erzielen.

Wall-Street-Analysten glauben, dass die Aktie innerhalb der nächsten zwölf Monate um fast 50 % steigen könnte. Das könnte eine zu optimistische Schätzung sein, aber Viatris wird sich bei seiner bereits niedrigen Bewertung wahrscheinlich nicht mehr viel tiefer bewegen. Investoren, die Schnäppchen und Dividenden mögen, könnten diese Aktie attraktiv finden.

Der Artikel 3 irre günstige Dividendenaktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Bristol Myers Squibb und empfiehlt Aktien von Viatris. Keith Speights besitzt Aktien von AbbVie, Bristol Myers Squibb und Viatris Inc. Dieser Artikel erschien am 9.5.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images