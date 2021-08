3 Kriterien für massiv erfolgreiche Aktien

Eine kleine Anzahl von Gewinnern bringt den Großteil der Gewinne an der Börse.

Diese Gewinner zu identifizieren, kann für Investoren enorme Belohnungen bringen.

Halte nach diesen drei Merkmalen Ausschau, die einige der besten Aktien der Geschichte gemeinsam haben.

Wichtige Punkte

Tausende von Unternehmen werden öffentlich gehandelt, was das Investieren ein wenig wie die Suche nach einer „Nadel im Heuhaufen“ machen kann. Laut dem Finanzprofessor Hendrik Bessembinder stammen die historischen Gewinne der Börse von nur 4 % der gehandelten Aktien. Mit anderen Worten, du musst die „Gewinner“ finden, wenn du beim Investieren Erfolg haben willst. Nichts beim Investieren ist „idiotensicher“, aber hier sind drei Zutaten, die einige der größten Gewinner der Geschichte haben.

1. Lass es wachsen

Laut einer Recherche von Morgan Stanley werden 74 % der langfristigen (10 Jahre oder mehr) Gesamtrendite einer Aktie durch das Umsatzwachstum bedingt. Es mag im Nachhinein offensichtlich erscheinen, aber je mehr ein Unternehmen wächst, desto mehr wird es wert sein.

Investoren sollten nach Unternehmen suchen, die ihre Umsätze über einen langen Zeitraum konstant steigern können. Die Geschichte ist voll von Unternehmen, die kurze Wachstumsphasen durchliefen, aber schließlich von Konkurrenten gestört wurden, an der Umsetzung scheiterten oder das Kerngeschäft obsolet werden ließen.

Der E-Commerce-Riese Amazon ist eine der lukrativsten Aktien aller Zeiten, die seit dem Börsengang in den 1990er Jahren um mehr als 100.000 % gestiegen ist. Aber hinter diesen Aktienrenditen steht ein Geschäft, das seit vielen Jahren kontinuierlich schnell gewachsen ist.

Im Jahr 2002 lag der Nettoumsatz von Amazon bei 5,26 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2020 verzeichnete Amazon einen Umsatz von 386 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 38 % im Jahresvergleich. Amazon hat sein starkes Wachstum beibehalten, obwohl das Unternehmen größer geworden ist, was eine Schlüsseleigenschaft jeder Gewinneraktie ist.

2. Es geht darum, Geld zu verdienen

Nach dem Umsatzwachstum steht die Bruttomarge ganz oben auf der Liste dessen, was Aktienrenditen beeinflusst. Viele Unternehmen wachsen, aber wenn ein Unternehmen kein Geld verdienen kann, ist das nicht gut für die Investoren.

Es gibt viele Gründe, warum die Bruttomarge eines Unternehmens beeinträchtigt werden kann, darunter

Preisdruck von Konkurrenten

Die Einnahmen hängen von schwankenden Rohstoffpreisen ab

Das Geschäft läuft während Rezessionen nicht gut

Diese Faktoren können dazu führen, dass ein Unternehmen Schwierigkeiten hat, Geld zu verdienen, daher ist es für Investoren von Vorteil, Unternehmen mit sehr hohen und beständigen Bruttomargen zu finden.

Der Tabakriese Altria Group hat keine schnell wachsenden Einnahmen zu bieten. Dennoch liegen seine Bruttomargen konstant bei über 60 %, was bedeutet, dass Altria unabhängig davon, was in der Welt um es herum passiert, Geld verdient hat. Das Unternehmen zahlt eine saftige Dividende und schlägt den S&P 500 seit mehr als 50 Jahren.

3. Finde die Schiffe mit den besten Kapitänen

Diese wichtige Zutat ist nicht so messbar wie der Umsatz oder die Bruttomarge, und das ist die Führung eines Unternehmens. Viele der besten Aktien in der Geschichte werden von CEOs mit Visionen und Aggressivität geführt, um neue Marktchancen umzugestalten oder zu erfinden.

Wäre Tesla Motors ohne Elon Musk da, wo es heute ist? Wäre Apple ein Multi-Billionen-Dollar-Unternehmen ohne die Grundlagen, die der verstorbene Steve Jobs mit dem iPhone gelegt hat? Der richtige CEO kann den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens aufrechterhalten und das Unternehmen wachsen lassen, indem er neue Wege zur Expansion findet.

Viele Unternehmensgründer steigen aus, sobald ihr Unternehmen an die Börse geht, und ein CEO ohne Visionen kann zusehen, wie die Konkurrenz ein großartiges Unternehmen in einen Außenseiter verwandelt. Unternehmen mit engagierten Gründern, die dabei bleiben, um das Unternehmen zu großen Höhen zu führen, sind nicht alltäglich und sollten geschätzt werden, wenn sie gefunden werden.

Alles zusammen

Unser Rezept für eine gewinnbringende Investition ist ein beständig wachsendes, margenstarkes Unternehmen, das von dynamischen und engagierten Führungskräften geführt wird. Du kannst diese Kriterien nutzen, um das Feld aus den tausenden von Aktien da draußen dramatisch einzugrenzen.

Während diese Zutaten den Erfolg nicht garantieren können, schaffen sie einen guten Ausgangspunkt, um die nötigen Hausaufgaben zu machen. Baue ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmen auf, die diese Liste erfüllen, und du könntest mit den langfristigen Ergebnissen zufrieden sein.

