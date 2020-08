3 Lektionen, die ich über das Investieren ab 2020 gelernt habe

Das Jahr ist noch lange nicht vorbei, aber es ist wahrscheinlich, dass aus den Investitionen im Jahr 2020 bereits viele Lehren gezogen wurden.

Vor allem der Börsencrash hat gezeigt, dass unvorhergesehene Ereignisse einen großen und plötzlichen Einfluss auf die Aktienkurse haben können. Hinzu kommt, dass die Volatilität über viele Monate hinweg anhalten kann, was es den Anlegern ermöglichen kann, die Zyklizität des Aktienmarktes zu nutzen.

So könntest du durch den Kauf hochwertiger Unternehmen zu fairen Preisen auf lange Sicht deine finanziellen Aussichten selbst unter den schwierigsten Investitionsbedingungen verbessern.

Ein unvorhergesehener Börsencrash

Der Börsencrash hat die Ansichten der meisten Einzelpersonen dominiert, wenn sie im Jahr 2020 investieren. Wie bei vielen früheren Marktabschwüngen war er für die meisten Investoren zu Beginn des Jahres unvorhersehbar. Er verursachte jedoch einen der stärksten und schnellsten Kurseinbrüche an der Börse in der Geschichte.

Eine wichtige Lektion, die alle Investoren aus dem Marktcrash mitnehmen können, ist, dass es jederzeit zu unvorhergesehenen Bärenmärkten kommen kann. Oft gibt es wenig oder gar keine Vorwarnung, dass sie eintreten werden, da eine beliebige Anzahl potenzieller Risiken immer größer werden und sich negativ auf die Aktienkurse auswirken können.

Daher könnte der Kauf von qualitativ hochwertigen Unternehmen im Jahr 2020 und in den kommenden Jahren von großer Bedeutung sein. Sie können vielleicht besser in der Lage sein, eine Periode schwacher Wirtschaftsleistung zu überstehen, die die Verkaufszahlen sinken lässt. Indem du die besten Unternehmen eines Sektors ausfindig machst und sie in deinem Portfolio hältst, kannst du vielleicht die Risiken verringern und deine Gesamtrendite verbessern.

Hohe Volatilität

Hohe Volatilität scheint eine Konstante bei Investitionen im Jahr 2020 zu sein. Wie bei früheren Börsenabschwüngen können die Unsicherheit und die Risiken nach dem anfänglichen Rückgang noch viele Monate und sogar Jahre lang erhöht bleiben. Mit der Aussicht auf eine zweite Welle von Coronaviren und geopolitischen Risiken in Europa und Nordamerika könnten die Investitionsbedingungen für den Rest des Jahres weiterhin unvorhersehbar sein.

Aus diesem Grund möchten die Investoren möglicherweise eine langfristige Sichtweise einnehmen. Dies könnte es ermöglichen, über die kurzfristige Volatilität hinauszublicken, die kurzfristig zu Papierverlusten führen könnte, wobei die langfristige Erfolgsbilanz des Aktienmarktes sein Potenzial unterstreicht, über einen längeren Zeitraum relativ hohe Renditen zu erzielen.

Wertorientiertes Investieren im Jahr 2020

Die Suche nach unterbewerteten Aktien bei Investitionen im Jahr 2020 könnte in den kommenden Jahren zu hohen Renditen führen. Obwohl Wachstumstitel in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind, könnten die Bewertungen in einer Weltwirtschaft, die um ihr Wachstum zu kämpfen hat, jetzt relevanter sein.

Durch den Kauf hochwertiger Unternehmen, wenn diese zu niedrigen Preisen gehandelt werden, ist es möglich, eine große Sicherheitsmarge zu erhalten, die deine Erträge steigern könnte. Dies kann deine finanziellen Aussichten verbessern und es dir ermöglichen, von den Lehren zu profitieren, die du aus dem Börsenkrach im Jahr 2020 gezogen hast.

