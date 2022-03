3 Lektionen, die man lernen muss, wenn man ein millionenschwerer Investor werden will

Du musst die wichtigsten Investitionsprinzipien verstehen, wenn du erfolgreich sein willst.

Kurzfristige Verluste sind ein natürlicher Bestandteil des Investierens, aber du kannst Maßnahmen ergreifen, um sie zu minimieren.

Wichtige Punkte

Investoren haben letztlich ein Ziel vor Augen: ihr Vermögen mit minimalem Aufwand zu vermehren. Manche schaffen das besser als andere, aber der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg liegt nicht immer darin, wie viel Geld jemand investiert.

Große Summen zu investieren ist sicherlich hilfreich, wenn du Millionär werden willst, aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die du beachten musst, wenn du dein Vermögen vergrößern willst. Hier sind drei davon.

1. Höhen und Tiefen sind ein normaler Teil des Investierens

Unternehmen haben gute und schlechte Quartale, und ihre Aktien steigen und fallen entsprechend. Das Gleiche gilt für den Markt als Ganzes. Manchmal kommt es zu Marktkorrekturen und viele Menschen verlieren Geld, sogar erfahrene Investoren.

Eine der harten Wahrheiten beim Investieren ist, dass deine Bestände irgendwann einbrechen werden, selbst wenn du in große, stabile Unternehmen mit großen Wettbewerbsvorteilen gegenüber anderen in der Branche investiert hast. Und wenn du hin und wieder etwas Geld verlierst, heißt das nicht, dass du etwas falsch machst - das passiert jedem.

Das Wichtigste ist, dass du nicht in Panik gerätst. Meistens musst du nur darauf warten, dass sich dein Portfolio erholt. Langfristig hat der Aktienmarkt gute Renditen geliefert. Panikverkäufe hingegen können deine vorübergehenden Verluste in dauerhafte verwandeln.

Manchmal ist es jedoch die richtige Entscheidung zu verkaufen. Behalte deine Investitionen im Auge und achte auf Warnhinweise, z. B. wenn ein Unternehmen ständig Marktanteile an seine Konkurrenten verliert. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich die Dinge nicht zum Guten wenden und du deine Verluste besser begrenzen solltest.

2. Der Versuch, den Markt zu timen, geht meistens schief

Manche Menschen behandeln den Aktienmarkt wie eine Lotterie. Sie investieren viel in ein paar kleine, relativ unbekannte Unternehmen, in der Hoffnung, dass sie über Nacht ein Vermögen machen - und das passiert tatsächlich einigen wenigen Glücklichen. Aber die große Mehrheit der Menschen, die diesen Ansatz wählen, verlieren am Ende einen großen Teil der ursprünglichen Investition.

Wenn du ein Vermögen machen und es behalten willst, musst du deine Erwartungen an deinen Zeitplan anpassen. Dein Vermögen über ein paar Jahrzehnte zu vermehren, ist vielleicht nicht das, was du dir vorgestellt hast, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du es behältst, ist viel größer, wenn du dir Zeit nimmst und dich auf hochwertige und vielversprechende Unternehmen konzentrierst.

Der Durchschnittskosteneffekt ist eine einfache Alternative, um zu versuchen, den Markt zu timen, und vielleicht wendest du diese Strategie bereits bei deinen Rentenkonten an. Dabei investierst du in regelmäßigen Abständen einen bestimmten Betrag. Das können 100 US-Dollar pro Woche oder 200 US-Dollar pro Monat sein - ganz wie du willst. Die Idee dahinter ist, dass du manchmal investierst, wenn die Aktienkurse hoch sind, und manchmal, wenn sie niedrig sind. Langfristig gleicht sich das aus und du zahlst am Ende einen fairen Preis für alle deine Aktien.

3. Du solltest nicht alles auf eine Karte setzen

Wenn du dein gesamtes Geld in eine Handvoll Aktien investierst, ist das ein Rezept für ein Desaster, denn wenn nur eine oder zwei dieser Aktien einen Kurssturz erleiden, verlierst du viel Geld. Idealerweise sollte man sein Geld auf mindestens 25 verschiedene Aktien in unterschiedlichen Sektoren verteilen. Selbst wenn eine ganze Branche einen Rückschlag erleidet, hast du andere Aktien, die die Verluste ausgleichen.

Wenn du dich bei der Auswahl einzelner Aktien nicht wohl fühlst, ist ein Indexfonds eine einfache Möglichkeit, deine Ersparnisse zu diversifizieren. Mit ihnen bist du sofort an Hunderten oder Tausenden von Unternehmen beteiligt, und die meisten sind recht günstig zu haben. Die besten S&P 500-Indexfonds verlangen zum Beispiel nur etwa 3 US-Dollar pro Jahr an Gebühren für ein Portfolio von 10.000 USD.

Vergiss auch nicht, dein Portfolio regelmäßig neu auszurichten. Manche Anlagen entwickeln sich besser als andere, und das kann dazu führen, dass sie einen größeren Anteil deines Portfolios ausmachen, als du ursprünglich beabsichtigt hast, und dich einem zu hohen Risiko aussetzen. Mach es dir zur Gewohnheit, deine Investitionen mindestens einmal im Jahr zu überprüfen, damit du die Möglichkeit hast, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, um auf Kurs zu bleiben.

Der Artikel 3 Lektionen, die man lernen muss, wenn man ein millionenschwerer Investor werden will ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

