3 No-Brainer-Aktien, die man jetzt mit 300 US-Dollar kaufen kann

Obwohl Börsenkorrekturen an der Tagesordnung sind, kann es sich lohnen, den Kurs zu halten und in großartige Unternehmen zu investieren.

Mit diesen bewährten Gewinnern kann man schon mit einem relativ kleinen Geldbetrag viel erreichen.

Wichtige Punkte

In den letzten Wochen wurden die Wall Street und die Investoren eindringlich daran erinnert, dass Börsencrashs und Korrekturen ein normaler Teil des Investitionszyklus sind.

Normal ist aber auch die Tatsache, dass Bullenmärkte die Korrekturen und Bärenmärkte in Länge und Ausmaß deutlich übertreffen. Mit anderen Worten: Rückschläge bei Aktien sind in der Regel nur von kurzer Dauer und langfristig orientierte Anleger profitieren im Laufe der Zeit von höheren Bewertungen bei Qualitätsunternehmen.

Das Beste ist, dass du keinen Berg an Bargeld brauchst, um von diesen Rückschlägen zu profitieren. Da die meisten Online-Broker Gebühren und Mindesteinlagen abschaffen, ist jeder Bargeldbetrag - selbst 300 US-Dollar - der perfekte Betrag, um während eines Rückgangs in den Aktienmarkt zu investieren.

Wenn du 300 US-Dollar zur Verfügung hast, die du nicht zum Bezahlen von Rechnungen oder zur Deckung von Notfällen brauchst, sind die folgenden drei Aktien der perfekte Kauf für den Moment.

In einem Umfeld, in dem die Inflation ein Vierzig-Jahres-Hoch erreicht hat und die US-Notenbank die Zinsen im Jahr 2022 voraussichtlich mehrmals anheben wird, sind Value-Aktien ein klarer Kauf. Deshalb sind Aktien der Autoaktie General Motors ein kluger Ort, um jetzt 300 US-Dollar zu investieren.

Autoaktien haben traditionell ein mittleres bis hohes einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), was auf die zyklische Natur der Autoindustrie und die hohe Verschuldung zurückzuführen ist, die Autohersteller normalerweise in ihren Bilanzen haben. GM wird mit dem 7,5-Fachen der Gewinnprognose der Wall Street für 2022 bewertet.

Die traditionelle Art der Bewertung von Autoaktien wie General Motors macht jedoch möglicherweise keinen Sinn mehr, wenn man bedenkt, dass die Branche vor der Chance ihres Lebens steht. Die Elektrifizierung von Privat- und Geschäftsfahrzeugen bietet GM und seinen Konkurrenten die Möglichkeit, über mehrere Jahrzehnte hinweg ein stetiges Wachstum zu erzielen, das weit über das hinausgeht, was sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten erreicht haben.

In dem Wissen, dass die meisten Industrieländer auf mehr Elektrofahrzeuge auf ihren Straßen drängen werden, kündigte General Motors im Juni 2021 an, dass das Unternehmen seine Gesamtinvestitionen in Elektrofahrzeuge, selbstfahrende Autos und Batterien bis 2025 auf 35 Mrd. US-Dollar erhöhen wird. CEO Mary Barra geht davon aus, dass bis 2023 zwei Werke für die Batterieproduktion zur Verfügung stehen werden und das Unternehmen bis Mitte des Jahrzehnts weltweit insgesamt 30 neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen wird.

General Motors treibt nicht nur die Entwicklung der nächsten Generation von Fahrzeugen für Unternehmen und Verbraucher voran, sondern konzentriert sich auch auf die globale Expansion. Letztes Jahr hat GM 2,9 Millionen Fahrzeuge in China, dem weltweit größten Automarkt, ausgeliefert. General Motors kann auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken und verfügt über die nötige Infrastruktur, um bei der Elektrifizierung von Autos in China eine führende Rolle zu spielen. Wenn man bedenkt, wie jung der chinesische Markt für Elektroautos noch ist, hat GM gute Chancen, einer von vielen großen Playern zu sein.

Langer Rede kurzer Sinn: Ein KGV von 7,5 wird dem nachhaltigen Wachstumspotenzial von GM im Zuge der EV-Revolution nicht gerecht.

Ein weiteres perfektes Beispiel für einen „No-Brainer-Kauf“ ist ein Unternehmen, das sich deutlich von der Konkurrenz abhebt: die Cybersicherheitsaktie CrowdStrike Holdings.

Wenn du an Waren und Dienstleistungen des Grundbedarfs denkst, fallen dir wahrscheinlich Dinge wie Lebensmittel, Wasser und Strom ein. Aber wenn du ein Unternehmen mit einer Onlinepräsenz bist, ist Cybersicherheit tatsächlich zu einer grundlegenden Dienstleistung geworden. Egal wie groß das Unternehmen ist oder wie gut die Wirtschaft läuft, Hacker und Roboter machen keine Pause, um Unternehmens- und Kundendaten zu stehlen. Da Unternehmen ihre Daten im Zuge der Pandemie immer schneller in die Cloud verlagern, sind Drittanbieter wie CrowdStrike die wahren Nutznießer.

Das Besondere an CrowdStrike ist die Cloud-native Sicherheitsplattform des Unternehmens, die unter dem Namen Falcon bekannt ist. Falcon wurde in der Cloud entwickelt und nutzt künstliche Intelligenz, um mit der Zeit intelligenter zu werden. So kann Falcon Bedrohungen effektiver erkennen und darauf reagieren als Sicherheitslösungen vor Ort. Nach Angaben des Unternehmens überwacht Falcon täglich etwa 1 Billion Ereignisse.

Im Bereich Sicherheit für Endnutzer ist CrowdStrike die erste Aktie, die man besitzen sollte. Das Unternehmen hat sich schnell zu einem Favoriten für Unternehmen jeder Größe entwickelt. In weniger als fünf Jahren ist die Zahl der Abonnenten von CrowdStrike von 450 auf fast 14.700 gestiegen, und das bei einer konstanten Kundenbindung von etwa 98 %.

Darüber hinaus wächst CrowdStrike nicht nur, weil es neue Kunden hinzugewinnt. Ein beträchtlicher Teil des Wachstums ist organisch. Im gleichen Zeitraum, in dem die Zahl der Kunden von 450 auf fast 14.700 gestiegen ist, ist die Zahl der Kunden, die vier oder mehr Cloud-Module gekauft haben, von einem hohen einstelligen Prozentsatz auf 68 % gestiegen. Da Cloud-Abonnements so hohe Gewinnspannen bieten, liegt die bereinigte Bruttomarge des Unternehmens bereits bei 79 %. Wenn man bedenkt, dass CrowdStrike sich noch in der Anfangsphase seines Wachstums befindet, ist diese Bruttomarge allein schon Grund genug, das Unternehmen zu kaufen.

Die dritte Aktie, die geduldige Anleger jetzt mit 300 US-Dollar kaufen können, ist der Zahlungsdienstleister Visa.

Das Beste an Visa ist wohl die zyklische Ausrichtung des Unternehmens. Zyklische Unternehmen entwickeln sich in der Regel gut, wenn die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft wachsen, und sie schneiden schlecht ab oder haben zu kämpfen, wenn es zu Kontraktionen oder Rezessionen kommt. Es ist leicht zu verstehen, warum Visa, das auf höhere Verbraucher- und Unternehmensausgaben angewiesen ist, um zu wachsen, in Rezessionen schlecht abschneiden kann.

Der springende Punkt ist jedoch, dass Kontraktionen und Rezessionen nicht sehr lange andauern. Während Rezessionen in der Regel in Monaten oder Quartalen gemessen werden, dauern Aufschwünge fast immer mehrere Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt. Wer Visa-Aktien kauft, wartet einfach die Zeit ab, in der Kontraktionen, Rezessionen und Börsenkorrekturen auftreten, weil er weiß, dass das Zahlenspiel langfristig zu seinen Gunsten ausfällt.

Ein weiterer Grund, Visa zu mögen, ist die dominante Stellung des Unternehmens auf dem weltweit größten Verbrauchermarkt: den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2018 kontrollierte Visa einen Anteil von 53 % des Einkaufsvolumens im Kreditkartennetzwerk in den USA und lag damit mehr als 30 Prozentpunkte über dem nächst größten Konkurrenten Mastercard.

Wie GM gibt sich auch Visa nicht damit zufrieden, ein großer inländischer Akteur zu sein. Das Unternehmen hat 2016 Visa Europe übernommen, um seine Reichweite zu vergrößern, und es wird erwartet, dass es seine Infrastruktur in den kommenden Jahren und Jahrzehnten organisch in unterversorgten Schwellenländern im Nahen Osten, Afrika und Südostasien ausbauen wird. Es gibt ein großes Potenzial für Visa, um eine hohe einstellige oder niedrige zweistellige Wachstumsrate beizubehalten.

Schließlich ist es für Investoren wichtig zu wissen, dass Visa ein reiner Zahlungsabwickler und kein Kreditgeber ist. Obwohl das Unternehmen mit der Kreditvergabe Gebühren und Zinseinnahmen erzielen könnte, wäre es dadurch in Zeiten der Rezession oder des wirtschaftlichen Abschwungs auch dem Risiko von Kreditausfällen ausgesetzt. Da Visa kein Kreditgeber ist, muss das Unternehmen kein Kapital zurücklegen, um Kreditausfälle zu decken. Das sorgt dafür, dass die Gewinnmarge über 50 % liegt.

Der Artikel 3 No-Brainer-Aktien, die man jetzt mit 300 US-Dollar kaufen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 31.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams besitzt Mastercard. The Motley Fool besitzt und empfiehlt CrowdStrike Holdings, Mastercard und Visa.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images