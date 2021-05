3 positive Dinge aus den enttäuschenden Streaming-Ergebnissen von Disney

Walt Disney beendete sein zweites Quartal mit weniger als 104 Millionen Disney+-Abonnenten. Die Wall Street hatte mit etwa 109 Millionen gerechnet. Da der Streaming-Dienst im Zentrum von Disneys größtem Wachstumsmotor steht, seinem Direct-to-Consumer-Geschäft, schickten die Investoren die Aktien nach dem Quartalsbericht nach unten.

Aber das Management bekräftigte seine langfristige Prognose für das Abonnentenwachstum, und langfristige Investoren haben immer noch ein paar positive Aspekte, die sie aus den Ergebnissen des letzten Quartals mitnehmen können. Hier sind drei, die man zur Kenntnis nehmen sollte.

1. Hulu und ESPN+ haben gerockt

Während Disney+ enttäuschte, lieferten die kleineren Streamingdienste des Medienunternehmens einige solide Ergebnisse.

Hulu beendete das zweite Quartal mit 41,6 Millionen Abonnenten, 2,2 Millionen mehr als am Ende des ersten Quartals. Während die Abonnenten von Hulu + Live TV das zweite Quartal in Folge gesunken sind, könnte das an der Preiserhöhung im Dezember und der typischen Saisonalität liegen. Wichtig ist, dass der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer im reinen SVOD-Geschäft in etwa gleich geblieben ist, was auf eine starke Erholung des Werbegeschäfts nach COVID-19 hindeutet.

Während der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal sagte CFO Christine McCarthy den Analysten: „Der wichtigste Treiber für Hulu ist die Stärke der Werbung. Das ist weiterhin ein echtes Plus, es läuft stark und wir erwarten, dass das so weitergeht.“

ESPN+ verzeichnete 1,7 Millionen neue Abonnenten und erreichte damit insgesamt 13,8 Millionen. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer tickte weiterhin sequentiell nach oben, trotz der saisonal starken Werbeumsätze aus dem Vorquartal. Das Management sagte auch, dass die UFC-Pay-per-View-Events starke Zuschauerzahlen erzielten, was zu zusätzlichen Einnahmen führte.

Insgesamt führte die Stärke von Hulu und ESPN+ dazu, dass Disney seine operativen Verluste für das Direct-to-Consumer-Geschäft um mehr als 175 Millionen US-Dollar sequenziell und 500 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich reduzieren konnte.

2. Das Disney+-Abonnentenwachstum zieht bereits wieder an

Während das Abonnentenwachstum von Disney+ in diesem Quartal enttäuschte, gibt es bereits Anzeichen dafür, dass es sich wieder erholt. Anfang Januar hatte das Unternehmen 94,9 Millionen Abonnenten. Die Ankündigung der 100-Millionen-Abonnenten kam bei der Investorenkonferenz am 10. März, also verzeichnete es im Januar und Februar etwa 2,5 Millionen Abonnenten pro Monat. Es beendete das Quartal drei Wochen später und fügte weitere 3,9 Millionen Abonnenten hinzu.

McCarthy bestätigte das erhöhte Abonnentenwachstum im März während der Telefonkonferenz. „Wir haben im letzten Monat des zweiten Quartals schneller Abonnenten gewinnen können als in den ersten beiden Monaten“, sagte sie. „Und das war trotz keiner großen Marktstarts, einer Preiserhöhung in EMEA [Europa, Naher Osten und Afrika] und einer inländischen Preiserhöhung gegen Ende des Quartals“, fügte sie hinzu.

Da Disneys Content-Produktion hochfährt, insbesondere mit Originalen für Star und Disney+ in Europa, sollte es starke Nettozugänge in der EMEA-Region sehen. McCarthy warnte jedoch, dass abgesagte IPL-Cricketspiele das Wachstum von Disney+ Hotstar in Indien beeinträchtigen könnten, das derzeit ein Drittel aller Abonnenten ausmacht.

3. Abwanderung ist kein Thema

Es scheint, dass die Herausforderung für das Abonnentenwachstum im zweiten Quartal bei Disney vor allem darin besteht, neue Kunden anzulocken. Abonnenten, die ihren Dienst kündigen, waren kein Thema für das Unternehmen.

CEO Bob Chapek sagte, dass die Preiserhöhung für Disney+ in den USA im März nicht zu bedeutend höheren Kündigungsraten geführt hat. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika hat sich die Abwanderungsrate durch die Aufnahme von Star-Inhalten in das Abonnement (und eine Preiserhöhung von zwei Euro pro Monat) verbessert.

Chapek erwähnte während des Telefonats ein verbessertes Engagement und starke Zuschauerzahlen für die Original-Serien des Medienunternehmens. „Engagement ist sozusagen der Vorläufer für Netto-Abonnenten“, sagte er.

Die Verlangsamung des Abonnentenwachstums von Disney+ scheint größtenteils auf vorgezogene Zugänge aus der Pandemie zurückzuführen zu sein. Netflix hatte ein ähnliches Problem mit seinen Abonnentenwachstumsergebnissen im ersten Quartal, wo es auch eine geringere Abonnentenabwanderung feststellte. Mit dem Anstieg des Abonnentenwachstums im März und der guten Arbeit, die Hulu und ESPN+ leisten, um den Rückstand aufzuholen, sieht Disneys Direct-to-Consumer-Geschäft so stark aus wie immer.

Der Artikel 3 positive Dinge aus den enttäuschenden Streaming-Ergebnissen von Disney ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für den Boom neuer Energien

Erneuerbare boomen weltweit, und Staaten wollen aktuell mit Konjunkturpaketen der Branche noch mehr Schub geben. Wir stehen vor Jahrzehnten an beeindruckendem Wachstum.

Davon werden einige Unternehmen enorm profitieren. Wir haben uns nach Top-Aktien umgeschaut, die bei Wasserstoff, Solarenergie und Elektroautos die Nase vorn haben. Es sind Aktien, die nicht jeder auf dem Radar hat, aber das muss nicht lange so bleiben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ jetzt an!

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 18.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool