3 positive und 1 negative News für die BYD-Aktie

BYD-Aktien konnten ähnlich wie Tesla in den vergangenen zwölf Monaten sehr stark vom Trend zum Elektroauto profitieren. Trotz der letzten stärkeren Korrektur liegen sie über diesen Zeitraum immer noch mehr als 300 % (23.02.2021) im Plus.

Investoren wie Warren Buffett, die schon im Tief September 2008 gekauft haben, liegen bereits etwa 3.000 % (23.02.2021) vorn. BYD konnte zuletzt wieder über positive Neuigkeiten berichten, aber es gibt derzeit auch ein großes Problem mit der Aktie.

1. BYD erhält neue E-Bus-Bestellung

BYD verkauft seine Elektrobusse weltweit. Aus Rumänien hat das chinesische Unternehmen im Januar 2021 seine erste Bestellung erhalten. Nun erwarb die Schwarzmeerküstenstadt Constanta weitere 20 Elektrobusse, die eine Länge von zwölf Metern aufweisen. Es werden die ersten rein strombetriebenen Busse der Stadt sein.

BYD besitzt im ungarischen Komárom ein europäisches Werk, in dem der Auftrag abgearbeitet wird. Die Auslieferung wird aber erst Anfang des kommenden Jahres (2022) über BYDs Partner New Kopel Car Import erfolgen.

2. New Mexico wählt BYD als Lieferanten

Der amerikanische Bundesstaat New Mexico hat sich für die Laufzeit von zunächst einem Jahr für BYD als Elektrobus-Lieferanten entschieden. Sämtliche Verkehrsbetriebe der Region dürfen demnach BYD-Busse bestellen, solange sie in den USA gefertigt werden und allen vorgeschriebenen Standards entsprechen.

BYD besitzt in Kalifornien ein Werk und muss die Busse so nicht importieren oder zusätzlich verzollen. Die Belegschaft ist sogar gewerkschaftlich organisiert. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, auch Veteranen, Alleinerziehende und andere in der Arbeitswelt meist benachteiligte Menschen zu beschäftigten.

BYD hat in den USA bereits mehr als 1.000 Elektrobusse verkauft.

3. Erfolgreicher Test eines Flughafen-Shuttlebusses

In Japan hat BYD zusammen mit der größten japanischen Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) innerhalb eines zehntätigen Testbetriebs einen autonomen Shuttlebus von BYD erfolgreich getestet. Er ist weltweit der erste seiner Art und kam am Flughafen Haneda zum Einsatz.

BYDs K9-Bus kann bis zu 57 Personen gleichzeitig befördern und soll 2021 in den Probebetrieb genommen werden. ANA plant bis 2025 einen „Simple & Smart“-Flughafen, der neueste Technologien nutzt, klimaschonend und zudem hocheffizient ist. Am Projekt sind darüber hinaus die Unternehmen Boldy und Advanced Smart Mobility beteiligt.

1. Aktie bereits zu hoch bewertet

Aktuell erleben wir eine starke Korrektur bei den zuvor stark gestiegenen Technologiewerten. Sie ist nicht verwunderlich, denn viele Nasdaq-Aktien sind bereits deutlich überbewertet. BYD-Aktien sind ihrem wahren Wert ebenfalls bereits davongelaufen, sodass sie weiterhin stärker korrigieren könnten.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

