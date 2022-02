3 Regeln für den perfekten Vorruhestand mit 40!

Regeln für den perfekten Vorruhestand mit 40 gibt es so einige. Im Kern geht es jedoch um den Sachverhalt, viel Geld bis zur Mitte des Lebens zurückzulegen. Die Strategien, um dies zu erreichen, können dabei vielfältig sein.

1. Einkommen erhöhen

Um früh in den Vorruhestand zu gehen, müsste man auf der einen Seite sein aktives Einkommen erhöhen. Dies kann einerseits über die klassische Karriere geschehen. Möglich wäre auch, durch Zusatzjobs ein Extraeinkommen aufzubauen. Auch das Internet bietet heute viele Möglichkeiten, um mit relativ überschaubaren Mitteln ein Zusatzeinkommen zu erzielen.

2. Investieren statt sparen

Hilfreich ist es zudem, wenn man die gestiegenen Mittelzuflüsse investieren kann. Das ist besonders wichtig, denn ein Sparvermögen erwirtschaftet in heutigen Zeiten keinen Zins mehr, sondern verliert aufgrund der Preissteigerung stetig an Wert.

Wer Kapital investiert, der geht ins Risiko. Dafür besitzen Anleger jedoch auch Chancen: Wer langfristig investiert, der könnte immerhin eine Rendite erzielen, die die Inflation schlägt.

In einem solchen Fall findet also ein Vermögensaufbau statt. Und je höher die Überschussrendite ist, desto größer wird auch der Vermögenszuwachs ausfallen. Das ist besonders wichtig, denn je höher die Rendite über einen langen Zeitraum ist, desto näher kommt man dem Ziel, mit 40 in den Vorruhestand zu gehen.

Hier kann man schon eine weitere Regel für den perfekten Vorruhestand mit 40 ableiten: Es könnte sinnvoll sein, so früh wie möglich Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Langfristig hat sich gezeigt, dass die Aktienmärkte immer steigen, auch wenn es mal Krisen mit hohen Kursverlusten gab.

Ein Blick auf die Performance des MSCI World bestätigt dies. So beläuft sich die Rendite des populären Index seit Ende Dezember 1987 auf durchschnittlich 8,5 % pro Jahr (Stand: 31.1.22, MSCI). Krisen mit Kursverlusten hätte man also gut aussitzen können.

3. Passives Einkommen mit Dividenden

Über den Kapitalmarkt ist es darüber hinaus möglich, ein passives Einkommen mit Dividenden aufzubauen. Hierzu muss man nur die nötige Disziplin besitzen und systematisch in gute Dividendenaktien investieren.

Die Dividendenstrategie ist dabei nur ein möglicher Ansatz, um eine solide Kapitalrendite zu erziehen. Auch konnte man zuletzt mit Wachstumsaktien gutes Geld verdienen.

Seit einigen Monaten zeigt sich jedoch, dass man mit dieser Aktienkategorie auch Geld verlieren kann. Wer zum falschen Zeitpunkt zu teuer gekauft hat, der erleidet gerade Schmerzen. Die Börse ist eben keine Einbahnstraße.

Zusammenfassung der Regeln für den perfekten Vorruhestand mit 40

Zusammengefasst sind für den perfekten Vorruhestand mit 40 mehrere Punkte von Bedeutung. Sie beziehen sich nicht nur auf die Erhöhung des aktiven Einkommens, sondern vor allem auf eine Investition in renditeversprechende Anlagen.

Der Artikel 3 Regeln für den perfekten Vorruhestand mit 40! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images