3 schmerzhaft häufige Fehler beim Investieren, die man jetzt vermeiden sollte

Der Markt war in letzter Zeit sehr unbeständig, und niemand weiß, was die Zukunft bringt.

Unabhängig davon, was passiert, gibt es Schritte, die du unternehmen kannst, um deine Investitionen zu schützen.

Der Schlüssel zum Schutz deines Geldes besteht darin, häufige Fehler zu vermeiden.

Wichtige Punkte

Es ist eine schwierige Zeit für Investoren. Der Markt war in den letzten Monaten sehr unbeständig und bei so viel Unsicherheit in der Welt besteht die Möglichkeit, dass wir in Zukunft noch mehr Turbulenzen erleben werden.

Auch wenn niemand mit Sicherheit sagen kann, wie sich der Markt in den nächsten Wochen oder Monaten entwickeln wird, heißt das nicht, dass du dich nicht vorbereiten kannst. Mit der richtigen Strategie kannst du dein Geld so sicher wie möglich anlegen - und das fängt damit an, dass du drei der häufigsten Fehler beim Investieren vermeidest.

Fehler Nr. 1: Dein Geld aus dem Markt abziehen

Die logischste Reaktion auf eine mögliche Volatilität ist vielleicht, dein Geld aus dem Markt abzuziehen. Die Aktienkurse könnten weiter fallen, also ist es sinnvoll, jetzt auszusteigen.

Das kann jedoch manchmal ein riskanter Schritt sein. Der Aktienmarkt ist unberechenbar und es gibt keine Garantie dafür, dass die Kurse fallen - selbst in Zeiten globaler Unsicherheit. In der Anfangsphase der COVID-19-Pandemie erlebte der Aktienmarkt zum Beispiel einen dramatischen Einbruch, um sich dann innerhalb weniger Wochen wieder zu erholen. In den darauffolgenden zwei Jahren brach er dann alle Rekorde.

Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir jetzt ein ähnliches Szenario erleben werden. Aber da niemand vorhersagen kann, wie sich der Markt entwickeln wird, kann es riskant sein, sein Geld abzuziehen. Wenn du alle deine Anlagen verkaufst und der Markt steigt, könntest du erhebliche Gewinne verpassen.

Fehler Nr. 2: Ganz mit dem Investieren aufhören

Selbst wenn du dein Geld nicht aus dem Markt ziehst, kann es verlockend sein, mit dem Investieren zu warten, bis sich die Kurse erholen. Das bedeutet jedoch, dass du dir die Chance entgehen lässt, dich mit hochwertigen Anlagen zu einem Bruchteil des Preises einzudecken.

In Abschwungphasen sind die Aktienkurse niedriger, und selbst die besten Anlagen sind günstiger. Wenn du nur investierst, wenn der Markt sich gut entwickelt und die Preise höher sind, könntest du auf lange Sicht viel mehr ausgeben, als wenn du auch in Zeiten des Abschwungs investiert hättest.

Bevor du dich entscheidest, ob du weiter investieren willst, solltest du jedoch deine finanzielle Gesamtsituation berücksichtigen. Wenn du zum Beispiel Probleme hast, deine Rechnungen zu bezahlen, keinen Notfallfonds hast oder hohe Schulden hast, ist es vielleicht besser, sich auf diese Prioritäten zu konzentrieren, bevor du investierst.

Fehler Nr. 3: An den falschen Stellen investieren

Nicht alle Aktien sind gleich, und an den falschen Stellen zu investieren, kann ein teurer Fehler sein. Obwohl sich der Aktienmarkt seit langem von einem Abschwung erholt, erholen sich nicht alle einzelnen Aktien von der Volatilität.

Es ist zwar unmöglich, genau zu sagen, wie sich eine bestimmte Aktie entwickeln wird, aber die besten Chancen, einen Abschwung zu überstehen, haben die Anlagen mit den stärksten Fundamentaldaten.

Starke Unternehmen sorgen für starke Aktien. Wenn das Unternehmen selbst gesund ist, ist es wahrscheinlicher, dass sich die Aktie von Markteinbrüchen erholt. Wenn das Unternehmen jedoch wackelige Fundamentaldaten hat oder sich finanziell nicht in der besten Lage befindet, kann es in Zeiten der Volatilität Probleme bekommen.

Es kann einem Angst machen, gerade jetzt in den Aktienmarkt zu investieren, vor allem, wenn niemand weiß, was die Zukunft bringt. Wenn du jedoch ein paar Schritte zur Vorbereitung unternimmst und diese häufigen Fehler vermeidest, kannst du deine Investitionen so gut wie möglich schützen.

