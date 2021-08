3 Schritte, die einen Investor zum Multimillionär machen können

Investieren an der Börse ist eine der besten Möglichkeiten, um Wohlstand aufzubauen.

Selbst wenn du nicht viel über das Investieren weißt, ist es möglich, an der Börse zum Multimillionär zu werden.

Wichtige Punkte

Egal ob du neu an der Börse bist oder schon seit Jahren investierst, fast jeder möchte eines Tages reich werden.

Multimillionär zu werden ist zwar ein hochgestecktes Ziel, aber es ist möglich - auch wenn du noch nicht vermögend bist. Das Investieren an der Börse ist eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, um über einen längeren Zeitraum Wohlstand zu generieren. Du brauchst allerdings die richtige Strategie, und diese drei Schachzüge können dich auf den richtigen Weg bringen.

1. Wähle deine Investitionen mit Bedacht

Die richtigen Investitionen für dich hängen von deinen persönlichen Vorlieben ab. Wenn du gerne Unternehmen recherchierst und dir ein individuelles Portfolio zusammenstellst, ist das Investieren in einzelne Aktien vielleicht der richtige Weg. Wenn du dir nicht so viel Arbeit machen willst, bist du mit börsengehandelten Fonds vielleicht besser bedient.

Sobald du deinen Investitionsstil festgelegt hast, ist es an der Zeit, Aktien oder Fonds auszuwählen. Mach deine Recherchen, um sicherzustellen, dass du qualitativ hochwertige Investitionen kaufst, die sich langfristig gut entwickeln werden.

Blue-Chip-Aktien zum Beispiel können eine gute Wahl sein, wenn du einzelne Aktien kaufst, weil diese Unternehmen eine lange Erfolgsgeschichte mit beständigem Wachstum haben. Oder wenn du ETFs kaufst, kann ein S&P 500 ETF eine kluge Wahl sein. Diese Fonds enthalten hunderte von Aktien großer und erfolgreicher Unternehmen und geben deinen Investitionen eine gute Chance, im Lauf der Zeit positive Renditen zu erwirtschaften.

2. Beginne zu investieren, sobald du kannst

Abgesehen von der Auswahl der richtigen Investitionen ist eines der wichtigsten Dinge, die du tun kannst, um Wohlstand aufzubauen, jetzt mit dem Investieren zu beginnen. Die Zeit, die du hast, um dein Geld wachsen zu lassen, hat einen enormen Einfluss auf deine gesamten Ersparnisse, und zu lange zu warten könnte ein teurer Fehler sein.

Wenn du spät angefangen hast, ist das in Ordnung. Es ist nie zu spät, mit dem Investieren zu beginnen. Wenn du jetzt beginnst, kannst du im Laufe der Zeit wesentlich mehr verdienen, als wenn du ein oder zwei Jahre warten würdest.

3. Halte deine Investitionen auf lange Sicht

Schließlich solltest du darauf vorbereitet sein, deine Investitionen so lange wie möglich zu halten. Es wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, um den Multimillionärsstatus zu erreichen, aber je mehr Zeit dein Geld zum Wachsen hat, desto mehr kannst du potenziell verdienen.

Nehmen wir an, du fängst gerade erst an der Börse an und deine Investitionen erzielen eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 % (was bedeutet, dass die Renditen, die du im Jahresvergleich erzielst, im Laufe der Zeit etwa 10 % betragen). Nehmen wir weiter an, du investierst 500 US-Dollar pro Monat. Hier ist ungefähr, wie viel du im Laufe der Zeit hättest:

Jahre Gesamtersparnisse 10 96.000 USD 20 344.000 USD 30 987.000 USD 40 2.656.000 USD

BERECHNUNGEN DES AUTORS ÜBER INVESTOR.GOV

Was ist, wenn du es dir nicht leisten kannst, 500 US-Dollar pro Monat zu investieren oder 40 Jahre zu warten, bis dein Geld wächst? In diesem Fall sollte dein Ziel einfach sein, so viel wie möglich für so viele Jahre wie möglich zu sparen. Selbst wenn du nicht 2 Millionen US-Dollar oder mehr sparen kannst, könntest du immer noch eine beträchtliche Menge an Geld anhäufen.

Ein Multimillionär an der Börse zu werden ist möglich, solange du die richtige Strategie hast. Indem du die richtigen Investitionen auswählst und dein Geld so lange wie möglich investiert hältst, kannst du mehr verdienen, als du vielleicht denkst.

Der Artikel 3 Schritte, die einen Investor zum Multimillionär machen können ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 21.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images