3 Schritte, die ich machen würde, wenn ich jetzt ein Dividenden-Aktienportfolio aufbauen würde

Der Aufbau eines Dividenden-Aktien-Portfolios mag zum jetzigen Zeitpunkt als riskanter Schritt erscheinen. Da jedoch die Erträge aus anderen Vermögenswerten wie Bargeld und Anleihen relativ gering sind, könnten sich Dividendenaktien langfristig als ein gutes Mittel zur Erzielung eines passiven Einkommens erweisen.

Indem du dein Kapital auf eine breite Palette von Unternehmen verteilst, die ein Wachstumspotenzial für Dividenden und eine solide Finanzlage bieten, könntest du eine günstige Chance für Risiko und Ertrag erhalten, die in den kommenden Jahren eine attraktive Rendite abwirft.

Streuung des Risikos

Ein Dividenden-Aktienportfolio sollte eine breite Palette von Unternehmen enthalten, die in verschiedenen Branchen und Volkswirtschaften tätig sind. Wenn dies nicht der Fall ist, bist du wahrscheinlich auf eine kleine Anzahl von Aktien für dein Einkommen angewiesen. Sollte auch nur eine kleine Anzahl von ihnen eine schwierige finanzielle Periode erleben, könnte dies zu enttäuschenden Renditen führen, die deiner finanziellen Lage schaden werden.

Die Diversifizierung über mehrere Sektoren und Regionen hinweg ist wahrscheinlich noch wichtiger als derzeit üblich. Einige Länder sehen sich größeren Herausforderungen durch das Coronavirus ausgesetzt als andere, während einige Branchen die Auswirkungen des Lockdown in größerem Maße spüren als andere. Wenn du also einfach nur eine Reihe von Unternehmen besitzt, reduzierst du nicht nur die Risiken, sondern könntest in einer für die Weltwirtschaft wahrscheinlich unsicheren Zeit eine höhere Einkommensrendite erzielen.

Wachstumspotential der Dividende

Beim Aufbau eines Dividenden-Aktienportfolios kann es verlockend sein, einfach die Unternehmen zu kaufen, die die höchsten Renditen bieten. Dies mag zwar im laufenden Jahr eine attraktive Rendite abwerfen, aber langfristig gesehen ist es aufgrund des mangelnden Dividendenwachstums nicht unbedingt sinnvoll.

Daher ist es vielleicht eine gute Idee, sich auf das Ertrags- und Dividendenwachstumspotenzial zu konzentrieren. Dies kann sicherstellen, dass dein passives Einkommenswachstum die Inflation übersteigt und du deine Kaufkraft verbessern kannst. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, kann es sein, dass dein passives Einkommen weniger Waren und Dienstleistungen kaufen kann, da Faktoren wie niedrige Zinsen und Quantitative Easing zu einer höheren Inflation weltweit führen könnten.

Ein Aktienportfolio mit solider Dividende

Gegenwärtig bieten einige Aktien aus gutem Grund hohe Erträge. Sie können zum Beispiel mit schwierigen Geschäftsbedingungen konfrontiert sein, die die Aktienkurse nach unten gedrückt haben.

Es könnte sich also lohnen, vor dem Kauf von Unternehmen mit hohen Renditen im Rahmen eines Portfolios mit Dividendenaktien deren Finanzkraft und Aussichten zu prüfen. Indem du ihre Bilanzstärke, ihren Cashflow und ihren Wettbewerbsvorteil analysierst, kannst du beurteilen, ob sie langfristig ein solides passives Einkommen bieten.

Indem du dein Kapital auf die qualitativ hochwertigsten Unternehmen konzentrierst, kannst du das Risiko verringern und deine Chancen auf eine großzügige Einkommensrendite erhöhen, die deine finanzielle Freiheit in einer schwierigen Zeit verbessert.

The post 3 Schritte, die ich machen würde, wenn ich jetzt ein Dividenden-Aktienportfolio aufbauen würde appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 09.07.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images