3 solide Dividendenaktien, die nicht zurückschrecken werden, wenn der Markt erneut zusammenbricht

Gerade als du dachtest, es sei sicher, deinen Ruhestand zu planen, und der Coronavirus-Crash vorbei war, drehte der Markt wieder durch.

Der S&P 500 fiel am vergangenen Donnerstag um 5,9 %, als die Angst vor einer zweiten Welle von COVID-19-Infektionen über den Markt fegte. Die plötzlichen Unruhen erinnerten an Ende Februar und den größten Teil des März, als der Markt in etwa einem Monat um fast 40 % fiel. Die Aktien haben fast alle diese steilen Verluste wieder wettgemacht, und obwohl dies ein bullischer Trend in Richtung Erholung sein könnte, bereitet es den Markt auch auf einen weiteren starken Rückschlag vor. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn die wirtschaftliche Erholung langsamer als erwartet verläuft oder erneut Infektionen ausbrechen.

In diesem Umfeld hilft es, Aktien zu besitzen, die solide Ergebnisse und Auszahlungen liefern, egal, was mit dem Coronavirus oder dem Aktienmarkt passiert. Und Walmart, Johnson & Johnson und Microsoft sind genau die Art von Aktien, die du brauchst, um einen weiteren Crash zu überstehen.

Das physische Geschäft als Rettungsanker

Walmart ist nicht nur der größte Einzelhändler in den USA und der Welt, sondern auch der größte Lebensmittelhändler des Landes, da ein Großteil des Umsatzes aus Lebensmittel- und Getränkekategorien stammt. Mit seinem Ruf für niedrige Preise, Standorte, die über die USA verteilt sind, und der bequemen Abholung und Lieferung von Lebensmitteln über das Internet wurde Walmart für viele Amerikaner während der Krise zu einem Rettungsanker.

Als die Restaurants schlossen, stiegen die Umsätze von Walmart im Lebensmittelgeschäft sprunghaft an und trieben die vergleichbaren Umsätze im ersten Quartal des Geschäftsjahres in den USA um 10 % in die Höhe, während die E-Commerce-Umsätze in den USA um 74 % stiegen. Trotz der Ausgaben für Mitarbeiterprämien, Lieferkettenbedarf und andere damit verbundene Kosten gelang es Walmart, die Gewinne im Quartal dennoch zu steigern, was viele seiner engsten Konkurrenten nicht tun konnten.

Da sich das Land nun offiziell in einer Rezession befindet, scheint Walmart in einer noch besseren Position zu sein, um Marktanteile zu erobern, da das Unternehmen aufgrund seines guten Rufs für tägliche Niedrigpreise auch in einer rückläufigen Wirtschaft, in der die Verbraucher auf preiswertere Waren umsteigen, Kunden gewinnen kann. Und die Social-Distancing-Maßnahmen sollten Restaurantbesuche unter dem normalen Niveau halten, was dazu führt, dass die Verbraucher mehr von ihrem Lebensmittelbudget in Supermärkten wie Walmart ausgeben.

Die Aktien waren während des ersten Absturzes hochsolide und ihre Rolle als wichtiger Einzelhändler sollte die Aktie bei einem weiteren Ausverkauf stabil halten. Mit einer Dividendenrendite von 1,8 % können sich die Anleger auszahlen lassen, während sie die Volatilität abwarten.

Ein Riese im Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen ist seit Langem ein Favorit unter Anlegern, die auf der Suche nach defensiven Aktien sind. Schließlich tendieren Unternehmen des Gesundheitswesens dazu, große Gewinnspannen zu erzielen. Ihre Geschäfte funktionieren unabhängig von der Stärke der Gesamtwirtschaft, da die Menschen trotz einer Rezession auf die Gesundheitsversorgung angewiesen sind.

Für eine verlässliche Gesundheitsaktie gibt es nur wenige Optionen, die besser sind als Johnson & Johnson, ein diversifizierter Mischkonzern, der in Konsumgütern wie Tylenol und Pflaster, Pharmazeutika und medizinischen Geräten tätig ist. Wie Walmart ist auch Johnson & Johnson ein Dividendenaristokrat, da das Unternehmen seit 49 Jahren jedes Jahr seine Dividende erhöht. Tatsächlich belohnte J&J die Aktionäre auf dem Höhepunkt der Krise mit einer Dividendenerhöhung um 6,3 % auf 1,01 Dollar pro Aktie. Das ist gut für eine Rendite von 2,9 % zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels. Und Johnson & Johnson ist nur eines von zwei Unternehmen in den USA, die von Standard & Poor’s eine perfekte AAA-Bonitätsbewertung erhalten haben.

Der Titan des Gesundheitswesens ist der Pandemie nicht gänzlich entgangen, da er seine Prognose für das Jahr mäßig nach unten korrigiert hat, da sich eine Verzögerung bei den verschiebbaren Operationen von COVID-19 auf den Verkauf seiner medizinischen Geräte auswirkte. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass sich dies wiederholen wird, da die Krankenhäuser in den meisten Teilen des Landes während des Lockdowns über ausreichende Kapazitäten für COVID-19-Patienten verfügten.

Die beiden anderen Segmente von J&J verzeichneten im ersten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum und das Unternehmen hat die ersten Tests am Menschen für seinen Coronavirusimpfstoff für den Juli angepeilt. Dies verleiht der Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial, falls es sich als erfolgreich erweisen sollte.

Der König der Unternehmenstechnologie

Unternehmenstechnologie mag normalerweise nicht als rezessionssicher gelten, aber während der Pandemie hat sich der Sektor als einer der unbeirrbarsten erwiesen, da diese Unternehmen problemlos mit Mitarbeitern im Homeoffice arbeiten können. Und viele ihrer Produkte sind „unternehmenskritisch“ - Unternehmen können ohne sie nicht funktionieren. Technologie wird in einer Zeit, in der persönliche Interaktionen verpönt sind und Fernarbeit zur Norm wird, noch wichtiger.

Microsoft dominiert seit einer Generation die Unternehmenstechnologie und der Windows-Hersteller zeigt keine Anzeichen des Schwächelns. Unter der Führung von CEO Satya Nadella hat das Unternehmen kluge Übernahmen von komplementären Unternehmen wie Linkedin und Github getätigt und seine Cloud-Lösung Azure zu einem würdigen Konkurrenten der Amazon Web Services entwickelt.

In seinem letzten Quartal verzeichnete Microsoft einen Umsatzanstieg von 15 % bei einem Anstieg der Betriebseinnahmen um 25 %, und COVID-19 hatte nur minimale Nettoauswirkungen auf die Leistung des Unternehmens. Einige Produkte wie Microsoft Teams, Azure und Virtual Desktop verzeichneten einen Anstieg der Nutzung, während die Nachfrage nach PC- und Spielgeräten während der Pandemie ebenfalls stark anstieg.

Allerdings gab es auch Gegenwind im Bereich der Lizenzprogramme, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, und bei der Werbung auf Linkedin. In seiner Prognose für das laufende Quartal geht das Management davon aus, dass sich die meisten dieser Trends auf das weitere Umsatzwachstum auswirken werden.

Zu seiner Stabilität trägt auch bei, dass Microsoft auf einem Berg von Cash in Höhe von 137,6 Milliarden US-Dollar einschließlich kurzfristiger Anlagen sitzt und seine Kreditwürdigkeit wird ebenfalls mit AAA bewertet. Momentan bietet die Aktie eine bescheidene Dividendenrendite von 1,1 %, aber der Technologieriese hat seine Dividende kontinuierlich um etwa 10 % erhöht, und das sollte auch weiterhin so bleiben, unabhängig davon, was mit der Pandemie und der Weltwirtschaft geschieht.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied im Board of Directors von The Motley Fool. Teresa Kersten, Mitarbeiterin bei LinkedIn, eine Microsoft-Tochter, ist Mitglied im Board of Directors von The Motley Fool. Jeremy Bowman besitzt Aktien von Amazon. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Microsoft. The Motley Fool empfiehlt Johnson & Johnson und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $85 Calls auf Microsoft, Short Januar 2021 $115 Calls auf Microsoft, Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon.

