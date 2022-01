3 stark unterbewertete Aktien zum Kaufen und Halten für das nächste Jahrzehnt

Die Umsätze dieser Aktien sind in den letzten 12 Monaten um 51 % bis 100 % gestiegen.

Aufgrund dieses Wachstums ist der freie Cashflow bei allen Titeln rasch gestiegen.

Alle drei Aktien sind bereit, sich zu erholen, nachdem sie im Jahr 2021 um über 40 % gefallen sind.

Wichtige Punkte

Eine der schwierigsten Lektionen für mich als Investor war es, großartige, hochwertige Aktien, die nach den meisten traditionellen Kennzahlen teuer erschienen, nicht mehr herauszufiltern. Stattdessen suchte ich nach dem Standardwert und fand Unternehmen, die unglaublich billig waren, aber oft ernsthaft kaputt, und die leider ihre vergünstigten Bewertungen verdienten.

Indem ich einfach akzeptierte, dass die meisten erstklassigen Aktien zu teuer erscheinenden Bewertungen gehandelt werden, betrat ich das Land des langfristigen Investierens und letztlich des Multibagger-Potenzials.

Heute befassen wir uns mit Zoom Video Communications, Pinterest und DocuSign, drei Aktien, die teuer aussehend, aber dank ihres hohen Umsatzwachstums und der starken Generierung von freiem Cashflow (FCF) auf Sicht des nächsten Jahrzehnts stark unterbewertet sein könnten.

Markt-Kap fremdfinanzierter FCF Kurs/FCF Umsatzwachstum im Jahresvergleich Zoom Video 55 Mrd. USD 1,51 Mrd. USD 36 100 % Pinterest 24 Mrd. USD 470 Mio. USD 51 76 % DocuSign 29 Mrd. USD 753 Mio. USD 39 51 %

Hohes Wachstum bei faszinierenden Bewertungen

DATENQUELLE: YAHOO! FINANCE UND CMLVIZ STATISTIKEN. BEACHTE, DASS DER FREMDFINANZIERTE FCF UND DAS UMSATZWACHSTUM DIE ZAHLEN DER LETZTEN 12 MONATE VERWENDEN

Es ist zwar höchst unwissenschaftlich, aber eine meiner bevorzugten Methoden zur Messung des Wachstumspotenzials einer Aktie im Vergleich zu ihrem aktuellen Kurs: der Vergleich des Umsatzwachstums im Jahresvergleich mit dem Kurs-FCF-Verhältnis. Wie die obige Tabelle zeigt, haben Zoom, Pinterest und DocuSign alle eine Wachstumsrate, die höher ist als ihre FCF-Kennzahlen.

Wann immer die Wachstumsrate einer Aktie höher ist als ihr FCF, erregt sie meine Aufmerksamkeit und unterstreicht die wunderbare Kombination eines soliden Umsatzwachstums mit einer kostengünstigen Generierung von Barmitteln. Sehen wir uns vor diesem Hintergrund meine drei Empfehlungen an.

1. Zoom Video Communications

Den Anfang macht heute das am schnellsten wachsende und am günstigsten bewertete Unternehmen des Trios, Zoom Video Communications. Da der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten sechs Monaten aufgrund des sich verlangsamenden Umsatzwachstums um fast 50 % gefallen ist, erscheint Zoom im Vergleich zum freien Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar, den das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten erwirtschaftet hat, attraktiv bewertet.

Auch wenn sich das Umsatzwachstum von 100 % in den letzten zwölf Monaten im Jahr 2022 wahrscheinlich nicht wiederholen wird, ist das Wachstum von 35 % im Jahresvergleich im dritten Quartal mehr als ausreichend, um die frisch diskontierte Bewertung attraktiv zu machen. Darüber hinaus hat Zoom mit 14 aufeinanderfolgenden Quartalen mit einer Nettoexpansionsrate auf US-Dollarbasis (DBNE) von über 130 % gezeigt, dass sein Expansionsgeschäftsmodell auf allen Zylindern feuert.

Die DBNE-Rate ist ein hervorragendes Mittel, um die erhöhte Produktnutzung durch bestehende Kunden zu messen, auch wenn die Kundenabwanderung nicht berücksichtigt wird. Für Zoom ist diese 130-%-Rate sehr vielversprechend, da sie zeigt, dass das Unternehmen mit seinem berühmten Meetings-Produkt einen Fuß in die Tür bekommt und Kunden für neuere Produkte, wie Zoom Rooms und Zoom Phone, gewinnen kann. Sollte sich der DBNE des Unternehmens weiterhin auf diesem Niveau bewegen, ist dies ein Zeichen dafür, dass sein Geschäftsmodell weiterhin erfolgreich ist.

Da der internationale Umsatz nur 33 % des Gesamtumsatzes von Zoom ausmacht, befinden sich die globalen Ambitionen des Unternehmens noch in den Kinderschuhen. Dieser internationale Wachstumsmöglichkeit, gepaart mit dem starken FCF des Unternehmens und dem kürzlich reduzierten Aktienkurs, macht Zoom zu einer großartigen Position für das nächste Jahrzehnt.

2. Pinterest

Als Nächstes haben wir Pinterest mit seiner Inspirationsplattform und seiner neu entwickelten FCF-Generierung. Leider ist die Aktie von Pinterest trotz des Versprechens dieser positiven Cashflows in den letzten sechs Monaten um über 50 % gefallen, was auf eine gerüchteweise aufgegebene Übernahme durch PayPal und einen Rückgang der monatlich aktiven Nutzer (MAUs) zurückzuführen ist.

Doch hinter den Kulissen von Pinterest geschehen zwei wichtige Dinge, die die heutige Bewertung sehr verlockend machen.

Erstens heben die noch jungen Shopping-Funktionen des Unternehmens allmählich ab, wobei die Produktsuchen im dritten Quartal im Jahresvergleich um über 100 % gestiegen sind. Noch besser: Die Mitglieder der wichtigen Demografiegruppe der Generation Z (9 bis 24 Jahre) haben ihre Produktsuchen auf der Registerkarte Shop im dritten Quartal um über 200 % gesteigert.

Zweitens macht das internationale Segment nur 21 % des Gesamtumsatzes von Pinterest aus, obwohl die Zahl der internationalen MAUs viermal so hoch ist wie in den USA. Dies ist auf den massiven Unterschied im durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) zwischen US-amerikanischen und internationalen Nutzern zurückzuführen, der bei 5,55 US-Dollar bzw. 0,38 US-Dollar liegt.

Diese Diskrepanz ist für Investoren von entscheidender Bedeutung, da Pinterest im dritten Quartal seine Shopping-Funktionen in sieben wichtigen internationalen Märkten startete: Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Brasilien und Mexiko. Mit der Reifung dieser Märkte und Pinterests Shopping-Funktionen im Allgemeinen sollten Investoren sehen, dass sich diese ARPU-Lücke zwischen den USA und dem Ausland verringert, was dem Unternehmen eine starke Monetarisierung seiner globalen Präsenz beschert.

3. DocuSign

DocuSign, bekannt für sein Produkt für elektronische Unterschriften, ist auf einer Mission, um zu beweisen, dass es mehr als nur diese eine Sache kann. Das Unternehmen hat nicht nur seine Dominanz bei elektronischen Signaturen im Blick, sondern auch einen breiteren Zielmarkt, den es mit seiner Agreement Cloud bedienen will, die aus vier Segmenten besteht: vorbereiten, unterzeichnen, handeln und verwalten.

Mit der Agreement Cloud will DocuSign seine Führungsposition bei elektronischen Signaturen ausbauen und zum Marktführer bei automatisierten End-to-End-Vertragsprozessen werden. Obwohl das Unternehmen keine Zahlen für die einzelnen Segmente der Agreement Cloud ausweist, können wir uns anhand der 121%igen US-Dollar-basierten Netto-Bindungsrate (DBNR) von DocuSign einen guten Eindruck von seinem anhaltenden Erfolg machen.

DBNR zeigt die Rate, mit der bestehende Kunden ihre Nutzung der Produkte des Unternehmens ausweiten. Da die DBNR die Kundenabwanderung einschließt, ist ein Wert von über 120 % außergewöhnlich. DocuSigns Erfolgsbilanz, in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen über dieser Marke zu liegen, ist daher sehr beeindruckend. Sie unterstreicht das Potenzial, das sich im Rahmen der breiteren Agreement-Cloud-Ambitionen des Unternehmens aufbauen könnte. Und das macht den 30%igen Rückgang des Aktienkurses von DocuSign im letzten Monat zu einem attraktiven Einstiegszeitpunkt.

DocuSign weist bereits eine FCF-Marge von 17 % auf, was das Unternehmen zu einer weiteren preisgünstigen, aber stark cash-generierenden Aktie macht, die man kaufen und für das nächste Jahrzehnt halten sollte.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer unserer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Josh Kohn-Lindquist auf Englisch verfasst und am 04.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Josh Kohn-Lindquist besitzt DocuSign, PayPal Holdings, Pinterest und Zoom Video Communications. The Motley Fool besitzt und empfiehlt DocuSign, PayPal Holdings, Pinterest und Zoom Video Communications. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $75 calls auf PayPal Holdings.

