3 starke Aktien, die wir mögen, egal was am Markt als nächstes geschieht

Der adressierbare Markt von Duolingo könnte bis zu 1,8 Milliarden Nutzer weltweit umfassen.

Die Aktie von Block Inc. wird mit der niedrigsten Bewertung seit 2017 gehandelt und bietet damit eine potenzielle langfristige Chance.

MongoDB jagt einer Marktchance hinterher, die bis 2024 106 Mrd. US-Dollar wert sein könnte.

In 3 Sätzen

An den weltweiten Aktienmärkten herrscht derzeit Unsicherheit. Die geopolitischen Spannungen in Europa belasten die Stimmung am Markt. Aber auch die hohe Inflation in den USA veranlasst Anleger, ihre Positionen neu zu bewerten, da sie sich auf die Möglichkeit höherer Zinsen vorbereiten.

Langfristiges Denken ist wichtig. Aber in diesem Umfeld ist es auch gut, Aktien zu besitzen, die weniger empfindlich auf sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen reagieren. Drei Motley Fool-Autoren glauben, dass Duolingo, Block Inc. und MongoDB dem Depot Wachstum bieten können, egal was am Markt als Nächstes geschieht.

Anthony Di Pizio (Duolingo): Duolingo hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Sprachbildung entwickelt, eine Branche, deren Wert derzeit auf 60 Mrd. US-Dollar geschätzt wird. Mehr als 500 Millionen Nutzer haben die App heruntergeladen. Da aber 1,8 Milliarden Menschen weltweit Fremdsprachen lernen, ist hier noch viel Wachstum drin.

Der Aufstieg von Duolingo an die Spitze ist auf seinen Gaming-Ansatz im Bildungsbereich zurückzuführen. Es verlagert das Lernen aus dem formalen Klassenzimmer auf digitale Geräte. Duolingo bietet ein interaktives Erlebnis mit einem Hauch von Wettbewerb und belohnt die Nutzer sogar dafür, dass sie eine Reihe von täglichen Lektionen absolvieren. Das Ergebnis ist eine unterhaltsame und fesselnde Art und Weise, Sprachen zu lernen. Das hat Türen zu weiteren Einnahmequellen geöffnet.

Da die Duolingo-App kostenlos heruntergeladen und verwendet werden kann, ist sie nicht übermäßig anfällig in Rezessionen. Aber die App ist für ihre Nutzer so wertvoll, dass 2,5 Millionen von ihnen für ein Abo zahlen, um zusätzliche Funktionen freizuschalten. Das sind 6 % der gesamten monatlich aktiven Nutzerschaft, die im Jahr 2021 die Marke von 40,5 Millionen übersteigt. Die Abonnements machen den Großteil der Einnahmen von Duolingo aus, während Werbung und einmalige Englischtests den Rest beisteuern.

Was Duolingo einzigartig macht, ist sein organisches Wachstum. Im Jahr 2021 kamen 90 % der neuen Nutzer durch Mundpropaganda hinzu, nicht durch bezahlte Werbekanäle. Dadurch konnte das Unternehmen 41 % seiner Einnahmen in Forschung und Entwicklung statt in Marketing investieren, was den Weg für innovative neue Tools der künstlichen Intelligenz zur Verbesserung des Lernerlebnisses geebnet hat.

Duolingo erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 251 Mio. US-Dollar; für 2022 hat das Unternehmen den Investoren mitgeteilt, dass es ein Wachstum von 34 % auf 337 Mio. US-Dollar erwartet. Auch wenn Duolingo insgesamt immer noch Verluste macht, rückt die Rentabilität immer näher, da das Unternehmen in diesem Jahr auf EBITDA-Basis (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nur noch 1 Mio. US-Dollar verlieren könnte. Dank so viel Wachstumspotenzial und einem Produkt, das nicht sehr empfindlich auf wirtschaftliche Schwankungen reagiert, ist die Duolingo-Aktie ein großartiger Kauf. Und zwar ganz gleich, was am Markt passiert.

Jamie Louko (Block Inc.): Block (ehemals Square) ist bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen bekannt und beliebt. Die Verbraucher kennen die Cash App des Unternehmens, die es - zusammen mit Venmo von PayPal Holdings - einfacher denn je gemacht hat, Geld zu transferieren. Wichtig für Block ist, dass die Cash App ein Riesenerfolg ist: Die Akquisitionskosten des Unternehmens für neue Nutzer, die Transaktionen durchführen, betrugen im Jahr 2021 nur 10 US-Dollar, aber der Bruttogewinn pro Nutzer lag im vierten Quartal bei 47 US-Dollar.

Andere Unternehmen nutzen die Hardware und Software von Block, um alle Bereiche ihres Geschäfts miteinander zu verbinden. Square verzeichnet eine hohe Akzeptanz bei größeren Unternehmen, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Kunden ihre Beziehung zu Block immer weiter ausbauen. Vom Bruttozahlungsvolumen (GPV) des Unternehmens stammten im vierten Quartal 15,7 Mrd. US-Dollar von Kunden mit einem jährlichen GPV von mehr als 500.000 US-Dollar, was einem Wachstum von 78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus stammten 38 % des Bruttogewinns von Kunden, die im Jahr 2021 vier oder mehr Produkte nutzen, und dieser Anteil ist seit 2016 stetig gestiegen.

Trotz der unbeständigen Marktbedingungen schätze ich Block, weil das Unternehmen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Führung und Wachstum schafft. Obwohl das Unternehmen in den USA dominant ist, sind die Möglichkeiten für eine internationale Expansion groß. Block erwirtschaftete im vierten Quartal 2021 nur 9 % des Bruttogewinns außerhalb der USA. Das zeigt, wie viel das Unternehmen in anderen Märkten noch vor sich hat.

Das Wachstumspotenzial auf dem Kryptomarkt ist ebenfalls immens, aber Block hat ein besonderes Interesse an Bitcoin und nicht am Kryptomarkt im Allgemeinen. Das Unternehmen könnte zu einer „diversifizierten“ Krypto-Position übergehen wollen, bei der es mehrere Währungen übernimmt, anstatt sich nur auf eine zu konzentrieren, um diese Chance vollständig zu nutzen.

All dies kommt zu den Tiefstpreisen für Block-Aktien hinzu. Die Aktie wird zum 3-Fachen des Umsatzes gehandelt - die niedrigste Bewertung seit 2017. Dies könnte bedeuten, dass das Unternehmen in Anbetracht seiner beeindruckenden Wachstumschancen deutlich unterbewertet ist. Die großen internationalen Chancen von Block und das große Interesse an Bitcoin könnten im nächsten Jahrzehnt für weitere Expansion sorgen. Daher wird das Unternehmen wahrscheinlich auch noch sehr lange Zeit in meinem Depot vertreten sein.

Trevor Jennewine (MongoDB): Jede Softwareanwendung braucht eine Datenbank, einen Ort, an dem Informationen leicht gespeichert und abgerufen werden können. Traditionell wurden in Datenbanken alle Informationen in Zeilen und Spalten gespeichert, ähnlich wie in einer Tabellenkalkulation. Leider sind 80 bis 90 % der von modernen Anwendungen generierten Daten unstrukturiert - man denke nur an Bilder in sozialen Medien, Videos auf Streaming-Plattformen und Produktlisten auf E-Commerce-Websites. Diese Daten lassen sich nicht sauber in Zeilen und Spalten einordnen, sodass herkömmliche Datenbanken wenig geeignet sind.

Genau hier kann MongoDB helfen. Als Pionier verwendet die Datenbank ein flexibleres Dokumentenmodell, das es Entwicklern ermöglicht, Daten in einem Format zu speichern, das dem Computercode sehr ähnlich ist. Das macht die App-Entwicklung intuitiver, schneller und kostengünstiger. Da die Daten nicht in komplexe Tabellen aufgeteilt sind, lassen sich mit MongoDB betriebene Anwendungen leichter skalieren.

Dieses Wertversprechen hat zu einer hohen Akzeptanz geführt. Tatsächlich ist MongoDB laut DB-Engines die beliebteste Dokumentendatenbank auf dem Markt. Und dieser Vorsprung hat dem Unternehmen starken Rückenwind gegeben. Im Geschäftsjahr 2022 (das am 31. Januar 2022 endete) stieg die Zahl der Kunden auf 33.000, das sind 33 % mehr als im Vorjahr. Außerdem verzeichnete MongoDB erneut eine Expansionsrate von über 120 %, was bedeutet, dass der durchschnittliche Kunde mindestens 20 % mehr ausgab. Der Umsatz stieg um 48 % auf 874 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 7 Mio. US-Dollar, womit es zum ersten Mal einen positiven Cashflow für ein ganzes Jahr erzielte.

MongoDB ist gut positioniert, um diesen Schwung beizubehalten. Laut IDC (International Data Corp., eine Tochtergesellschaft der Blackstone Group) wird der Markt für Datenbanksoftware bis 2024 ein Volumen von 106 Mrd. US-Dollar erreichen. Und da die Apps immer datenintensiver werden, dürfte die Akzeptanz von Dokumentendatenbanken zunehmen. Angesichts der Führungsposition von MongoDB dürfte dieser Trend ein starker Wachstumstreiber für das Unternehmen sein. Aus diesem Grund ist diese Tech-Aktie eine kluge langfristige Investition. Ganz gleich, was demnächst am Markt geschieht.

Der Artikel 3 starke Aktien, die wir mögen, egal was am Markt als nächstes geschieht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Anthony DiPizio besitzt keine der angegebenen Aktien, Jamie Louko besitzt Aktien von Block und PayPal Holdings, Trevor Jennewine besitzt Aktien von Block und PayPal Holdings. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin, Block, MongoDB und PayPal Holdings.. Dieser Artikel erschien am 21.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images