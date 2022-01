3 Tech-Aktien mit Kursverlusten von 37 bis 60 % zum Kauf im Jahr 2022

Der CRM-Spezialist wurde kürzlich auf einem Allzeithoch gehandelt und außer dem Preis hat sich nichts geändert.

Leichte Enttäuschung hat zu einer massiven Kaufgelegenheit für Snap-Aktien geführt.

Die Aktie der Videokommunikationsplattform ist so niedrig bewertet wie nie zuvor.

Wichtige Punkte

In den letzten Monaten hat der Markt eine ganze Reihe von Tech-Aktien ausverkauft. Erfahrene Anleger wissen, dass diese Art von Marktflaute nur vorübergehend ist. Die Aktien wachstumsstarker Unternehmen werden sich wieder erholen, wenn diese Unternehmen weiterhin erfolgreich sind.

In Anbetracht der Marktlage haben drei unserer Investoren Aktien ausgewählt, die in letzter Zeit viel einstecken mussten, aber für das kommende Jahr ein guter Kauf sind. Sie entschieden sich für HubSpot, Snap und Zoom Video Communications, die zwischen 37 und 60 % unter ihren Höchstständen liegen.

Gefangen im bösen Tech-Sog

Danny Vena (HubSpot): Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Investoren HubSpot in den höchsten Tönen lobten und die Software-as-a-Service (SaaS)-Aktie auf ein neues Allzeithoch trieben. Jetzt, nur zwei Monate später, hat sich das Blatt gewendet und die Aktie ist um fast 40 % gefallen. Was hat sich in dieser Zeit verändert? Mit einem Wort: nichts.

Aus Sicht der Investoren hat HubSpot seine Vision weiter umgesetzt, ohne dass unternehmensspezifische Neuigkeiten den Rückgang verursacht hätten. Das Unternehmen expandiert über seine Inbound-Marketing-Wurzeln hinaus und entwickelt sich zu einer Full-Service-CRM-Plattform (Customer Relationship Management).

Das soll nicht heißen, dass HubSpot das Inbound-Marketing aufgegeben hätte, mit dem es Pionierarbeit geleistet und die Art und Weise verändert hat, wie Werbetreibende potenzielle Kunden ansprechen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Markenbekanntheit und Marketingautomatisierung und holt die Kunden dort ab, wo sie sind. Dazu gehört die Bereitstellung hilfreicher Inhalte in sozialen Medien, Blogs und auf Veranstaltungen, die Entwicklung von effektivem Content Marketing, Suchmaschinenoptimierung und mehr.

HubSpot folgt aber auch weiterhin dem Vorbild von Salesforce.com und baut sein Dienstleistungsangebot rasch aus, das nun auch Lösungen für Marketing, Vertrieb, Service Support, Content Management und Operations umfasst.

Vor Kurzem hat das Unternehmen mit dem Operations Hub for Enterprise eine wichtige Ergänzung seines großen und wachsenden Ökosystems angekündigt. Ein gutes Beispiel für die Zukunftsaussichten des Unternehmens ist die Einführung von HubSpot Payments, einem eigenen, durchgängigen digitalen Zahlungssystem, das direkt in die anderen Tools der Plattform integriert ist. Durch die Bereitstellung einer Zahlungslösung, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde und die Bedürfnisse des Business-to-Business-Handels erfüllt, hat HubSpot seine Lösung noch stabiler gemacht.

Die beeindruckende Wachstumsrate von HubSpot setzte sich im letzten Jahr fort. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 48 %, wobei die Abonnementeinnahmen ebenfalls um 48 % stiegen. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf 53 %, was die Widerstandsfähigkeit und die langfristigen Perspektiven des Unternehmens zeigt. Die Gewinne sind immer noch schwer zu fassen, da HubSpot Marktanteilen hinterherjagt, aber die Zeichen stehen auf Sturm, denn der freie Cashflow ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 275 % gestiegen, was zeigt, dass das Unternehmen seine Plattform optimal nutzen kann.

Die Kundenkennzahlen des Unternehmens sind ebenso überzeugend. HubSpot steigerte die Gesamtzahl seiner Kunden im Vergleich zum Vorjahr um 34 % auf 128.144, während der durchschnittliche Abonnementumsatz pro Kunde um 9 % zunahm. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zum gesamten ansprechbaren Markt (TAM) von mehr als 3 Millionen kleinen bis mittleren Unternehmen mit einer Webseite.

Mit jeder Expansion in ein angrenzendes Geschäftsfeld hat HubSpot seinen TAM schrittweise vergrößert, den ein Analyst inzwischen auf fast 87 Milliarden US-Dollar schätzt. Verglichen mit den Einnahmen von 883 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 deckt das Unternehmen derzeit weniger als 1 % seiner Marktchancen ab und hat damit noch viel Wachstumspotenzial.

In letzter Zeit ist HubSpot dem Sog zum Opfer gefallen, der viele Wachstums- und Technologiewerte abgestraft hat, sodass sachkundige Anleger die Chance haben, dieses beeindruckende Wachstum mit einem Abschlag von 40 % zu erwerben. Hol dir die Aktien, solange sie heiß sind. Dieser Verkauf wird nicht lange andauern.

Zu einem niedrigeren Preis sollte diese Social-Media-Aktie zurückkommen

Will Healy (Snap): Snap fällt weiter, nachdem es während der Pandemie von einem massiven Anstieg profitiert hat. Die Aktie hat sich zwischen März 2020 und November 2021 mehr als verzehnfacht.

Doch einige Warnhinweise für die Zukunft und ein Umsatzrückgang im dritten Quartal führten zu einem Rückgang von fast 50 % seit Ende September. Seit Apples iOS-Update die Nachverfolgung des Erfolgs von Werbekampagnen erschwert hat, stieg die Unsicherheit bei der Aktie. Außerdem lag der Umsatz im dritten Quartal bei 1,067 Mrd. US-Dollar und damit 57 % höher als im Vorjahr. Trotz dieses enormen Anstiegs lag der Umsatz um etwa 32 Millionen US-Dollar unter den Konsensschätzungen.

Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt jedoch bei 18 und damit auf dem niedrigsten Stand seit Herbst 2020. Auch wenn das immer noch hoch erscheint, könnte die Snap-Aktie dieses Wachstum aus zwei Gründen rechtfertigen. Erstens scheint Snap in der Lage zu sein, weiterhin beachtliche Wachstumsraten zu erzielen. Analysten erwarten für 2021 ein Umsatzwachstum von 60 %, das sich jedoch aufgrund der iOS-Probleme auf 39 % im Jahr 2022 abschwächen wird.

Zweitens hat Snap sein Geschäft trotz der starken Konkurrenz durch die von Meta Platforms betriebenen Seiten wiederbelebt, als es herausfand, wie man diese Plattform monetarisieren kann. Dank dieser Bemühungen konnte das Unternehmen das Nutzerwachstum finanzieren und seine Produkte verbessern.

Diese Bemühungen haben das zuvor stagnierende Nutzerwachstum wiederbelebt. Im dritten Quartal erreichte die Zahl der täglich aktiven Nutzer 306 Millionen und wuchs damit das vierte Quartal in Folge um mehr als 20 % im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus haben diese Bemühungen die Snap-Aktie in die Lage versetzt, ein bedeutender Metaverse-Wert zu werden. Das Potenzial des Unternehmens ist so groß, dass der Jefferies-Analyst Brent Thill in einem Interview mit Yahoo! behauptete, Snap sei Facebook im Metaverse „weit voraus“. Thill berief sich dabei auf eine Technologie, die es den Nutzern ermöglicht, virtuelle Emoji-Figuren zu erstellen und zu manipulieren.

Dennoch steht Snap vor Herausforderungen. Mit einer Marktkapitalisierung von 69 Mrd. US-Dollar ist Snap nur ein Bruchteil der Marktkapitalisierung von Meta (920 Mrd. US-Dollar). Auch die Herausforderungen mit Apple bleiben ein Problem. Dennoch kann die Aktie aufgrund ihres beträchtlichen Nutzer- und Umsatzwachstums immer noch einen Aufschlag erzielen. Wenn die Anleger Snap zunehmend als Metaverse-Unternehmen betrachten, könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 eine Kaufgelegenheit darstellen.

Ein hervorragender Anbieter zu einem tollen Preis

Brian Withers (Zoom): Die Videokommunikationsplattform von Zoom hat sich während der Coronavirus-Pandemie als sehr nützlich erwiesen. Wir haben die Software von Zoom für so gut wie jede soziale Interaktion genutzt, sei es bei der Arbeit oder privat. Trotz der großen Beliebtheit ist die Aktie um mehr als 60 % gegenüber ihrem Höchststand gefallen. Heute sieht es so aus, als wäre das ein großartiger Wert für langfristig orientierte Investoren. Schauen wir uns an, warum.

Kennzahl Q3 RECHNUNGSJAHR 2020 Q3 RECHNUNGSJAHR 21 Veränderung im Jahresvergleich Q3 RECHNUNGSJAHR 2022 Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 167 Mio. USD 777 Mio. USD 365 % 1.051 Mio. USD 35 % > 100.000 ARR-Kunden 546 1.289 136 % 2.507 94 % Verbleibende Leistungsverpflichtungen 517 Mio. USD 1,631 Mio. USD 215 % 2.456 Mio. USD 51 %

DATENQUELLE: GEWINNMITTEILUNGEN UND PRÄSENTATIONEN DER UNTERNEHMEN; ARR = JÄHRLICH WIEDERKEHRENDER UMSATZ

Erstens: Das Geschäft läuft gut. Das Unternehmen hat solide Wachstumszahlen für seinen Umsatz, seine Großkunden und die verbleibenden Leistungsverpflichtungen vorgelegt. Diese Zuwächse kamen zu den noch massiveren Zuwächsen im Vorjahr hinzu. Außerdem ist das Unternehmen in einer viel besseren Liquiditäts- und Gewinnlage als noch vor zwei Jahren. Die liquiden Mittel und handelbaren Wertpapiere belaufen sich auf 5,4 Mrd. US-Dollar und haben sich damit gegenüber den 811 Mio. US-Dollar von Q3 GJ20 fast versiebenfacht. Der Cashflow hat sich von 62 Mio. US-Dollar in den letzten zwei Jahren auf 395 Mio. US-Dollar erhöht und damit versechsfacht. Und schließlich hat sich die Gewinnspanne erheblich verbessert und liegt jetzt bei 28 %, während sie im gleichen Quartal vor zwei Jahren noch bei 1 % lag.

Mit Blick auf die Zukunft werden Investoren keine dreistelligen Umsatzzuwächse im Vergleich zum Vorjahr sehen, wie sie auf dem Höhepunkt der Pandemie zu verzeichnen waren. Für das kommende Quartal, das am 31. Januar 2022 endet, rechnet die Geschäftsführung mit einem Umsatzwachstum von 19 % im Vergleich zum Vorjahr. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Umsatzwachstum von etwa 20 % im Jahresvergleich eher der neuen Normalität entspricht. Das sind solide Wachstumszahlen für ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 4 Milliarden US-Dollar.

Das erinnert mich an einen anderen Softwarehersteller, Adobe. Das Unternehmen hinter Creative Cloud und Dokumentenmanagement hat ähnliche Wachstums-, Rendite- und Kurs-Umsatz-Zahlen. In den letzten fünf Jahren verzeichnete Adobe ein jährliches Wachstum von rund 20 %, ist solide profitabel und hat derzeit ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18. In den letzten fünf Jahren ist der Aktienkurs von Adobe um 390 % gestiegen und hat damit den Markt deutlich geschlagen.

Heute liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Zoom bei einem Allzeittief von 14. Da sich hybrides Arbeiten und virtuelle Veranstaltungen durchsetzen werden, ist es wahrscheinlich, dass Zoom in die Fußstapfen von Adobe treten und in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Wachstum von 15 bis 20 % erzielen kann. Anleger sollten sich noch heute ein paar Aktien dieser Videokommunikationsplattform zulegen.

Der Artikel 3 Tech-Aktien mit Kursverlusten von 37 bis 60 % zum Kauf im Jahr 2022 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Meta Platforms-CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 09.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Brian Withers besitzt Zoom Video Communications.

Danny Vena besitzt Adobe Inc., Apple, HubSpot, Meta Platforms, Inc. und Zoom Video Communications.

Will Healy besitzt keine der genannten Aktien.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple, HubSpot, Meta Platforms, Inc, Salesforce.com und Zoom Video Communications. The Motley Fool empfiehlt Adobe Inc. und empfiehlt die folgenden Optionen: Long März 2023 $120 Calls auf Apple und Short März 2023 $130 Calls auf Apple.

