3 Tech-Aktien, um von möglichst vielen Megatrends zu profitieren!

Möchtest du als Investor von möglichst wachstumsstarken Tech-Aktien profitieren? Ganz ehrlich, warum auch nicht. Viele Wachstumsstarke Aktien besitzen einen Tech-Hintergrund. Entsprechend sollten sich Foolishe Investoren durchaus auf dieses Segment fokussieren.

Vielleicht möchtest du trotzdem dein Portfolio diversifizieren. Wenn das der Fall ist, so würde ich auf die Aktien von Roku, Mercadolibre und Teladoc Health setzen. Ich glaube, mit diesem Kreis könntest du ein sehr chancenreiches, breites Portfolio aufbauen. Hier ist, was du zu diesen Chancen besser wissen solltest.

Tech-Aktie 1: Roku!

Eine erste Tech-Aktie, auf die man setzen kann, ist beispielsweise die von Roku. Als Foolisher Investor kann man mithilfe dieser Aktie vom wachsenden Streaming-Markt profitieren. Das Tolle dabei: Du brauchst nicht auf Content zu achten. Roku ist schließlich in gewisser Weise ein Betriebssystem beziehungsweise eine Suchmaschine gleichermaßen, die zum passenden Content und dem Angebot führt.

Roku hat derzeit 51,2 Mio. aktive Abonnenten und der Erfolg fußt auf mehreren Fundamenten. Zum einen sind hier Leads für neue Käufer über die Roku-Plattform. Aber das Unternehmen bekommt auch einen Teil der Erlöse für gestreamte Stunden selbst. Zu guter Letzt gibt es außerdem eine Werbeplattform, die Anzeigen passgenau schaltet. Das führte zuletzt zu einem durchschnittlichen Umsatz von 27 US-Dollar. Definitiv ein spannendes Geschäftsmodell.

Roku wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 49,4 Mrd. US-Dollar bewertet. Das ist gewiss nicht wenig. Im Wachstumsmarkt des Streamings dürfte jedoch noch immer eine langfristige Chance bestehen.

E-Commerce & Zahlungsdienstleistungen: Mercadolibre

Eine zweite Top-Tech-Aktie, die gleich zwei Megatrends abdeckt, ist zudem die von Mercadolibre. Ein großer Teil des operativen Erfolgs fußt hier zwar noch auf dem E-Commerce. Allerdings wird auch der digitale Zahlungsdienstleister, Mercado Pago, konsequent wichtiger.

Sowie außerdem wachstumsstärker. Im letzten, dritten Quartal kletterten hier die Umsätze um über 160 %. Im Rahmen dieser zuletzt insgesamt deutlich dreistelligen Wachstumsgeschichte bei den Erlösen sticht dieser Wert heraus. Wobei Mercadolibre weiterhin darauf setzt, das Ökosystem zu erweitern. Mit Fondo ist inzwischen der Schritt in Richtung Vermögensverwaltung erfolgt.

Die Mercadolibre-Aktie könnte daher gewiss eine Top-Tech-Aktie mit zwei Megatrends sein. Mit einer Bewertung von 88,1 Mrd. US-Dollar könnte auch hier die Wachstumschance weiterhin lukrativ sein. Das könnte eine Alternative zu etablierten Größen sein.

Tech-Aktie 3: Teladoc Health

Die Aktie von Teladoc Health bietet außerdem die Möglichkeit, von einem vierten Megatrend zu profitieren. Nein, nicht nur der Telemedizin, sondern insgesamt von digitalen Gesundheitsdienstleistungen. Durch die Übernahme von Livongo Health hat sich das Profil des Unternehmens noch einmal deutlich erweitert.

Künftig könnten auch Lösungen für digitale Datenverwaltung im Gesundheitswesen konsequent interessanter werden. Das Tracken von Gesundheitsdaten ist bereits das Fundament von Livongo Health. Das könnte ein insgesamt gigantisches Potenzial beinhalten.

Alleine Teladoc Health kam zuletzt erst auf Visits von 2,8 Mio. im dritten Quartal. Das zeigt: Das Potenzial in der Telemedizin könnte alleine und für sich genommen noch groß sein. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 38,1 Mrd. US-Dollar wirkt die Ausgangslage ebenfalls nicht zu teuer.

Tech-Aktien mit gigantischen Megatrends!

Die Aktien von Roku, Mercadolibre und Teladoc Health könnten daher ein solides, trendstarkes Portfolio begründen. Die Wachstumsaktien besitzen allesamt Potenzial und bedienen vier Megatrends. Das könnten spannende erste Anlaufstellen sein. Vielleicht ja auch für dich.

The post 3 Tech-Aktien, um von möglichst vielen Megatrends zu profitieren! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre, Roku und Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre, Roku und Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images