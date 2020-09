3 Tech-Aktien zum Kauf während einer Marktkorrektur

Der Aktienmarkt hat sich in letzter Zeit ein wenig von der US-Wirtschaft abgekoppelt. Die Wirtschaft leidet immer noch unter den Auswirkungen des Coronavirus, was zu einer Arbeitslosenquote von 8,4 % geführt hat. Und trotzdem ist der S&P 500 in den letzten zwölf Monaten um mehr als 12,5 % angestiegen, was hauptsächlich auf die Gewinne von Technologieaktien zurückzuführen ist.

Doch da die Wirtschaft und der Aktienmarkt nicht mehr im Einklang sind, fragen sich einige Investoren, ob eine weitere bedeutende Marktkorrektur - wie diejenige, die wir im März gesehen haben - bevorsteht. Falls und wann dies der Fall sein sollte, haben einige Motley-Fool-Autoren in einer Liste mit einigen Unternehmen zusammengestellt, in die du vielleicht investieren möchtest. Hier sind die Gründe, warum Roku, Slack Technologies und Fastly ausgewählt wurden.

Ein Streaming-Riese, der einen anderen Weg einschlägt

Danny Vena (Roku): Streaming-Dienste sind heutzutage allgegenwärtig und es scheint, als würden jeden Monat neue auftauchen. Und nicht nur das, auch bestehende Dienste erweitern ihr Angebot, um ihre Chancen zu erhöhen, sich von der Masse abzuheben. Der Kampf um die Abonnenten ist unerbittlich und die Inhalte stehen dabei im Mittelpunkt. Dabei schnellen die Ausgaben in die Höhe, um den unersättlichen Appetit der Verbraucher auf neue Programme zu stillen.

Roku hat einen anderen Weg eingeschlagen, indem es eine Plattform bietet, auf der die Zuschauer ihre gesamte Fernsehauswahl an einem Ort vorfinden können. Das Unternehmen bietet Tausende von Apps an, darunter Abonnementdienste wie Netflix, Prime Video von Amazon, Hulu und Disney+ von Walt Disney sowie werbeunterstützte Dienste wie den Spitzenreiter im Anime, Crunchyroll, sowie das britische Programm von BritBox, Filme und Serien von Pluto TV (Viacom) oder Horrorklassiker von Shudder (AMC Networks). Da es sich bei Roku um einen agnostischen One-Stop-Shop handelt, kann es auf die Programmbedürfnisse einer breiteren Zuschauerschicht eingehen.

Ein weiterer Pfeiler in Rokus Strategie schaut sich etwas von Netflix ab, indem es sein Angebot allgegenwärtig macht. Die Plattform ist nicht nur auf den gleichnamigen Streaming-Geräten des Unternehmens verfügbar. Es findet sich auch in einer wachsenden Zahl von Smart TVs. Roku hat von Grund auf ein Smart-TV-Betriebssystem entwickelt, das speziell für die verlangte Aufgabe konzipiert wurde, anstatt eine für den Zweck umgestaltete mobile App zu verwenden. Die Firma lizenziert das Roku-Betriebssystem an Smart-TV-Hersteller, die das Rad nicht neu erfinden wollen. Diese Strategie war so erfolgreich, dass 2019 jeder dritte in den USA und jeder vierte in Kanada verkaufte Smart-TV das Betriebssystem von Roku enthielt. Dadurch wurde die große und wachsende Nutzerbasis des Unternehmens gestärkt.

Der Ansatz von Roku zahlt sich aus, wie die jüngsten Betriebskennzahlen belegen. Im zweiten Quartal stiegen die aktiven Konten der Plattform auf 43 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahr. Noch wichtiger ist, dass die Zuschauer involvierter sind denn je, mit Streaming-Stunden in Höhe von 14,6 Milliarden, ein Anstieg von 65 %. Gleichzeitig wuchsen die durchschnittlichen Einnahmen pro Nutzer weiter und erreichten 24,92 US-Dollar, was einem Anstieg von 18 % entspricht.

Diese Erfolge bilden die Grundlage für die beeindruckenden finanziellen Ergebnisse von Roku. Und das, obwohl die durch die Pandemie verursachte Unsicherheit viele Vermarkter dazu veranlasste, die Werbung einzuschränken. Diese machen den Großteil der Einnahmen des Unternehmens aus. Insgesamt stiegen die Gesamteinnahmen in Höhe von 356 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich um 42 % - trotz des erheblichen Rückzugs bei der Werbung. Das Plattformsegment, zu dem die Werbung, der Roku-Kanal und die Betriebssystem-Lizenzen gehören, wächst mit einem Plus von 46 % sogar noch schneller.

Die Leistung von Roku seit Anfang dieses Jahres zeigt, warum Investoren während einer Marktkorrektur kaufen sollten. Die Aktie hatte während des durch die Pandemie verursachten Absturzes 42 % ihres Wertes verloren. Doch sie ist wieder in Schwung gekommen und hat seit ihrem Tiefststand im März 123 % zugelegt. Die beeindruckenden Ergebnisse von Roku zeigen, dass es mehr als nur einen kleinen Marktrückgang braucht, um das Wachstum dieses Unternehmens zu stoppen.

Die Geschichte dieser E-Mail-Alternative hat gerade erst begonnen

Brian Withers (Slack): Eine Kombination aus dem, was viele als enttäuschendes zweites Quartal für Slack ansahen, und der Abwärtsbewegung bei den Tech-Aktien haben das Unternehmen hart getroffen. Die Kurse sind im Vergleich zum Hoch Anfang des Jahres um 30 % gesunken. Da sich die Bewertung des Unternehmens nahe seinem Allzeittief befindet, bietet es geduldigen Investoren die Möglichkeit, die Team-Kooperationsplattform zu einem Abschlag zu kaufen. Schauen wir uns an, warum du vielleicht mitmachen solltest.

Es besteht kein Zweifel, dass das Coronavirus für Slack ein zweischneidiges Schwert gewesen ist. Einerseits hat es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres doppelt so viele Kunden (20.000) angezogen wie in den sechs Monaten davor. Aber sein Abrechnungswachstum, ein Indikator für das Wachstum neuer und bestehender Kunden im Hinblick auf den künftigen Vertragswert, fiel in diesem Quartal um die Hälfte (von 52 auf 25 %). Denn COVID-19-Konzessionen in Höhe von 11 Millionen US-Dollar bei den bisherigen Jahresabrechnungen wirkten sich auf die Kunden aus. Außerdem war ein Trend zu kürzeren Vertragslaufzeiten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten zu verzeichnen. Dieser Rückgang des Abrechnungswachstums schreckte Investoren ab und überschattete die positiven Nachrichten des Unternehmens.

Die Einnahmen stiegen im letzten Quartal, das am 31. Juli 2020 endete, im Jahresvergleich um 49 %. Das ist zwar nicht das Wachstum von Zoom Video Communications, aber angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen recht beeindruckend. Und es ist die erste in einer langen Liste von auschlaggebenden Kennzahlen, die in diesem Quartal glänzten.

Der operative Cashflow hat sich im Jahresvergleich um 7 Prozentpunkte auf 7 % der Einnahmen verbessert. Und die Bilanz weist ein solides Fundament von 1,5 Milliarden US-Dollar in Bargeld und handelbaren Wertpapieren auf. Dieser Bargeldvorrat und der positive Cashflow werden es dem Managementteam ermöglichen, weiterhin stark in Wachstumsbemühungen zu investieren. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen liegen auf einem Rekordhoch von 388 Millionen US-Dollar, ein Zuwachs von 80 % im Jahresvergleich. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stellen das dar, was Kunden noch für Verträge schulden, die länger als zwölf Monate laufen.

Großkunden mit einem jährlichen Vertragswert von mehr als 100.000 US-Dollar wuchsen im Jahresvergleich um 37 %. Und dies trotz des Gegenwinds einer um 125 % geringeren Netto-Dollar-Retentionsrate (gegenüber 136 % im zweiten Quartal 2020). Darüber fielen 50 Kunden in diesem Quartal aufgrund von Personalabbau aus der Ausgabenkategorie von mehr als 100.000 US-Dollar heraus. Diese Großkunden werden für das Unternehmen immer wichtiger, da sie 49 % des Umsatzes ausmachen, gegenüber 43 % im zweiten Quartal des letzten Jahres.

Und schließlich ist die Zahl der Kunden, die Slack Connect nutzen, im Jahresvergleich um 37 % auf 52.000 Unternehmen gestiegen. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die gemeinsame Kommunikationskanäle zwischen Unternehmen ermöglicht. Das riesige Netzwerk von 380.000 Slack-Connect-Benutzern wird zu einem wertvollen Marketing-Trichter, um neue Kunden an die Messaging-Plattform heranzuführen.

Mit Millionen von Arbeitnehmern, die versuchen, mit einem verhassten und antiquierten Tool namens E-Mail zusammenzuarbeiten, hat Slack noch enorme Wachstumschancen. Der jüngste Rückgang der Aktie bietet auch Investoren eine große Chance. Verpass sie nicht.

Ein schnell wachsendes Unternehmen mit langfristiger Perspektive

Chris Neiger (Fastly): Tech-Investoren wurden in diesem Jahr von Fastly angezogen, aber wenn du noch nie von dem Unternehmen gehört hast, mach dir keine Sorgen. Es ist nicht zu spät, um von diesem Unternehmen zu profitieren. Die Technologie von Fastly hilft Unternehmen, ihre Websites, Apps und Videos zu beschleunigen (daher das „Fast“ in Fastly), und das Unternehmen wächst explosionsartig.

Im zweiten Quartal (die Ergebnisse wurden am 5. August verkündet) wuchs der Umsatz von Fastly um 62 % auf 75 Millionen US-Dollar. Und der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,02 US-Dollar. Beide Zahlen übertrafen die Konsensschätzungen der Analysten für das Quartal bei Weitem. Darüber hinaus verbesserte Fastly seine Bruttomarge von 55,6 % im Vorjahresquartal auf 61,7 %, und das Unternehmen konnte 114 neue Kunden gewinnen.

Fastly hat dieses enorme Wachstum schnell durchlaufen, da Unternehmen ihre Online-Angebote während der Coronavirus-Pandemie noch schneller und zuverlässiger machen wollen. Der Lockdown von vor einigen Monaten und die Millionen von Arbeitnehmern, die ihre Arbeit jetzt vom Homeoffice aus erledigen, bedeuten, dass die Unternehmen nach allen möglichen Wegen suchen, um Online-Erfahrungen so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Deshalb ist es keine Überraschung, dass sich Slack, TikTok, Shopify, GitHub und Pinterest alle an Fastly wenden, um ihre Online-Nutzererfahrungen zu verbessern.

Der Aktienkurs von Fastly ist in den letzten zwölf Monaten um 187 % gestiegen. Im Vergleich zu einigen seiner Höchststände von vor nur ein paar Monaten ist dies tatsächlich ein Rückgang. Aber Investoren müssen bei dieser Aktie eine langfristige Perspektive einnehmen. Das Unternehmen verfügt bereits über eine beeindruckende Kundenliste, und es kommen ständig neue hinzu. Da das Coronavirus viele Menschen dazu zwingt, mehr als je zuvor online zu arbeiten (und auch einen größeren Teil ihrer Freizeit online zu gestalten), wird Fastly wahrscheinlich für viele Unternehmen weiterhin die angestrebte Lösung bleiben.

Der Markt mag weiterhin volatil bleiben, während die US-Wirtschaft versucht, in den kommenden Monaten Fuß zu fassen. Aber Investoren sollten bedenken, dass Fastly bereits fest in seiner Nische etabliert ist. Das Unternehmen wird wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und den Investoren erhebliche Gewinne einbringen.

The post 3 Tech-Aktien zum Kauf während einer Marktkorrektur appeared first on The Motley Fool Deutschland.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Brian Withers besitzt Aktien von Amazon, Netflix, Shopify, Slack Technologies, Walt Disney und Zoom Video Communications. Chris Neiger besitzt keine der erwähnten Aktien. Danny Vena besitzt Aktien von Amazon, Fastly, Netflix, Pinterest, Roku, Shopify, Walt Disney und Zoom Video Communications und besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $85 Calls auf Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Fastly, Netflix, Pinterest, Roku, Shopify, Slack Technologies, Walt Disney und Zoom Video Communications. The Motley Fool empfiehlt Aktien von AMC Networks und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney, Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon, Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon und Short Oktober 2020 $125 Calls auf Walt Disney.

Dieser Artikel wurde von Brian Withers, Chris Neiger und Danny Vena auf Englisch verfasst und am 19.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

