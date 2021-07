3 Termine, die Investoren von Disney im Juli im Kalender markieren sollten

Es gibt nie einen langweiligen Moment für Walt Disney. Der Mediengigant scheint immer etwas in petto zu haben. Letzten Monat drehte sich alles um Disneys Themenparks, aber der Juli wird für das Haus der Maus im Bereich der Filmunterhaltung groß sein.

Der Sommer ist da, und Disney will dich unterhalten. Lass uns drei der Termine durchgehen, die für den Branchenprimus von Bedeutung sein werden.

1. Juli

Feuerwerke sind ein fester Bestandteil von Disneyland und Disney World’s Magic Kingdom, aber seit Mitte März letzten Jahres hat der Himmel nicht mehr geleuchtet. Der weltweit führende Freizeitparkbetreiber hat sich mit seiner Pyrotechnik zurückgehalten, da er befürchtete, dass die Gäste, die sich zu einem abendlichen Fest der Sinne versammeln, auch im Freien zu einem Super-Spreader-Event werden könnten.

Das Feuerwerk kehrt letzte Woche zurück. Disney World startet wieder mit seinen nächtlichen Shows im Magic Kingdom und EPCOT letzten Donnerstag; Disneyland folgt drei Tage später. Es mag nicht nach viel klingen, aber für viele Parkfans ist es in den letzten Jahrzehnten zur Tradition geworden. Nach dem im Grunde genommen verlorenen Sommer 2020 wollen die Disney-Themenparks sicherstellen, dass sie sich in der diesjährigen starken Reisesaison von der besten Seite zeigen.

9. Juli

Disney hat sich in diesem Jahr mit unauffälligen Filmen wie Raya und der letzte Drache und Cruella in die Kinos geschlichen. Die Filme wurden gut bewertet, aber das Unternehmen feiert nicht wie 2019. Das ist eine Referenz, die erklärt werden muss: Disney hatte in diesem Jahr die sechs umsatzstärksten Filme des Landes. Raya und der letzte Drache und Cruella sind zwar nicht unter den drei besten Filmen dieses Jahres, aber dafür ist Black Widow jetzt auf dem Treppchen zu sehen.

Actionfilme laufen im Allgemeinen gut auf der großen Leinwand, und Marvel-Superhelden-Epen haben sich noch besser geschlagen. Wie bei so vielen Filmen, die ursprünglich in einem Multiplex in deiner Nähe starten sollten, wurde auch bei Black Widow der Starttermin mehrmals verschoben. Jetzt, da die Kinos geöffnet und die Maskenbeschränkungen aufgehoben sind, ist es eine gute Zeit, um mit potenziellen Blockbustern ins Kino zu gehen.

30. Juli

Es gab eine Zeit, in der es so aussah, als würde Disney alle seine Themenparks und Attraktionen für Content plündern. Fluch der Karibik, The Haunted Mansion und sogar Country Bears Jamboree hatten ihre Hollywood-Nahaufnahme. Der Film Fluch der Karibik war so erfolgreich, dass er mehrere Fortsetzungen nach sich zog.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Disneys Jungle Cruise das Tinseltown-Makeover bekommt, und Ende dieses Monats wird das Publikum Dwayne (The Rock) Johnson und Emily Blunt in einem Live-Action-Film sehen können, der lose an die kultige Bootsfahrt mit den witzigen Skippern angelehnt ist.

Jungle Cruise wird drei Wochen nach Marvels Black Widow in die Kinos kommen. Es besteht eine gute Chance, dass Jungle Cruise Black Widow von der Spitze der wöchentlichen Einspielergebnisse verdrängt.

Da das Unternehmen gerade dabei ist, das Fahrgeschäft, auf dem der Film basiert, auf den neuesten Stand zu bringen, ist es ein kluger Zeitpunkt, einen neuen Film herauszubringen, der noch mehr Aufmerksamkeit auf die klassische Attraktion lenken wird. Disney wurde nicht zu einer beliebten Unterhaltungsaktie, weil es nicht weiß, wonach sich die Verbraucher sehnen. Es wird ein großartiger Monat für Disney im Kino an der Ecke werden.

Der Artikel 3 Termine, die Investoren von Disney im Juli im Kalender markieren sollten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für den Boom neuer Energien

Erneuerbare boomen weltweit, und Staaten wollen aktuell mit Konjunkturpaketen der Branche noch mehr Schub geben. Wir stehen vor Jahrzehnten an beeindruckendem Wachstum.

Davon werden einige Unternehmen enorm profitieren. Wir haben uns nach Top-Aktien umgeschaut, die bei Wasserstoff, Solarenergie und Elektroautos die Nase vorn haben. Es sind Aktien, die nicht jeder auf dem Radar hat, aber das muss nicht lange so bleiben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ jetzt an!

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 01.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool