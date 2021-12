3 teure Fehler beim passiven Einkommen, die man vermeiden sollte

Passives Einkommen kann verlockend sein. Das Investieren in Dividendenaktien ist eine der beliebtesten Ideen für passives Einkommen, auch für mich. Aber das Investieren in Dividendenaktien ist zwar attraktiv, kann aber auch Risiken bergen.

Ich denke, wenn ich mir einiger Risiken bewusst bin, kann ich sie vermeiden und hoffentlich mein potenzielles Einkommen erhöhen. Hier sind drei häufige Fehler, die ich vermeiden möchte.

Fehler 1: Überbetonung der historischen Dividendenwerte

Wie kann man feststellen, wie hoch die Dividendenrendite einer bestimmten Aktie ist?

Die gängigste Methode ist, sich die letzte Dividende als Prozentsatz des aktuellen Aktienkurses anzusehen. Das ist sinnvoll, da es sich um die aktuellsten verfügbaren Informationen handelt. Aber es ist rückwärtsgewandt. Wenn ich über den Kauf einer Aktie nachdenke, interessiert mich, was sie mir in Zukunft zahlen könnte, und nicht, was sie in der Vergangenheit ausgezahlt hat.

Ich denke, dass historische Dividendeninformationen mir auf die eine oder andere Weise helfen können. Sie zeigen zum Beispiel, wie ein Unternehmen über die Bedeutung von Dividenden denkt. Letztes Jahr zum Beispiel, als die Aussichten unsicher waren, hat Legal & General seine Dividende beibehalten, während Konkurrenten wie Aviva ihre Dividende ausgesetzt haben. Das kann hilfreich sein, um meine eigenen Erwartungen hinsichtlich der Bereitschaft eines Unternehmens, seine Dividende zu streichen, richtig einzuschätzen.

Die Dividendenvorgeschichte kann mir auch Aufschluss darüber geben, wie die Dividende aussehen wird, wenn sie auf einem ähnlichen Niveau wie zuvor gehalten wird.

Solche Informationen können zwar aufschlussreich sein, aber sie geben mir keine klaren Hinweise darauf, wie die zukünftigen Dividenden des Unternehmens aussehen werden. Dafür muss ich auf der Grundlage der verfügbaren Informationen einige eigene Einschätzungen vornehmen. Ich kann mir zum Beispiel die Bilanzen eines Unternehmens ansehen und feststellen, wie viel freien Cashflow es erwirtschaftet hat. Dann kann ich abwägen, ob ich erwarte, dass das Unternehmen seinen freien Cashflow auch in den kommenden Jahren auf diesem Niveau halten kann. Dazu würde ich eine Reihe von Fragen berücksichtigen. Wird die Kundennachfrage wahrscheinlich wachsen oder schrumpfen? Verfügt das Unternehmen über die Preissetzungsmacht, um seine Gewinnspannen zu halten? Wird es in den kommenden Jahren seine Investitionen erhöhen müssen, weil es vielleicht seine Fabriken modernisieren oder stark in neue Technologien investieren muss?

Ich achte zwar auf historische Dividendendaten, aber ich glaube nicht, dass sie das Wichtigste sind, wenn ich entscheide, ob ich eine Aktie wegen ihres passiven Einkommenspotenzials in mein Portfolio aufnehme. Stattdessen ist der wichtigste Aspekt meiner Analyse, wie die Dividende in Zukunft aussehen könnte.

Fehler 2: Eine attraktive Dividende zu einem unattraktiven Preis kaufen

Welche dieser beiden Dividenden klingt attraktiver? 2,08 GBP pro Jahr oder 1,54 GBP pro Jahr?

Wenn du diese Frage bereits beantwortet hast, hast du es vielleicht zu schnell getan. Die Höhe der Dividende allein hilft mir nicht zu wissen, ob eine Aktie ein lukratives passives Einkommen sein könnte. Was ich stattdessen wissen muss, ist die Dividendenrendite einer Aktie. Diese hängt nicht nur von der Dividende ab, sondern auch von dem Preis, zu dem ich die Aktie kaufe. Wenn ich zum Beispiel eine Aktie für 20 GBP kaufe, bedeutet eine jährliche Dividende von 2,08 GBP, dass ich eine Rendite von 10,4 % erhalte. Wenn die gleiche Aktie aber auf 35 GBP steigt und ich sie zu diesem Preis kaufe, beträgt meine Dividendenrendite nur 5,9 %.

Das ist für das passive Einkommen von großer Bedeutung. Der Preis, zu dem ich die Aktien heute kaufe, wirkt sich auf die Rendite aus, die ich erhalte, solange ich sie halte. Wenn ich Dividendenaktien im Wert von 1.000 GBP besitze und die durchschnittliche Rendite 3 % beträgt, würde ich in einem Jahr 30 GBP an passivem Einkommen erzielen. Wenn ich aber dieselben 1.000 GBP in dieselben Aktien zu einem anderen Preis investiere, kann mein passives Einkommen ganz anders aussehen. Wenn ich die Aktien gekauft hätte, als sie 50 % billiger waren, würde mein passives Einkommen 60 GBP betragen. Wenn ich sie gekauft hätte, als sie 50 % teurer waren, läge mein passives Einkommen bei 20 GBP.

Solche Kursschwankungen über mehrere Jahre hinweg sind nichts Außergewöhnliches. Nehmen wir als Beispiel die beliebte Dividendenaktie BP. Allein in diesem Jahr wurde sie so niedrig wie 2,51 GBP, aber auch so hoch wie 5,08 GBP gehandelt, also mehr als doppelt so hoch wie ihr Tiefstand. Wenn ich zum niedrigeren Preis kaufe, erhalte ich jetzt etwas mehr als das Doppelte der Rendite, die ich erhalten hätte, wenn ich zum höheren Preis gekauft hätte.

Ich halte es also für einen Fehler, bei der Suche nach passiven Einkommensmöglichkeiten nur auf die absolute Höhe der Dividende zu achten. Stattdessen muss ich auch den Aktienkurs zum Zeitpunkt meines Kaufs berücksichtigen.

Fehler 3: Aktienkursrückgänge ignorieren

Ein weiterer Fehler, den ich bei der Suche nach passiven Einkommensquellen für mein Portfolio zu vermeiden versuche, ist die Vernachlässigung des drohenden langfristigen Rückgangs des Aktienkurses. Nehmen wir an, eine Aktie bietet mir eine hohe Rendite, aber ihr Aktienkurs sinkt im Laufe der Jahre deutlich. Ist das dann noch ein gutes Geschäft?

Die Antwort darauf hängt von den genauen Umständen ab. Wenn ich die Aktien weiterhin halte und der Aktienkurs nur deshalb sinkt, weil das Unternehmen bei den Anlegern in Ungnade gefallen ist, spielt das für mich vielleicht keine Rolle. Ich könnte immer noch mein passives Einkommen erhalten - und der Aktienkurs könnte sich in Zukunft wieder erholt haben, wenn ich die Aktien verkaufen will.

Anders sieht es aus, wenn der Rückgang des Aktienkurses auf eine Verschlechterung der Geschäftslage zurückzuführen ist. Das könnte bedeuten, dass ich meine ursprüngliche Investition nicht mehr zurückbekomme, wenn ich mich entscheide, die Aktien in Zukunft zu verkaufen. Außerdem könnte die Verschlechterung der Geschäftslage bedeuten, dass die Dividende irgendwann gekürzt wird. Selbst bei einer attraktiven Anfangsrendite kann ich, wenn der Aktienkurs weit genug fällt, im Laufe der Zeit Geld verlieren.

Wenn ich also passive Einkommensaktien für mein Portfolio auswähle, versuche ich zu beurteilen, ob der Aktienkurs überbewertet erscheint. Wenn das der Fall ist, würde ich mich hüten, die Aktien zu kaufen, egal wie hoch die Rendite ist.

