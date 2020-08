3 Tipps für den Aufbau eines diversifizierten Investmentportfolios

Du wirst oft hören, dass ein diversifiziertes Investmentportfolio dein Ticket zu langfristigen Gewinnen und minimierten Verlusten ist. Aber der Aufbau eines diversifizierten Portfolios kann eine Menge Arbeit erfordern. Wenn du versuchst, ein Portfolio aus einzelnen Aktien zusammenzustellen, wird es viel Recherche von deiner Seite erfordern. Es könnte sich also auszahlen, den einfacheren Weg zu wählen und stattdessen über diese Methoden zu diversifizieren.

1. Indexfonds kaufen

Indexfonds sind passiv verwaltete Fonds, deren Ziel es ist, die Performance der Indizes, an die sie gebunden sind, zu erreichen. Ein Indexfonds auf den S&P 500 strebt zum Beispiel an, die Wertentwicklung des S&P 500 zu erreichen. Der Vorteil von Indexfonds besteht darin, dass sie einem die Auswahl ersparen und gleichzeitig eine sofortige Diversifizierung bieten. Mit einem Indexfonds auf den S&P 500 kaufst du zum Beispiel Aktien eines einzigen Fonds, mit dem du in 500 der größten börsennotierten Unternehmen der USA investiert bist.

Eine andere großartige Sache bei Indexfonds ist, dass ihre Gebühren - bekannt als Spesenquoten - sehr niedrig sind. Das liegt daran, dass du bei Indexfonds nicht für das Fachwissen eines Fondsmanagers bezahlst, der für dich recherchiert und dann die Investitionen handverlesen hat.

2. Investiere in aktiv verwaltete Investmentfonds

Während Indexfonds versuchen, die Performance der Indizes zu verfolgen, haben aktiv verwaltete Investmentfonds höhere Ziele. sie wollen den Markt schlagen. Und als Gegenleistung für all diese Vorteile und die Arbeit der Fondsmanager, die tagein, tagaus die Anlageentscheidungen analysieren, zahlst du höhere Gebühren - möglicherweise bis zu zehnmal mehr, als du für einen Indexfonds zahlst.

Wenn es dein Ziel ist, dein Portfolio zu diversifizieren, könnten aktiv verwaltete Investmentfonds mit einer starken Erfolgsbilanz eine Investition wert sein. Sei dir nur bewusst, dass viele aktiv gemanagte Fonds ihren Richtwert nur selten erreichen und dass Indexfonds häufig ihre aktiv gemanagten Pendants übertreffen.

3. Immobilien

Es sind nicht nur die Aktien, die dir die Möglichkeit geben, Reichtum zu erlangen. Es lohnt sich auch, Immobilien als eine solide langfristige Investition zu ansehen. Jetzt an diesem Punkt denkst du vielleicht: “Ich will kein Haus kaufen oder Vermieter werden. Und das ist auch in Ordnung. Es gibt einen einfachen Weg, in Immobilien zu investieren, ohne selbst eine Immobilie zu kaufen: REITs.

REITs sind die Abkürzung für Real Estate Investment Trusts und ermöglichen es dir, in Unternehmen zu investieren, die Immobilien besitzen, betreiben oder finanzieren, mit denen Einnahmen erzielt werden können. Du könntest zum Beispiel in einen REIT investieren, der Hotels betreibt.

So wie du einzelne Aktien kaufen kannst, kannst du auch REIT-Anteile kaufen. Und genau wie einige Aktien Dividenden ausschütten, zahlen auch REITs Dividenden. Alles in allem sind REITs eine großartige Möglichkeit, in Immobilien einzusteigen, ohne das Risiko einzugehen, Immobilien zu kaufen und sie selbst zu renovieren und weiterzuverkaufen oder instand halten zu müssen.

Was ist die beste Strategie für dich?

Die obigen Entscheidungen machen zwar eine Diversifizierung leicht, aber du solltest auch nicht davor zurückschrecken, einzelne Aktien zu besitzen. Manche Investoren kommen mit etwa einem Dutzend Aktien gut zurecht, während andere 40 oder mehr halten. Der Schlüssel ist es, jede Investition zu recherchieren, die du deinem persönlichen Mix hinzufügst, egal ob es sich um eine einzelne Aktie, einen Indexfonds, einen aktiv verwalteten Investmentfonds oder einen REIT handelt. Wenn du deine Arbeit machst, erhöhen sich deine Chancen, ein Portfolio zusammenzustellen, das für dich funktioniert und dir letztendlich hilft, deine langfristigen Ziele zu erreichen.

The post 3 Tipps für den Aufbau eines diversifizierten Investmentportfolios appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 09.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

