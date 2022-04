3 todsichere Investitionslektionen für Bullen- und Bärenmärkte

Marktzyklen sind beim Investieren an der Tagesordnung.

Anstatt die Zyklen zu bekämpfen, kann es besser sein, sie zu akzeptieren und die Vorteile zu nutzen, wenn Aktien zum Verkauf stehen.

Niemand weiß jedoch, wann der nächste Bärenmarkt kommt.

Wichtige Punkte

Die Basketball-Playoffs sind da. Egal, ob dein Team die Playoffs erreicht hat oder vorzeitig ausgeschieden ist, die Spannung ist groß, wer die Meisterschaft gewinnen wird und welche Teams die besten Nachwuchsspieler haben werden.

Sportfans wissen, dass jede große Dynastie irgendwann zu Ende geht. Aber die Organisationen, die ein gutes Scouting, Coaching und Training betreiben, haben das Zeug dazu, ein Team wieder aufzubauen und auf zukünftige Erfolge hinzuarbeiten.

Aus den Lebenszyklen verschiedener Basketballteams kannst du etwas über Bullenmärkte und Bärenmärkte lernen.

Die Meistermannschaft

Stell dir vor, du hast einen Aktienmarkt, der einer Meisterschaftsmannschaft ähnelt, die gerade alles gewonnen hat. Voller Talente gibt es Grund zu der Annahme, dass sie einen weiteren Pokal gewinnen können. Und selbst wenn sie es nicht schaffen, werden sie wahrscheinlich nah dran sein und die Saison wird als Erfolg gewertet.

Dieses Szenario ist vergleichbar mit einem Bullenmarkt im frühen oder mittleren Stadium. In dieser Art von Markt sind die Zinsen wahrscheinlich niedrig, aber nicht zu niedrig. So kann die Federal Reserve sie senken, wenn sie die Wirtschaft ankurbeln muss. Die Produktivität ist hoch, und das Wachstum ist gut. Die Unternehmen wachsen in ihre Bewertungen hinein, ähnlich wie Sportler, die ihrem Hype gerecht werden. Der internationale Handel boomt, und die Produktivität steigt. Aber alle guten Dinge haben ein Ende. Der Aktienmarkt ist selten so einfach. Und so wie die meisten Profi-Basketballteams Schwächen in der Startelf haben, haben auch die meisten Aktienmärkte kurzfristige Probleme, die zu erhöhter Volatilität führen können.

Ein gut eingespieltes Veteranenteam gegen ein Team im Umbruch

Stell dir jetzt ein viel schwierigeres Szenario vor. Du hast zwei Basketballteams und musst entscheiden, welches Team in den nächsten zehn Jahren mehr Erfolge einfahren wird.

Team eins hat ein Playoff-Jahr hinter sich. Es war zwar kein Meisterschaftsjahr, aber trotzdem ein guter Lauf. Das Team hat viele erfahrene Talente und Erfahrung. Das Team altert jedoch und die teuren Verträge des All-Star-Teams belasten die Gehaltsobergrenze, was es schwieriger macht, jüngere Spieler zu verpflichten.

Team zwei hat ein Jahr hinter sich, in dem es eine der schlechtesten Leistungen in der Liga gezeigt hat. Aber Team zwei hat einen guten Trainer, einen klugen Manager und junge Talente.

Die Analogie ist, dass Team eins in einer späten Phase des Bullenmarktes ist, wie wir sie wahrscheinlich gerade erleben. Team zwei hingegen ist ein Bärenmarkt, in dem die Bewertungen niedrig sind, aber das langfristige Wachstumspotenzial in der Regel hoch ist.

Vorteile des Bärenmarktes

Ich weiß nicht, welches Team deiner Meinung nach in den nächsten 10 Jahren mehr Spiele gewinnen wird. Aber ich persönlich würde mich immer für das jüngere Team mit der schlechten Bilanz - den Bärenmarkt - entscheiden. Der Grund dafür ist, dass Bärenmärkte exzellente Unternehmen billig und unbewährte Unternehmen spottbillig machen. Das kann eine Zeit lang wehtun. Aber bei so viel Potenzial kannst du die Zeit wirklich zu deinen Gunsten nutzen.

Im Gegensatz dazu kann das hochbezahlte Veteranenteam eine Zeit lang gut dastehen. Aber wenn ein Team so ausgereift ist, gibt es nur noch begrenzte Chancen, ähnlich wie in einem Markt, in dem die Bewertungen relativ hoch sind und das Wachstum sich verlangsamt.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass die Marktphase, in der wir uns jetzt befinden, diesem alternden Veteranenteam ähnelt. Bedenke, dass am 1. Januar 2017 der Wert von Microsoft ( WKN:870747 -2,41 % ), Apple (WKN:865985 -2,78 % ), Alphabet (WKN:A14Y6F -4,26 % )(WKN:A14Y6H -4,15 % ), Amazon (WKN:906866 -2,66 % ), Tesla ( WKN:A1CX3T -0,37 % ), Meta Platforms (WKN:A1JWVX-2,11 % ) und Nvidia ( WKN:9189422 -3,31 % ) zusammen 2,4017 Billionen US-Dollar betrug. Am 1. Januar 2022 betrug der Wert von Microsoft allein 2,522 Billionen US-Dollar - mehr als die sieben Unternehmen zusammen nur fünf Jahre zuvor.

APPLE MARKTKAPITALISIERUNG. DATEN VON YCHARTS.

Der Gesamtwert dieser sieben Unternehmen belief sich am 1. Januar 2022 auf 11,786 Billionen US-Dollar, was einer fast fünffachen Steigerung in nur fünf Jahren entspricht. Allein diese sieben Unternehmen haben in fünf Jahren einen Wert von 9,384 Billionen US-Dollar geschaffen, was ungefähr dem Wert des gesamten S&P 500 im Sommer 2010 entspricht.

Das soll nicht heißen, dass diese sieben Unternehmen nicht noch größer werden können. Das werden sie wahrscheinlich und könnten dabei sogar weiterhin den Markt schlagen. Vielmehr geht es darum, dass es für Microsoft schwer sein wird, in den nächsten fünf Jahren weitere 2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung hinzuzugewinnen. Oder Apple 2,3 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewinnen kann. Oder dass Nvidia in den nächsten fünf Jahren um das 12-fache wächst.

Betrachte die Baisse-Märkte aus der Perspektive eines halbvollen Glases

Die Wahrheit ist, dass niemand weiß, wann der nächste Bärenmarkt kommen wird oder warum er kommen wird. Was wir aber wissen, ist, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des S&P 500 seit 1965 bei 10,5 % pro Jahr liegt. Wir wissen auch, dass man, wenn man mit 0 US-Dollar beginnt und 50 Jahre lang jedes Jahr 10.000 US-Dollar mit einer CAGR von 10 % in ein Rentenkonto investiert, 11,64 Millionen US-Dollar erhält. Darin enthalten sind alle Höhen und Tiefen und die verrückten Schwankungen, die der Aktienmarkt mit sich bringt.

Es hat Jahre gedauert, bis sich der Nasdaq Composite von der Dot-Com-Pleite erholt hat oder der S&P 500 nach der Finanzkrise einen neuen Höchststand erreicht hat. Aber letztendlich haben sie es geschafft.

Wenn wir also das nächste Mal in einen Bärenmarkt eintreten, sei es dieses Jahr, in ein paar Jahren oder in zehn Jahren, dann denke daran, das Glas halb voll zu sehen - vor allem, wenn du ein jüngerer Anleger bist oder deine besten Jahre noch nicht erreicht hast. Und wenn du im Ruhestand bist, kannst du dich wenigstens damit trösten, dass niedrigere Aktienkurse künftigen Generationen die Möglichkeit geben, Vermögenswerte zu einem günstigeren Preis zu kaufen.

Der Artikel 3 todsichere Investitionslektionen für Bullen- und Bärenmärkte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Daniel Foelber auf Englisch verfasst und am 23.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Amazon, Apple, Meta Platforms, Inc., Microsoft, Nvidia und Tesla. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: long März 2023 $120 Calls auf Apple und short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images