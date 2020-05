3 Top-Aktien, die aktuell besser sind als jeder ETF!

Exchange Traded Funds erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Auch einige Fools nutzen die Finanzprodukte, um kostengünstig die Bereiche des Kapitalmarktes abzudecken, die nicht in ihrem Portfolio enthalten sind.

ETFs haben dabei einen besonderen Vorteil: Man kann für relativ wenig Gebühren schnell eine Diversifizierung, also eine Risikostreuung, erreichen. Und der Nachteil?

Ein Nachteil von ETFs ist, dass sie trotz ihrer günstigen Kostenstruktur immer noch zulasten der Performance gehen. Weiter sind häufig Aktien Bestandteil des ETFs, die man selbst wahrscheinlich niemals kaufen würde.

Ein Fool hat jedoch eine andere Einstellung. Sie gleicht ein wenig der Gesinnung von Warren Buffett. Oft wird in diesem Zusammenhang der Satz zitiert: Lege alle Eier in einen Korb und passe gut drauf auf!

Es lohnt sich daher, wenige der besten Aktien in das Portfolio zu legen und einfach zu schauen, wie sich die Werte langfristig entwickeln. Mit Amazon , Microsoft oder Tesla wäre man mit dieser Strategie äußerst gut gefahren.

Amazon

Amazon ist mit einem Umsatz von 281 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2019 unangefochten der größte Onlineversandhändler der Welt. Auch das Wachstum bleibt bei dem in Seattle ansässigen Unternehmen hoch. Im Geschäftsjahr 2019 lag dieses bei 20 % und konnte im ersten Quartal 2020 mit 26 % sogar noch etwas an Dynamik gewinnen.

Auch die Coronapandemie scheint für den Handelsgiganten eher eine Chance als ein Risiko zu sein. Sein Geschäftsmodell ist in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gefragt wie nie zuvor. Das merkt man auch an den Personaleinstellungen des Unternehmens. Erst kürzlich hatte Unternehmenschef Jeff Bezos die Einstellung von weiteren rund 175.000 Mitarbeitern bekannt gegeben.

Auch im Aktienkurs macht sich die gute Unternehmensentwicklung bemerkbar. Im laufenden Jahr konnte die Aktie um 27,55 % zulegen (von 1.847,84 US-Dollar am 31.12.2019 auf 2.356,95 US-Dollar am 12.05.2020). Der Zuwachs über zehn Jahre beläuft sich auf 1.693 % bei einem Aktienkurs von 131,47 US-Dollar am 13.05.2010.

Microsoft

Auch Microsoft ist ein Profiteur in der Coronapandemie, indem es wichtige Softwaretools für das Homeoffice anbietet. Bereits vor der Krise befand sich der Softwaregigant auf einem Wachstumspfad. Insbesondere im Cloud-Bereich entwickelten sich die Geschäfte gut.

Die letzten Quartalszahlen zeigten ein starkes Umsatzwachstum von 15 % auf 35 Mrd. US-Dollar. Der Cloudbereich entwickelte sich mit einem Wachstum von 39 % deutlich besser und bietet weiteres Potenzial.

Investoren scheinen dies erkannt zu haben und katapultieren die Aktie auf neue Höchststände. So konnte der Aktienkurs im laufenden Jahr um weitere 15,7 % steigen (Aktienkurs von 157,70 US-Dollar am 31.12.19 verglichen mit dem Aktienkurs von 182,51 US-Dollar am 12.05.20). Über einen Zehnjahreszeitraum beläuft sich der Zuwachs auf 524,2 % (Aktienkurs am 12.05.2010 von 29,24 US-Dollar).

Tesla

Die dritte und letzte Aktie, die sich besser als jeder ETF entwickelt hat, ist mit Tesla ein Pionier des Elektroautomobils. Die aktuelle Klimadiskussion sowie die zunehmende CO2-Belastung in Städten sind Wind in den Segeln des in Palo Alto ansässigen Unternehmens.

Dabei bieten die Automobile mehr als eine CO2-neutrale Fortbewegung. Sie sind aufgrund ihrer Softwarearchitektur und IT-Komplexität mit einem fahrenden Computer gleichzusetzen, deren Möglichkeiten erst am Anfang stehen.

Das haben auch Investoren verstanden, die den Tesla-Aktienkurs auf ungeahnte Kursniveaus treiben. Mit einem aktuellen Kurs von 809,41 US-Dollar (12.05.2020) befindet sich die Aktie nahe dem Rekordniveau. Verglichen mit dem Aktienkurs am Jahresende 2019 (418,33 US-Dollar) beläuft sich der Zuwachs im aktuellen Jahr auf 93,5 %. Seit dem IPO im Jahr 2010, an dem die Aktie für 17 US-Dollar verkauft wurde, hat sich der Aktienkurs um unglaubliche 4.661 % verteuert.

