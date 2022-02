3 Top-Aktien, die in 3 Jahren eine Menge vorhaben!

Drei Jahre sind für Top-Aktien ein wichtiger Zeitraum. In der Regel umfasst diese Zeitspanne eine mittelfristige Perspektive, in der es größere Wachstumsziele zu verfolgen gilt. Natürlich ist das in der Regel bloß eine Etappe beim Foolishen, unternehmensorientierten Investieren. Trotzdem ist das ein relevantes Intervall.

Blicken wir heute auf die drei Top-Aktien Teladoc Health, Walt Disney und Zalando, die in den kommenden drei Jahren eine Menge vorhaben. Sowie darauf, was auf diesem Weg entscheidende Merkmale sind.

Teladoc Health: Noch eine Top-Aktie …?!

Eine erste Top-Aktie, die in den nächsten drei Jahren zeigen muss, dass sie noch zu diesem Kreis gehört, ist Teladoc Health. Vielleicht zunächst der Hinweis, worauf es überhaupt ankommt: Das Management sprach zuletzt davon, bis Ende des Jahres 2024 auf einen Umsatz von 4 Mrd. US-Dollar kommen zu wollen. Ohne Zweifel ist das ambitioniert und immerhin eine Verdopplung ausgehend vom 2021er-Niveau von knapp über 2 Mrd. Euro.

Was der Big Deal bei Teladoc Health ist, liegt auf der Hand. Zunächst einmal fürchten Investoren momentan eine Verlangsamung des Wachstumskurses. Konkret rechnet das Management für das laufende Jahr 2022 mit einem Umsatzplus zwischen 25 und 30 %. Das ist der Wert, der auch für die mittelfristige Prognose angesetzt ist. Aber vor allem ist ein sich verlangsamendes Nutzerwachstum eine große Baustelle. Hier soll die Wachstumsrate bei lediglich 1 bis 5 % p. a. liegen.

Wenn Teladoc Health diese Ziele erreicht, so ist die Aktie jetzt sogar eine günstige Top-Aktie. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis dürfte sich bis dahin auf 2,5 verbilligen. Profitabilität wäre die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Aber: Es ist ein harter, steiniger Weg, den der US-Telemedizin-Spezialist jetzt zu gehen hat.

Walt Disney: Viel Streaming-Wachstum!

Das Management von Walt Disney hat ebenfalls bis Ende des Jahres 2024 eine ambitionierte Prognose herausgegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt möchte man im Mittel 350 Mio. Streamer konzernübergreifend haben. Das heißt, Hulu und ESPN+ mitsamt Disney+, das es alleine auf 250 Mio. Abonnenten im Mittel schaffen soll. Damit wäre Walt Disney eine Top-Aktie im Streaming-Segment.

Auch das ist kein Selbstläufer. Zwar ist das Wachstum im letzten Quartal stark gewesen. Mit inzwischen 129,8 Mio. Abonnenten bei Disney+ und über 196 Mio. Nutzern konzernübergreifend ist die Basis gewiss nicht klein. Aber jeder neue Nutzer ist natürlich ein größerer Kraftakt als zu Beginn.

Das Management setzt auf eine Content-Offensive. In diesem Jahr sollen alleine 33 Mrd. US-Dollar in Content fließen. Damit könnte die Top-Aktie ihre Erfolgsaussichten untermauern. Wobei sich diese hohen Investitionen definitiv in einem starken Wachstum auszahlen sollten.

Zalando : Top-Aktie zur Sicherung der Marktführerschaft

Zalando ist unsere letzte Top-Aktie, die bis zum Jahr 2024 noch eine Menge vorhat. Um es kurz zu machen: Das Management möchte bis zu diesem Zeitpunkt 30 Mrd. Euro Gross Merchandise Volume in den Büchern stehen haben. Wie hoch der 2021er-Wert ist, das werden wir in wenigen Tagen sehen.

Das ist ebenfalls wichtig. Es zeigt, dass die Verantwortlichen selbst nach der Pandemie weiterhin auf Wachstum bauen. Ja, sogar auf ein zweistelliges Wachstum auf einem soliden Niveau. Damit dürfte man zudem die Marktführerschaft im europäischen Fashion-Markt sichern können. Für die Qualität der Investitionsthese ist das entscheidend.

Relevant für die Top-Aktie: Bei einer Marktkapitalisierung von unter 15 Mrd. Euro wäre die fundamentale Bewertung jetzt ziemlich preiswert. Wobei auch das Skalieren des Geschäfts und Gewinnwachstum für die Investoren wichtiger sein dürften.

Der Artikel 3 Top-Aktien, die in 3 Jahren eine Menge vorhaben! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health, Walt Disney und Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health, Walt Disney und Zalando und empfiehlt die folgenden Optionen. Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images