3 Top-Aktien, die man beim nächsten Börsencrash kaufen könnte

Keiner kann sagen, ob ein nächster Börsencrash aufgrund von Corona kommt. Wenn wir Glück haben, kann der Coronavirus erfolgreich eingedämmt werden und es kommt zu keinem zweiten Lockdown. Ein solches Ereignis hätte erhebliche Einschnitte auf die Wirtschaft - so zumindest meine Meinung.

Ob jedoch aufgrund der Folgen des Coronavirus über kurz oder lang ein weiterer Börsenkrach folgt, das scheint mir nicht unwahrscheinlich. Aber auch hier hilft Spekulieren eher wenig, denn theoretisch könnte der Börsencrash dann doch erst in mehreren Jahren kommen.

Versuche, den Markt zu timen, sind Unfoolish und das soll auch keineswegs der Inhalt dieses Artikels sein. Allerdings sollten smarte Investoren sich so gut es geht auf einen möglichen Börsencrash vorbereiten. Dazu hilft es oft schon, wenn man sich näher mit Top-Aktien beschäftigt und eine Crash-Watchlist vorbereitet.

Wenn die Kurse purzeln, kann man dann beherzt zugreifen. Nachfolgend möchte ich drei Top-Aktien mit dir teilen, die auf meiner Watchlist auf jeden Fall draufstehen. Jedes Unternehmen hat meiner Meinung nach auch mindestens einen Burggraben, der für die Qualität des Unternehmens steht.

1. Top-Aktie für einen Börsencrash: Booking Holdings

Bookings Holdings ist vor allem für die Buchungsplattform Booking.com bekannt. Hier findet man als Konsument eine große Auswahl an Hotels auf der ganzen Welt. Aufgrund ebendieser großen Auswahl erreicht man viel besser die Bedürfnisse der Konsumenten - denn meistens sucht jeder Kunde nach einem bestimmten Hotel (Preisklasse, Lage et cetera).

Zunehmend baut Booking auch das Angebot an Ferienwohnungen und Ferienhäusern aus. Auch wird man aller Voraussicht nach zukünftig gutes Geld verdienen können. Booking verfügt über eine starke Marke und bemüht sich, bestehende Kunden langfristig an sich zu binden. Kein Wunder, dass etwa 33 % des gesamten Umsatzes bei Booking selbst hängen bleiben. Bei einem kommenden Börsenkrach könnte die Booking-Aktie durch eine erneute Abstrafung interessant werden.

2. Top-Aktie für einen Börsencrash: Ferrari

Kult-Autohersteller Ferrari ist die Nummer zwei auf dieser Watchlist für einen potenziellen Börsencrash. Nicht nur die schicken Sportwagen überzeugen, sondern auch das Unternehmen weiß zu glänzen. Ferrari verfügt über eine starke Marke, die vor allem für Luxus steht.

Außerdem verfügt Ferrari über viele Stammkunden, die jedes Jahr die Nachfrage für die limitierte Anzahl an Autos hochhält. Durch die künstliche Verknappung des Angebotes seitens Ferrari können die Italiener auch ordentlich Geld für die neuen Wagen verlangen. So lässt sich auch die hohe Nettomarge erklären, von der andere Autohersteller nur träumen können.

Meiner Meinung nach könnte der Gewinn langfristig gesehen auch weiterhin ein schönes Wachstum erfahren. Sollte es durch einen Börsencrash zu einem Dip kommen, werde ich mir höchstwahrscheinlich ein paar Aktien von Ferrari kaufen.

3. Top-Aktie für einen Börsencrash: McDonald’s

Mit Fastfood-Gigant McDonald’s folgt auf Platz drei ein eher konservativer Wert. Auf das Geschäftsmodell von McDonald’s werde ich hier nicht genau eingehen, da dieses den meisten bekannt sein dürfte. Allerdings muss erwähnt werden, dass McDonald’s sich nach und nach auf Franchising konzentriert und sich zunehmend digitalisiert.

Diese beiden Initiativen sorgen für sinkende Kosten und steigende Gewinnmargen, was auch den Aktionären langfristig zugutekommen dürfte. Wer bei einem Börsencrash Aktien von McDonald’s kaufen würde, hätte möglicherweise ein Top-Qualitätsunternehmen zum Sonderpreis im Depot. Zudem zahlt McDonald’s fleißig viermal im Jahr eine Quartalsdividende.

Während eines Marktcrashs Aktien günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten - Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Booking Holdings und empfiehlt die folgenden Optionen: Long December 2021 $130 Call auf Ferrari.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images