3 Top-Cloud-Aktien zum Investieren

Cloud-Aktien erfreuen sich gegenwärtig an der Börse großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn Anleger, die bereits vor geraumer Zeit auf den Trend hin zu mehr Cloud-Dienstleistungen gesetzt haben, wurden reich belohnt. Noch immer wachsen Cloud-Aktien stark und versprechen Anlegern zukünftig attraktive Renditen.

Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, ihre Daten und Dienstleistungen in die Cloud zu verlagern. Das bedeutet nämlich eine einfachere Handhabe und eine höhere Flexibilität. Es sieht danach aus, als ob alles über das Internet laufen soll.

Man täuscht sich, wenn man denkt, die Cloud wird nur von Nerds im Silicon Valley genutzt. Unternehmen aus allerlei Branchen streben zunehmend die Digitalisierung an, was zu immer mehr Daten führt, die schlussendlich in einer Cloud landen.

Gerade das Cloud-Computing ist ein wichtiger Bestandteil dieses Trends. Wer sich als Investor in diesem Segment positionieren möchte, sollte die Cloud-Aktien Amazon , Microsoft und Alphabet auf dem Schirm haben.

Amazon

Wenn man Amazon hört, denkt man an E-Commerce. Das Unternehmen von Jeff Bezos ist die Onlinehandelsplattform schlechthin. Genau diese Außenwirkung hat jahrelang dafür gesorgt, dass das aufstrebende Segment AWS (Amazon Web Services) von vielen Analysten unbemerkt geblieben ist. Man fokussierte sich stets nur auf den E-Commerce.

Dabei wächst AWS seit Jahren deutlich. Die Cloud-Computing-Sparte von Amazon ist mittlerweile keine Unbekannte mehr. Das operative Einkommen wuchs im dritten Quartal 2020 von circa 2,3 auf etwa 3,5 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis bei AWS liegt übrigens in diesem Quartal höher als das des E-Commerce-Bereichs in Nordamerika und international zusammen.

Microsoft

Mit Microsoft Azure belegt das Unternehmen den zweiten Platz beim Cloud-Computing gleich nach AWS. Das Cloud-Computing-Segment Azure wächst hier ebenfalls kräftig. Im ersten Quartal 2021 weist Microsoft für Azure ein Wachstum in Höhe von 48 % beim Umsatz aus.

Der Bereich „Intelligent Cloud“, zu dem Azure dazugehört, steigerte sein operatives Einkommen von etwa 3,9 auf 5,4 Mrd. US-Dollar. Das ist ebenfalls ein sehr starkes Wachstum, wobei natürlich nicht alles auf Azure zurückzuführen ist. Dennoch kann man das Wachstum als wegweisend bezeichnen.

Die Nummer drei, was die Cloud-Anbieter angeht, ist Google Cloud. Die Tochtergesellschaft von Alphabet sollte in diesem Bereich auf keinen Fall unterschätzt werden. Das Umsatzwachstum ist hier nämlich sehr attraktiv. Im dritten Quartal 2020 ist der Umsatz von 2,4 auf 3,4 Mrd. US-Dollar gestiegen. Genauere Angaben zum operativen Einkommen lassen sich aus dem Quartalsbericht für Google Cloud leider nicht ableiten.

Vom Umsatz her gesehen ist Google Cloud noch weit von Amazon und Microsoft entfernt. Allerdings bietet das auch mehr Raum für potenzielles Wachstum.

Bei Cloud-Aktien richtig positionieren

Abschließend kann man sagen, dass Amazon, Microsoft und Alphabet im Bereich der Cloud-Infrastruktur die drei größten Player sind. Alle wachsen im Cloud-Geschäft stark, weshalb sie in meinen Augen drei Top-Cloud-Aktien sind.

Aufgrund der Diversifikation durch die anderen Geschäftsbereiche ist man nicht nur von den Entwicklungen der Cloud abhängig, wodurch man etwas an Sicherheit erhält. Dennoch denke ich, dass sich das Wachstum der Cloud-Sparten auch in der Zukunft fortsetzen wird. Da die Margen in diesem Geschäft attraktiv sind, wird das Cloud-Segment wohl auch immer mehr zum operativen Gewinn und dem Nettoergebnis beitragen.

Mit Trends wie 5G, Internet of Things und mehr steckt die Cloud-Nachfrage möglicherweise erst in den Kinderschuhen. Immer mehr Daten werden zukünftig entstehen, was entsprechend in mehr Nachfrage resultieren dürfte.

