3 Top-Dividenden-Aktien, die jetzt ein Kauf sein können

Dieses Jahr war kein gutes Jahr für Dividendeninvestoren. Mehr als 600 Aktiengesellschaften haben bis zum Ende des zweiten Quartals ihre Dividenden gekürzt oder ausgesetzt, darunter über 60 Vertreter des S&P 500. Dieser Trend, der sich im dritten Quartal fortgesetzt hat, wird wahrscheinlich andere dazu anspornen, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

Es gibt jedoch nicht nur schlechte Nachrichten für Dividendeninvestoren. Mehrere Unternehmen bieten eine dauerhafte Ausschüttung, die die gegenwärtigen wirtschaftlichen Turbulenzen überstehen dürften. Drei, die im Moment als gute Käufe hervorstechen, sind der Energieversorger NextEra Energy, der REIT Prologis und der Pipeline-Riese TC Energy.

Stetiges Dividendenwachstum

Die Dividende von NextEra Energy liegt derzeit bei 2 % und damit leicht über dem Marktdurchschnitt von 1,7 %. Es handelt sich um eine grundsolide Ausschüttung, die durch die stabilen Versorgungsunternehmen und die Vermögenswerte des Unternehmens im Bereich erneuerbare Energien gestützt wird. Darüber hinaus stützt das Unternehmen seine Dividende mit einer relativ niedrigen Ausschüttungsquote (60 % gegenüber 65 % bei seinen Konkurrenten im Versorgungssektor) sowie einem der höchsten Kreditratings des Versorgungssektors.

Dieses starke Finanzprofil gibt NextEra den nötigen Spielraum, sein Portfolio an Versorgungsunternehmen und erneuerbaren Energien auszubauen. Das Unternehmen hat derzeit die größten Expansionsprojekte in seiner Geschichte, was künftige Erträge und Dividendenwachstum ermöglichen sollte. Das Versorgungsunternehmen geht davon aus, dass seine Erträge bis 2022 um etwa 8 % pro Jahr steigen werden, was in diesem Zeitraum ein Dividendenwachstum von etwa 10 % jährlich bedeuten dürfte. Dieses stetige Profil des Dividendenwachstums macht es angesichts all der Probleme, die andere Unternehmen in diesem Jahr mit der Aufrechterhaltung ihrer Auszahlungen hatten, besonders bemerkenswert.

Schnell wachsende Ausschüttung

Prologis zahlt derzeit eine überdurchschnittlich hohe Dividende von 2,3 %. Auch untermauert der REIT seine Ausschüttung mit einem grundsoliden Finanzprofil. Da die Logistikimmobilien für die Unterstützung des E-Commerce von entscheidender Bedeutung sind, haben die Mieter auch in diesem Jahr ihre Miete pünktlich bezahlt. Infolgedessen ist Prologis auf dem besten Weg, nach Deckung der Dividende in diesem Jahr einen freien Cashflow von 1 Milliarde USD zu erwirtschaften.

Damit hat man genug Geld, um das Immobilienportfolio weiter auszubauen. Dazu gesellt sich eine erstklassige Bilanz. Diese zukünftigen Ergänzungen sollten Prologis in die Lage versetzen, seinen Cashflow weiter zu steigern. Das sollte eine wachsende Dividende unterstützen. Der REIT hat in den letzten fünf Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt, indem er seine Ausschüttung mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 10 % erhöht hat (gegenüber 9 % des durchschnittlichen Dividendenwertes im S&P 500). Da dieser Trend anhalten dürfte, ist die Aktie eine ideale Chance für Dividendenanleger.

Wachstumsmotor für Dividenden

TC Energy bietet Dividendenanlegern das Beste aus beiden Welten. Der kanadische Pipelineriese zahlt derzeit mit einer Rendite von 5,1 % eine hohe Dividende. Derweil gibt es viel Wachstum: ein Anstieg von 8 bis 10 % für 2021, gefolgt von einem jährlichen Wachstum von 5 bis 7 %.

Drei Faktoren treiben den Dividendenwachstumsplan von TC Energy an. Erstens erzeugt er einen stabilen Cashflow, der durch langfristige Verträge oder von der Regierung gestützt wird. Zweitens verfügt das Unternehmen über ein erstklassiges Finanzprofil und eine konservative Dividendenausschüttungsquote (etwa 40 % seines jährlichen Cashflows). Außerdem hat man eine erstklassige Bilanz. Und schließlich hat man ein milliardenschweres Expansionsprogramm im Gange, einschließlich vertraglich gesicherter Öl- und Gaspipeline-Projekte, und eine Laufzeitverlängerung des Kernkraftwerks. All das macht TC Energy zu einer großartigen Aktie für Investoren, die Rendite plus Wachstum wollen.

Dauerhafte Dividenden auch in diesen turbulenten Zeiten

NextEra Energy, Prologis und TC Energy sind ideale Dividendenwerte. Sie zahlen überdurchschnittliche Renditen, die gut abgesichert sind. Ihre Dividenden gedeihen regelrecht, da alle drei Unternehmen ihre Auszahlungen weiter steigern können. Das macht sie gerade jetzt zu idealen Chancen für Dividendenanleger.

The post 3 Top-Dividenden-Aktien, die jetzt ein Kauf sein können appeared first on The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von NextEra Energy. Matthew DiLallo besitz Aktien von NextEra Energy. Dieser Artikel erschien am 5.9.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images