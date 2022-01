3 Top-Megatrends für 2022

Top-Megatrends für das Jahr 2022? Es gibt eine Menge spannender Märkte, auf die man sich als Investor konzentrieren kann. Gerade für Wachstumsinvestoren ist es jedoch wichtig, sich auf potenzialreiche, starke Märkte zu fokussieren, in denen Unternehmen sich prächtig entwickeln können.

Ich habe meine drei Favoriten: Hier sind daher die drei Top-Megatrends im Jahr 2022, auf die ich langfristig setze. Natürlich selektiv mit einer unternehmensorientierten Auswahl, was einzelne Chancen betrifft.

Top-Megatrend für 2022: Das Metaverse

Ein erster Top-Megatrend, in den ich im Jahr 2022 frühzeitig investiere, ist das Metaverse. Auch wenn es bereits frühe Adaptionen gegeben hat sowie Unternehmen, die sich für den Trend rüsten: Eigentlich hat die Umbenennung von Facebook in Meta diesem Markt erst einen richtigen Kick gegeben.

Das Metaverse kann eine neue „Dimension“ für Konsumenten, aber auch für uns als Investoren eröffnen. Eine sinnvolle Verknüpfung aus digitaler Unterhaltung, dem Handel, dem Beziehen von Medien und Advertising ist ein spannendes Marktumfeld. Sowie eines, von dem Foolishe Investoren langfristig profitieren können.

Ein Problem in diesem Top-Megatrend-Markt im Jahre 2022 ist, dass es derzeit noch kaum klare Gewinner, sondern eigentlich erst First-Mover gibt. Deshalb gilt für mich, möglichst breit in diese jungen Unternehmen zu investieren, um Chancen und Risiken zu streuen.

E-Commerce : Seit Jahrzehnten gut

Ein zweiter Megatrend-Markt, der für mich auch im Jahr 2022 top ist, ist der E-Commerce. In meinem Depot gibt es schon jetzt eine starke Konzentration auf diesen Wachstumsmarkt. Ganz ehrlich: Warum nicht? Immerhin ist es für mich naheliegend, dass der Onlinehandel langfristig ein Erfolgsmodell ist.

Trotzdem ist eine selektive Aktienwahl für mich in diesem Markt entscheidend. Zwischen kleinen, dynamischen Akteuren und großen, etablierten Weltkonzernen ist vieles enthalten. Das eröffnet eine ganze Menge unterschiedlicher Chancen, je nachdem, welches Risiko man bereit ist zu tragen.

Im Jahr 2022 ist der E-Commerce für mich außerdem ein Top-Megatrend, weil viele Wachstumsaktien jetzt besonders preiswert sind. Qualität zu einem günstigeren Preis zu kaufen, das ist langfristig orientiert eine clevere Möglichkeit für starke Renditen.

Top-Megatrend für 2022: Die Telemedizin in die Breite

Zu guter Letzt ist die Telemedizin für mich ein Top-Megatrend im Jahre 2022. Viele Investoren kennen vermutlich einen in den USA führenden Tech-Akteur, der zuletzt mehr als zwei Drittel seines Börsenwertes verloren hat. Allerdings ist das nicht der einzige Name in diesem Zukunftsmarkt, der alleine in den USA über 260 Mrd. US-Dollar Marktpotenzial besitzen sollte.

In die Telemedizin bin ich bereits investiert, möchte jedoch nach spannenden Namen suchen, um mehr Breite zu ermöglichen. Deshalb ist auch das ein Markt für Megatrends, den ich im Jahr 2022 etwas näher im Auge behalte und in dem ich als Wachstumsinvestor aktiv bin.

Der Artikel 3 Top-Megatrends für 2022 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Randi Zuckerberg, eine frühere Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook sowie Schwester von Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Meta Platforms.

