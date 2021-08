3 Top-Megatrends, in die ich das meiste Geld investiert habe

In Top-Megatrends zu investieren ist für Wachstumsinvestoren ein ziemlich cleverer Ansatz. Der Trend bestimmt schließlich den Markt und die Möglichkeiten dessen, wie weit ein Unternehmen mit einer interessanten Investitionsthese innerhalb dieses Marktes wachsen kann.

Ich selbst habe in meinem Wachstumsdepot so einiges in Top-Megatrends investiert. Hier sind die drei Megatrends, die prägend für mein Portfolio sind, gewichtet nach dem Volumen, das ich hier investiert habe.

Top-Megatrend E-Commerce: Viele Möglichkeiten

Das meiste Geld habe ich in den Top-Megatrend E-Commerce investiert. Eine bewusste Entscheidung von mir, um von vielen Wachstumsaktien unterschiedlicher Variationen in diesem Markt zu profitieren. Gerade der E-Commerce bietet jede Menge Anknüpfungspunkte.

Beispielsweise in verschiedenen Regionen. Egal ob USA, DACH-Raum, Asien, Lateinamerika oder jeder Menge dazwischen: Es gibt viele unterschiedliche, rein regionale Möglichkeiten, um in den Onlinehandel zu investieren. Aber auch mit Blick auf die Segmente existieren Unterschiede. Neben dem reinen, allgemeinen E-Commerce sind beispielsweise Spezialisierungen auf Fashion oder Self- und Handmade-Waren möglich.

Alleine deshalb ist der E-Commerce der Top-Megatrend, um breit gestreut investiert zu sein. Von der Allokation her würdige ich das mit einem breiteren Basket, um von diesem Marktwachstum zu profitieren.

Digitales Bezahlen auf Platz zwei

Der zweitplatzierte Top-Megatrend, in den ich investiert bin, ist außerdem das digitale Bezahlen. Grundsätzlich besitze ich eigentlich nur zwei Aktien, die voll und ganz auf diesen Trend setzen. Allerdings gibt es sehr häufig die Möglichkeit, das mit anderen Trends zu verknüpfen.

E-Commerce und digitales Bezahlen gehen bei vielen Aktien häufig Hand in Hand. Für viele Onlinehändler macht es schließlich Sinn, sich ein Ökosystem zu errichten, um auch den Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen.

Das digitale Bezahlen ist jedoch ein separater Top-Megatrend für Foolishe Investoren, der selbst isoliert betrachtet jede Menge Potenzial besitzt. Insofern kann ich mit dieser Gewichtung ebenfalls gut leben.

Top-Megatrend: Das Streaming

Ein weiterer Top-Megatrend in meinem Depot ist das Streaming. Wenn ich auf die Allokation und die Diversifikation blicke, so fällt mir auf: Eigentlich könnte der relative Anteil größer sein. Etwas, das ich über kurz oder lang vielleicht beheben sollte.

Bemerkenswert ist dabei außerdem, dass eine Top-Aktie in diesem Markt aufgrund einer Erfolgsgeschichte quasi im Alleingang zu einer starken Allokation geführt hat. Überaus bemerkenswert. Aber, wie gesagt: Über kurz oder lang sehe ich bei mir hier noch Aufholpotenzial.

Im Endeffekt glaube ich nämlich daran, dass man gerade als Wachstumsinvestor sein Depot mit einem Fokus errichten sollte: Nämlich dahin gehend, das eigene Depot so aufzubauen, dass es deine ideale Vision der Zukunft widerspiegelt. Alleine deshalb ist es für mich wichtig, zu schauen, ob die Top-Megatrends, an die ich glaube, ansprechend gewichtet sind.

Der Artikel 3 Top-Megatrends, in die ich das meiste Geld investiert habe ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images