3 Top-Rendite Aktien für 2021

Bald beginnt das Jahr 2021 und Einkommensinvestoren sollten sich auf die Suche nach neuen Rendite-Investments machen. Für diese Investorengruppe spielt die Dividende eine besondere Rolle, denn sie ist ein signifikanter Bestandteil der Anlagestrategie.

Auch wenn das Jahr 2020 weniger interessant für Dividendenanleger war, so könnte es im Folgejahr 2021 vielleicht anders verlaufen. Zumindest hört man mittlerweile immer mehr Stimmen, die dazu raten, auf Value-Aktien zu setzen. Nicht zuletzt sprechen auch die extrem hohen Bewertungen der Wachstumsaktien für eine Anlagealternative.

Drei Top-Rendite Aktien für 2021 könnten derzeit in Freenet , Total oder Generali gesehen werden. Lasst uns mal einen Blick auf diese drei Aktien werfen.

Freenet Aktie

Die erste mögliche Aktie mit einer hohen Dividendenrendite ist Freenet. Das Unternehmen bezeichnen sich selbst als einen Digital-Lifestyle-Provider, der Kunden Produkte und Dienstleistungen rund um die mobile Telekommunikation anbietet. Konkret sind das überwiegend Mobilfunktarife. Aber auch digitales Antennenfernsehen macht Freenet seinen Kunden zugänglich.

Das Unternehmen zahlte seit dem Geschäftsjahr 2009 regelmäßig die Dividenden und erhöhte sie größtenteils auch. Ab 2017 verharrte die Ausschüttung jedoch auf einem Niveau von 1,65 Euro. Eine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 wurde aufgrund der COVID-19-Krise auf einen symbolischen Betrag von 0,04 Euro reduziert.

Zukünftig könnte es aber gut möglich sein, dass wieder an ein ähnlich hohes Niveau wie in den Vorjahren angeschlossen wird. Darauf könnte zumindest der Anteilsverkauf des Sunrise-Aktienpaketes im November 2020 hindeuten, der rund 1,2 Mrd. Schweizer Franken in die Kassen spülte. Auch wenn ein Großteil des Geldes zur Schuldentilgung sowie für Aktienrückkäufe eingesetzt wird, könnten die Aktionäre zusätzlich noch von einer erhöhten Dividendenzahlung profitieren. Eine Dividendenrendite von 9 % könnte anstehen.

Total Aktie

Die zweite Aktie, die im Jahr 2021 mit einer guten Dividende überzeugen könnte, ist der französische Ölkonzern Total. Auch wenn aktuell nicht die Zeit für ein Investment in Ölaktien ist, so könnte ein mittelfristig steigender Ölpreis für sprudelnde Gewinne in der Branche sorgen.

Bereits im laufenden Jahr 2020 wurde von dem französischen Ölkonzern die Dividende mehr oder weniger überraschend erhöht. Die dritte Quartalszahlung für das Geschäftsjahr 2019, die im April 2020 zur Ausschüttung stand, wurde nämlich von 0,66 um 3,1 % auf 0,68 Cents je Aktie erhöht - und das, obwohl sich die Branche in der tiefsten Krise seit Jahren befindet. Nicht nur ein stark eingebrochener Ölpreis belastet, sondern auch der gesellschaftliche Druck zur CO2-Reduzierung.

Man muss hier relativieren, denn für die ersten drei Quartalsdividenden des Geschäftsjahres 2020 ist wieder ein Betrag von 0,66 Euro vorgesehen.

Trotz Gegenwind stehen die Chancen aber gut, dass Total auch diese Krise ohne größere Dividendenkürzung übersteht. Bleibt es bei der aktuellen Dividende von jährlich 2,68 Euro, so könnten Aktionäre sich bei dem aktuellen Aktienkurs von 35,88 Euro (Stand: 23.12.2020) über eine Dividendenrendite von 7,5 % freuen.

Die dritte und letzte Aktie mit einer möglicherweise hohen Dividende im Jahr 2021 ist Generali. Der italienische Versicherungsriese hatte in den letzten Jahren mit stetigen Dividendensteigerungen überzeugt.

Auch wurde die letzte Dividende für das Jahr 2019 auf einen Betrag von 0,96 Euro angehoben. Aufgrund der Corona-Krise wird diese jedoch in zwei Tranchen gezahlt.

Auch wenn das Geschäft unter der Pandemie leidet, so möchte der Allianz-Konkurrent sich mit Kostensenkungen gegen die Krise stemmen. Aktionäre könnten damit trotz möglicherweise rückläufiger Gewinne im laufenden Jahr weiter auf eine hohe Dividende hoffen. Hier könnte eine Dividendenrendite von 7 % erreicht werden.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Freenet. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

