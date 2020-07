3 top Small-Caps für den Juli

Investoren, die sich einen größeren Gewinn erhoffen, finden sich oft im Bereich der Small-Cap-Aktien wieder. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden Dollar haben viel Aufwärtspotenzial, aber die Risiken sind bei so niedrigen Kursen auch wesentlich höher.

Groupon, Tanger Factory Outlet Centers und Glu Mobile sind drei Small-Cap-Aktien, die du diesen Monat in dein Portfolio aufnehmen solltest. Lass mich näher erläutern, warum dies die Top-Aktien für den Juli sind.

Groupon

Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass Groupon noch cool war und boomte. Das Angebot vergünstigter, im Voraus bezahlter Gutscheine für lokale Restaurants, Geschäfte, Dienstleistungen und andere Erlebnisse war sehr beliebt. Eigentümer, die nach zukünftiger Benutzer- und Nutzeranfrage strebten, haben sich für Groupon erwärmt. Auch wenn das bedeutete, einen Dollar für 50 Cent zu verkaufen.

Die Umstände waren problematisch für Groupon, und letzte Woche gab das Unternehmen einer Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:20 nach. Das Geschäft von Groupon war bereits vor der Pandemie eingebrochen. Die Einnahmen waren in jedem der drei vorhergehenden Jahre zurückgegangen. Der Einbruch von 35 % im ersten Quartal dieses Jahres war also kein erschütterndes Ereignis. Die Geschäfte mussten in den letzten Wochen des Quartals schließen und das Letzte, woran sie dachten, war die Suche nach neuer Leadgenerierung.

Die Bedürfnisse werden sich nach dieser Pandemie ändern. Groupon wird weniger Mitarbeiter und sogar einen anderen CEO haben. Allerdings dürfte die Rezession dazu führen, dass die Leute für lokale Deals zu Groupon zurückkehren werden. Und die Händler werden noch begieriger sein, diese anbieten zu können.

Tanger Factory Outlet Centers

Eine weitere momentan unbeliebte Aktie, die eine frühe Führungsrolle bei der möglichen Erholung von Pandemien einnehmen sollte, ist Tanger. Der Betreiber von Designer Outlet Center zieht jährlich mehr als 181 Millionen Besucher an seine über drei Dutzend Standorte. Doch das wird dieses Jahr nicht der Fall sein, da seine Geschäfte Mitte März geschlossen wurden.

Das Leben beginnt zu einem gewissen Grad zur Normalität zurückzukehren. Die meisten seiner Outlet-Center sind geöffnet und die gute Nachricht ist, dass der Verkehr in den Geschäften, die seit mindestens einem Monat geöffnet sind, 90 % des Vorjahreswertes erreicht hat. Die Verbraucher sehnen sich immer noch nach dem Komfort des persönlichen Einkaufs in Designer Outlets. Tanger ist auch verständlicherweise ein attraktiveres Ziel für Verbraucher in einer Rezession.

Das Unternehmen setzte seine kräftigen Ausschüttungen aus, als es kurzfristig schwache Aussichten hatte. Die vierteljährlichen Ausschüttungen dürften in Kürze zurückkehren, jetzt, da Tanger wieder im Geschäft und wahrscheinlich bereits wieder profitabel ist.

Glu Mobile

Schließen wir mit einer Aktie ab, die ich vor zwei Monaten als eine der wichtigsten Small-Cap-Aktien im Mai identifizierte. Es war eine kluge Entscheidung, denn der Mobile-Gaming-Publisher stieg in diesem Monat um 28 %.

Die Dinge laufen gut für das Unternehmen, das hinter kostenlosen Spielen wie Design Home, Covet Fashion und Tap Sports Baseball steht. Das Unternehmen verzeichnete im Mai überwältigende Finanzergebnisse und hob seine Prognosen für das zweite Quartal, das gerade zu Ende ging, sowie für das gesamte Jahr 2020 an.

Gelegenheitsspiele haben sich während der „Bleiben Sie zu Hause“-Phase der Pandemie bewährt, da die Leute unterhalten werden wollten. Groupon, Tanger Factory Outlet Centers und Glu Mobile sind die vielversprechendsten Small-Cap-Aktien zum Kauf in diesem Monat.

