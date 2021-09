3 Top-Tipps, um im September erfolgreicher zu investieren

Top-Tipps, um im September erfolgreicher zu investieren? Natürlich können wir die Sache relativ einfach halten: Bleib weiterhin unternehmensorientiert dabei und verfolge einen langfristigen Ansatz über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Wenn du das befolgst, machst du bereits eine Menge richtig.

Allerdings könnte dieser September besonders sein, so mancher Top-Tipp ist daher vielleicht jetzt ratsam. Hier sind meine drei Vorschläge, wie du diesen Herbstmonat für dich vielleicht besser nutzen kannst.

Top-Tipp im September: Schau auf günstige Aktien!

Mein erster Top-Tipp für den Monat September ist das Achten auf vergleichsweise günstige Aktien. Dieser Herbstbeginn könnte ein wenig anders sein. Vielleicht trotzdem durchschnittlich. Aber: In Anbetracht der allgemeinen Marktlage und einiger Segmente, die zuletzt unter die Räder gekommen sind, könnte man mit einem selektiven Ansatz überaus erfolgreich sein. Wie gesagt: In den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten.

Eine Korrektur im Tech- und Wachstumssegment hat viele trendstarke Aktien und Chancen kreiert. Aktien aus Segmenten wie der Telemedizin, dem E-Commerce oder selbst dem Streaming sind inzwischen vergleichsweise günstig. Sie weisen teilweise Discounts im deutlich zweistelligen Prozentbereich auf. Einige Anteilsscheine sind sogar um die Hälfte oder mehr korrigiert.

Wer jetzt trotz DAX, S&P 500 und Co. selektiv auf Schnäppchenjagd geht, könnte langfristig orientiert einige spannende Chancen ergreifen. Aber es gibt auch weiterhin preiswerte Dividendenaktien mit 5 % Dividendenrendite, stabilen Ausschüttungen und defensiver Qualität. Sich selektiv auf diese Aktien zu stürzen, könnte langfristig orientiert deine Rendite erhöhen. Das ist entsprechend mein erster Top-Tipp für den Monat September.

Come back in September: Oder investiere das ganze Jahr!

Mein zweiter Top-Tipp für den Monat September ist außerdem die Rückkehr zu den Börsen. Eine Börsenweisheit besagt, dass man sich daran erinnern sollte, in diesem Herbstmonat wieder Aktien zu kaufen. Ich würde sagen: Kaufe einfach das ganze Jahr, bleib dabei, aber kaufe eben auch im September.

Es könnten sich gerade jetzt einige günstige Aktienkäufe ergeben, die möglicherweise wieder mehr Potenzial besitzen. Vielleicht auch aufgrund eines erstarkenden Vorweihnachtsgeschäfts. Oder auch, weil COVID-19 den Turnaround bringt. Vielleicht auch, weil die Pandemie mit steigenden Fallzahlen wieder zunimmt.

Sich langfristig orientiert auf starke Aktien zu konzentrieren, ist daher immer ein guter Ansatz. Überhaupt im September zu investieren und sich nicht von hohen Bewertungen abschrecken zu lassen, ist für mich daher ein guter Top-Tipp in diesem Herbst.

Top-Tipp im September: Überlege dir Ziele für den Rest des Jahres

Zu guter Letzt ist mein finaler Top-Tipp im September, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sein könnte, sich Ziele für den Rest des Jahres zu überlegen. Natürlich nicht, was die Rendite angeht, das kann man kurzfristig orientiert natürlich nicht definieren. Aber vielleicht hast du Ziele, was das Investieren in diesem Jahr betrifft.

Beispielsweise, wenn du in diesem Jahr noch 5.000 Euro investieren möchtest. Oder aber vielleicht einen neuen Ansatz wie Wachstumsaktien ausprobieren willst. Mit fast vier Monaten noch vor der Brust können solche Ziele realistisch sein. Wichtig ist, dass du sie jetzt ergreifst, bevor die Zeit für deinen persönlichen Jahresendspurt zu knapp wird.

Der Artikel 3 Top-Tipps, um im September erfolgreicher zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images