3 Top-Wachstumsaktien für 2021!

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen und man lässt so langsam das Jahr Revue passieren. Ein deutlicher Trend, den wir bereits seit Jahren sehen und der durch das Coronavirus nochmals an Bedeutung gewonnen hat, ist auf die Digitalisierung zurückzuführen. Von ihm profitierten im Jahr 2020 wieder einmal zahlreiche Technologieunternehmen.

Nochmals positiver haben sich aus dem Technologiesektor die sogenannten Stay-at-Home-Aktien entwickelt. Zu ihnen gehören Aktien wie Zoom Video Communications, Netflix oder Amazon . Ihr Geschäftsmodell boomte im laufenden Jahr.

Mit Delivery Hero oder TeamViewer gehörten auch einige deutsche Aktien zu den Gewinnern der Corona-Pandemie.

Trotz Corona könnten sie aber auch in den kommenden Jahren einiges zu bieten haben. Es stellt sich nur die Frage, ob die aktuellen Bewertungen noch das zukünftige Potenzial rechtfertigen. Hier wurde nämlich schon einiges vorweggenommen.

Drei Top-Wachstumsaktien für 2021, die derzeit über ein starkes Wachstum verfügen und auch im Folgejahr 2021 stark wachsen sollten, könnten mit Adyen , Etsy oder HelloFresh genannt werden. Schauen wir uns diese Aktien mal genauer an.

Die erste Top-Wachstumsaktie für 2021 ist Adyen. Das Fintech aus Amsterdam ist ein Zahlungsdienstleister, der mit seiner eigenen Payment-Plattform Kunden wie Ebay, Spotify oder Uber dabei hilft, Zahlungen aus der ganzen Welt und von den verschiedensten Points-of-Sale zu erhalten.

Im Geschäftsjahr 2019 wickelte das Unternehmen bereits Zahlungen im Wert von 240 Mrd. Euro ab. Trotz Corona-Delle im ersten und zweiten Quartal 2020 wird das abgewickelte Zahlungsvolumen im Gesamtjahr 2020 die Werte aus dem Jahr 2019 nochmals deutlich toppen.

Bereits für die ersten drei Quartale des laufenden Jahres 2020 wurde ein Anstieg des abgewickelten Volumens von 26 % auf 77 Mrd. Euro ausgewiesen. Das Wachstum ist zwar deutlich niedriger als das aus dem Geschäftsjahr 2019 von 51 %, es könnte jedoch im Jahr 2021 wieder an Fahrt gewinnen, sofern die negativen Effekte der COVID-19-Pandemie wegfallen.

Etsy-Aktie

Die zweite Top-Wachstumsaktie für 2021 ist Etsy. Das Unternehmen betreibt einen Marktplatz für einmalige und selbst erstellte kreative Produkte. Es wird oft auch als eine Ebay-Alternative für Kunsthandwerker bezeichnet.

Mittlerweile tummeln sich fast 70 Mio. aktive Käufer auf der Plattform, denen 3,7 Mio. aktive Verkäufer gegenüberstehen. Dies allein zeigt, welches Potenzial die Plattform noch hat.

Einen großen Schub bekam die Etsy-Plattform im laufenden Jahr durch die Corona-Pandemie, denn die zeitweise knappen Nasen- und Mundschutzmasken waren bei Etsy weiter verfügbar.

Allein dieses Geschäft brachte im zweiten Quartal 2020 rund 346 Mio. US-Dollar zusätzlichen Gross Merchandise Value ein. Auch wenn zukünftig die Erlöse aus den Maskenverkäufen schwächer ausfallen sollten, ein Großteil der Käufer bestellt mehr als einmal bei Etsy.

HelloFresh-Aktie

Die dritte und letzte Top-Wachstumsaktie für 2021 ist mit HelloFresh ein Technologieunternehmen, welches Kochboxen im Abo-Modell vermarktet. Auch dieses Unternehmen profitiert derzeit stark von der Corona-Pandemie und erhöhte im laufenden Jahr mehrfach die Prognose.

So soll sich im laufenden Jahr 2020 der Umsatz mehr als verdoppeln. Und auch im Folgejahr 2021 soll das Wachstum weiter hoch bleiben. Geplant ist, den Umsatz auf währungsbereinigter Ebene - gemäß dem ersten indikativen Ausblick für das Jahr 2021 - zwischen 20 und 25 % zu steigern.

Dass diese Prognose nochmals erhöht werden könnte, darauf deutet die aktuell starke Nachfrage nach den Kochboxen hin. Zeitweise bot HelloFresh seinen Abo-Kunden 10 Euro als Kundengutschrift, wenn sie über den Jahreswechsel ihr Abo pausieren.

