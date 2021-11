3 Top-Wachstumsaktien, um die herum du dein Depot bauen kannst

Top-Wachstumsaktien, um die herum man als Investor sein Depot bauen kann? Das klingt nach einem ziemlich cleveren Ansatz. Im Endeffekt könnten das spannende Chancen sein, die defensiv sind. Oder aber die Megatrends sind besonders stark bei einer soliden Ausrichtung.

Lass uns heute jedoch nicht die Theorie betrachten. Nein, sondern einen Blick darauf riskieren, was hinter Top-Wachstumsaktien steckt, um die herum man das eigene Depot bauen kann. Vielleicht findest du einen Namen, auf den du langfristig setzen möchtest.

Top-Wachstumsaktie für’s Depot: Shopify

Eine erste Top-Wachstumsaktie, um die herum man das Depot bauen könnte, ist vielleicht Shopify. Im Endeffekt ist der Megatrend, der E-Commerce, absolut solide. Allerdings ist das nicht das Einzige, was hier eine besondere Klasse ausmacht.

Nein, es ist außerdem auch das Geschäftsmodell im E-Commerce selbst. Shopify besitzt im Grunde nur ein Produkt und mehrere Dienstleistungen drum herum. Das heißt, es geht um den E-Commerce selbst und Shop-Lösungen für viele Onlinehändler. Aber auch um Mehrwerte wie digitale Zahlungsdienstleistungen oder andere Services, die ein Onlinehändler für seinen Erfolg benötigt.

Das ist natürlich ein klarer Wachstumsmarkt. Und Shopify entwickelte sich mit einem Gross Merchandise Volume von über 40 Mrd. US-Dollar und einem Zahlungsvolumen von 20 Mrd. US-Dollar im letzten Quartal zu einer Größe. Im Endeffekt glaube ich: Ja, diese Ausrichtung und diese Größe, das kann eine spannende Top-Wachstumsaktie kreieren, um die herum man das Depot bauen kann.

Mercadolibre : Ein starker regionaler Mix

Mercadolibre besitzt grundsätzlich ähnliche Trends. Mit der gleichnamigen Plattform gibt es einen in Lateinamerika beziehungsweise Brasilien, Argentinien und Mexico führenden E-Commerce-Akteur. Mercado Pago wiederum ist ein Zahlungsdienstleister. Zudem baut das Management ein starkes Ökosystem um die Megatrends auf, was unter anderem die Logistik, ein Kreditwesen, Vermögensverwalter und andere Geschäftsbereiche umfasst. Eine Top-Wachstumsaktie, auf die man ein Depot aufbauen kann? Ja, für mich schon.

Lateinamerika ist dabei ein besonderer Markt, Mercadolibre wiederum eine besondere Aktie. Das liegt unter anderem an den über 600 Mio. Verbrauchern, die man adressieren kann. Aber auch an einem Gross Merchandise Volume von zuletzt 7,3 Mrd. US-Dollar sowie einem abgewickelten Zahlungsvolumen von 20,9 Mrd. US-Dollar. Das deutet bereits auf ein etabliertes Ökosystem hin.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von Pi mal Daumen 80 Mrd. US-Dollar könnte langfristig noch ein weiter Wachstumspfad vor der Aktie liegen. Für mich eine Top-Wachstumsaktie, um die herum ich zumindest mein Depot gebaut habe.

Sea Limited: Ebenfalls Top-Wachstumsaktie für’s Depot

Zu guter Letzt könnte Sea Limited eine Top-Wachstumsaktie sein, um die herum man sein Depot bauen kann. Dabei geht es um die Megatrends E-Commerce mit der Plattform Shopee sowie Gaming mit Garena und digitale Zahlungsdienstleistungen. Der Name dieses Segments trägt den Titel SeaMoney.

Drei Megatrends für mächtig viel Spaß? Ja, möglicherweise. Aber mit fast 200 Mrd. US-Dollar ist das Unternehmen bereits einigermaßen groß. Macht für mich jedoch nichts: Garena nimmt schließlich den globalen Markt in den Fokus, Shopee Südostasien und inzwischen auch in Teilen Lateinamerika. Mir gefällt die generelle Ausrichtung und ein zuletzt teilweise sogar deutlich dreistelliges Wachstum. Für mich jedenfalls auch ein Name, um den ich mein Depot gerne herumbaue.

Der Artikel 3 Top-Wachstumsaktien, um die herum du dein Depot bauen kannst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre, Sea Limited und Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre, Sea Limited und Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images