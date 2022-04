3 unaufhaltsame Aktien, die man bereuen wird, nicht im Dip gekauft zu haben

Obwohl Korrekturen am Aktienmarkt beängstigend sein können, sind sie der ideale Zeitpunkt, um zu investieren.

Diese wachstumsstarken Aktien sind gerade günstig zu haben.

In 2 Sätzen

Im vergangenen Jahr erwies sich der Aktienmarkt mit einem Spitzenrückgang des S&P 500 von nur 5 % als praktisch unaufhaltsam. Das Jahr 2022 ist jedoch eine ganz andere Geschichte.

Sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones Industrial Average verzeichneten im März zweistellige Rückgänge, während der Nasdaq Composite zwischen Mitte November und Mitte März sogar 22 % seines Wertes einbüßte. Mit diesem Rückgang um 22 % befand sich der Nasdaq offiziell in einem Bärenmarkt.

Die Geschichte hat jedoch immer wieder gezeigt, dass es ein genialer Schachzug ist, sein Geld während eines Bärenmarktes zu investieren. Das liegt daran, dass jeder Bärenmarkt schließlich von einer Hausse abgelöst wird. Mit anderen Worten: Ein Bärenmarkt ist für langfristige Anleger der richtige Zeitpunkt, um auf Einkaufstour zu gehen.

Aufgrund des Einbruchs des Nasdaq Composite sind viele hochwertige Unternehmen jetzt günstig bewertet. Im Folgenden betrachten wir drei unaufhaltsame Aktien, bei denen man sich ärgern dürfte, wenn man sie nicht jetzt kauft.

Die Aktien von Upstart Holdings (WKN: A2QJL7) sind seit ihrem Allzeithoch im letzten Jahr um fast 80 % gefallen.

Die große Sorge der Skeptiker in Bezug auf Upstart ist die Frage, wie sich die rasch steigenden Zinsen auf das Wachstumspotenzial und das Ergebnis des Unternehmens auswirken könnten. Da die Inflationsrate in den USA im März mit 8,5 % ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat, ist es ziemlich offensichtlich, dass die US-Zentralbank die Zinsen in den kommenden Monaten aggressiv anheben wird. Dies könnte die Nachfrage nach allen Arten von Krediten dämpfen und somit das Betriebsmodell von Upstart beeinträchtigen. Ich bin jedoch der Meinung, dass diese Bedenken weitgehend übertrieben sind.

Einer der größten Vorteile der Plattform von Upstart ist, dass sie durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuert wird. Die Kreditvergabeplattform von Upstart stützt sich auf die Daten aller zuvor überprüften Kredite, um einen Antragsteller schnell zu genehmigen oder abzulehnen. Ungefähr zwei Drittel der Kreditantragssteller erhalten bei Upstart eine sofortige Antwort, was Verbrauchern und Unternehmen Zeit und Geld spart.

Die KI-gesteuerte Plattform von Upstart ist nicht nur schnell, sondern hat auch dazu beigetragen, die Verfügbarkeit von Krediten für Antragssteller zu erhöhen, die sich bei einem herkömmlichen Prüfverfahren nicht qualifiziert hätten. Trotz der Ausweitung des Umfangs der Kreditgenehmigungen zeigen die von Upstart genehmigten Antragssteller keinen Rückgang bei den pünktlichen Zahlungen. Dies macht es noch wahrscheinlicher, dass Kreditinstitute die Plattform von Upstart nutzen werden, wenn die Zinssätze steigen.

Investoren sollten sich auch bewusst sein, dass Upstart kein Kreditrisiko hat. Im vierten Quartal stammten 94 % der Einnahmen aus Gebühren und Dienstleistungen, die an Kreditinstitute gebunden sind. Wenn die US-Wirtschaft schrumpft, muss Upstart nicht für Kreditausfälle aufkommen.

Am spannendsten ist vielleicht, dass Upstart durch die Übernahme von Prodigy Software im Jahr 2021 in den viel größeren Markt für die Vergabe von Autokrediten vordringen kann. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Upstart zu gedeihen, und da das Unternehmen auf wiederkehrender Basis hochprofitabel ist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für schlaue Investoren, um zuzuschlagen.

Als zweite Möglichkeit ist hier das cloudbasierte programmatische Werbetechnologieunternehmen PubMatic (WKN: A2QJL6). Die Aktien dieses schnell wachsenden Small-Cap-Unternehmens sind seit dem Erreichen ihres Allzeithochs im März 2021 um 63 % gefallen.

Die große Sorge bei PubMatic wie auch bei Upstart ist die Wahrscheinlichkeit einer wirtschaftlichen Abschwächung, die durch schnell steigende Zinsen verursacht wird. Die Werbeausgaben neigen dazu, zu boomen, wenn die US- und die Weltwirtschaft expandieren, und sie nehmen ab, wenn die Wirtschaft schrumpft und Rezessionen auftreten. Zum Glück gibt es bei PubMatic eine Reihe von Faktoren, die ein nachhaltiges jährliches Umsatzwachstum von mehr als 20 % erwarten lassen.

Zunächst einmal verlagern sich die Werbeausgaben weg von Printmedien hin zu verschiedenen digitalen Kanälen. PubMatic hat sich auf den Verkauf von digitalem Anzeigenraum für Verlagsunternehmen spezialisiert. Während die weltweiten Ausgaben für digitale Werbung jährlich um etwas mehr als 10 % steigen, verzeichnete PubMatic 2021 eine organische Wachstumsrate von 49 %. In den nächsten zwei Jahren dürfte das organische Wachstum jeweils bei etwa 25 % liegen.

Die Plattform von PubMatic stützt sich auch auf Algorithmen des maschinellen Lernens, die darauf ausgelegt sind, Werbekunden und Kunden zufriedenzustellen. Diese Algorithmen platzieren nicht notwendigerweise die teuerste Anzeige auf einem verfügbaren Display-Platz. Vielmehr zielt die Plattform von PubMatic darauf ab, den Nutzern die relevantesten Inhalte zu präsentieren, was die Werbetreibenden zufriedenstellt und es den Publishern ermöglicht, im Laufe der Zeit eine bessere Anzeigenpreisgestaltung zu erzielen.

Das Beste daran ist, dass PubMatic seine cloudbasierte Infrastruktur selbst aufgebaut hat und daher nicht auf Dritte angewiesen ist. Diese Investitionen beginnen sich in Form einer höheren Bruttomarge für das Gesamtjahr auszuzahlen, da die Auslastung der Infrastruktur steigt.

Dieses hochprofitable Unternehmen ist bei jeder größeren Kursdelle an der Nasdaq ein echter Kauf.

Eine dritte und letzte unaufhaltsame Aktie, die bei einem Rückgang des Nasdaq-Bärenmarktes ein unbedingter Kauf ist, ist Alphabet. Die Aktien des Unternehmens sind seit Mitte November um 16 % zurückgegangen.

Alphabet, die Muttergesellschaft des Internet-Suchriesen Google und der Streaming-Plattform YouTube, leidet unter denselben Unsicherheiten, die auch Upstart und PubMatic plagen. Alphabet ist ein werbegetriebenes Unternehmen und jede wirtschaftliche Abschwächung würde sich negativ auf die nationalen und globalen Werbeausgaben auswirken.

Andererseits ist Alphabet kein gewöhnlicher Werbetreibender. So hat Google nach Angaben von GlobalStats zumindest im vergangenen Jahr 91 bis 93 % aller weltweiten Internet-Suchanfragen verarbeitet. Bei einer solch dominanten Präsenz ist es keine Überraschung, dass Google in der Lage ist, eine solch unglaubliche Macht bei der Anzeigenpreisgestaltung zu haben. Mit Ausnahme eines einzigen Quartals während des Höhepunktes der Pandemie hat Google seinen Umsatz im Jahresvergleich stets um einen zweistelligen Prozentsatz gesteigert.

Die Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Wachstum des operativen Cashflows von Alphabet auf weit mehr als nur die Internetsuche zurückzuführen ist. YouTube zum Beispiel ist mittlerweile die am zweithäufigsten besuchte soziale Webseite der Welt, gemessen an den monatlich aktiven Nutzern. Die jährlichen Werbeeinnahmen von YouTube belaufen sich auf fast 35 Mrd. US-Dollar.

Außerdem gibt es Google Cloud, die Cloud-Infrastruktur-Sparte von Alphabet. Google Cloud ist weltweit die Nummer 3 bei den Werbeausgaben für Cloud-Infrastruktur und hat seinen Umsatz ziemlich konstant um 45 bis 50 % gesteigert. Der Schlüssel dazu ist, dass die Margen für Cloud-Dienste deutlich höher sind als die Margen für Werbung. Google Cloud dürfte eine wichtige Rolle bei der möglichen Verdopplung des operativen Cashflows pro Aktie von Alphabet bis Mitte des Jahrzehnts spielen.

Man könnte sagen, dass unter allen fünf FAANG-Aktien Alphabet derzeit die stärkste ist.

Der Artikel 3 unaufhaltsame Aktien, die man bereuen wird, nicht im Dip gekauft zu haben ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Sean Williams besitzt Aktien von Pubmatic. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A shares), PubMatic und Upstart Holdings und empfiehlt Alphabet (C shares). Dieser Artikel erschien am 14.4.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

