3 unaufhaltsame Wachstumsaktien für den Fall eines Ausverkaufs am Aktienmarkt

Sea Limited hat trotz der negativen Schlagzeilen der letzten Zeit eine gute Wachstumsperspektive.

CrowdStrike hat einen überzeugenden Vorteil auf dem riesigen Wachstumsmarkt der Cybersicherheit.

StoneCo ist um 80 % gefallen, investiert aber stark in den Ausbau des digitalen Finanzsystems in Brasilien.

Wichtige Punkte

Angesichts der Angst vor Zinserhöhungen sind viele Top-Wachstumsaktien in relativ kurzer Zeit um 20, 40, oder sogar 60 % und mehr von ihren Allzeithochs gefallen. Höhere Inflation und höhere Zinsen könnten den Barwert zukünftiger Gewinne beeinträchtigen und viele Aktien mit hohen Gewinnspannen zum Ausverkauf zwingen.

Fairerweise muss man sagen, dass sich viele Top-Wachstumswerte nach ihren stratosphärischen Höhenflügen während der Pandemie selbst übertroffen hatten, sodass die Rückgänge angemessen erschienen. Allerdings sind einige der besten Wachstumswerte inzwischen völlig überbewertet. Wenn der Schmerz weiter anhält, werden diese Spitzenwerte zu absoluten Schnäppchen für den vorausschauenden Investor.

1. Sea Limited

Die Aktien des südostasiatischen Unternehmens für mobile Spiele, E-Commerce und digitale Finanzen Sea Limited haben sich in nur zwei Monaten mehr als halbiert. Sicher, das Unternehmen meldete im letzten Quartal ein langsameres Wachstum im profitablen digitalen Unterhaltungssegment, das stark von dem vier Jahre alten Spielehit Free Fire beeinflusst wird. Es war jedoch unvermeidlich, dass sich das Wachstum im Bereich der mobilen Spiele abschwächt, da das dritte Quartal der erste Sommer war, in dem Impfstoffe weithin verfügbar waren.

Die wachstumsstärksten Geschäftsbereiche von Sea, darunter die E-Commerce-Plattform Shopee und das digitale Finanzsystem SeaMoney, verzeichneten hingegen ein starkes Wachstum. Der E-Commerce-Umsatz stieg im letzten Quartal um 134 % und SeaMoney wuchs um mehr als 800 %, wenn auch von einer kleinen Basis aus.

Ja, der chinesische Internetriese Tencent hat gerade einen Teil seiner Anteile an Sea Limited verkauft, was das Vertrauen in das Unternehmen erschüttern könnte. Aber Tencent hat wirklich nur einen kleinen Teil seiner Anteile verkauft und seinen wirtschaftlichen Anteil an Sea von 21,3 % auf 18,7 % reduziert. Das sind gerade einmal 12 % weniger als bisher. Außerdem wandelt Tencent die Superstimmrechtsaktien in reguläre Aktien um, sodass sein Stimmrecht auf unter 10 % sinkt.

Dieser Schritt könnte darauf zurückzuführen sein, dass Sea weltweit schnell expandiert und letztes Jahr in die großen Märkte Indien und Europa eingetreten ist. Wahrscheinlich möchten die Kunden und Behörden in diesen Ländern nicht, dass ein Unternehmen, das zu sehr von China beeinflusst wird, zu erfolgreich ist oder zu viele Verbraucherdaten speichert. Die Veräußerung und die Verringerung des Stimmrechtsanteils von Tencent könnten also notwendig gewesen sein, damit Sea seine nächste Wachstumswelle erfolgreich bewältigen kann.

Nach der rasanten Korrektur von Sea werden die Aktien nur noch mit dem Achtfachen des Umsatzes gehandelt. Das Unternehmen verbrennt zwar Bargeld, hat aber trotzdem rund 7 Mrd. US-Dollar an Nettobarmitteln in der Bilanz und konnte seinen Umsatz im letzten Quartal um mehr als 120 % steigern. Es ist schwer zu sagen, wann die Talsohle bei dieser Art von Aktien erreicht ist, aber Sea macht immer noch eine gute Figur und seine Wachstumsmöglichkeiten sind zahlreich.

2. CrowdStrike

Obwohl CrowdStrike Holdings bereits 40 % von seinem Höchststand entfernt ist, wird es immer noch zum 34-Fachen des Umsatzes gehandelt und könnte daher noch weiter fallen.

Aber vielleicht auch nicht. CrowdStrike ist ein branchenführendes Cloud-Sicherheitsunternehmen, das seine hohe Bewertung rechtfertigen kann. Nicht nur, dass der patentierte Falcon-Agent und die Threat-Graph-Architektur etablierten Unternehmen Marktanteile abnehmen, auch der gesamte Cybersicherheitsmarkt dürfte in den nächsten zehn Jahren zweistellig wachsen, vor allem in der Cloud, wo CrowdStrike sich auszeichnet.

Das Unternehmen konnte im letzten Quartal seinen wiederkehrenden Umsatz um 67 % steigern und sogar 75 % neue Kunden gewinnen, bei einer Netto-Bindungsrate von 125 %. CrowdStrike ruht sich aber nicht auf diesen Lorbeeren aus, sondern investiert weiterhin stark, sowohl intern als auch durch Übernahmen, um sein Angebot von der Endpunktsicherheit zu einer umfassenden Cybersicherheitsplattform auszubauen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der gesamte ansprechbare Markt im nächsten Jahr auf 55 Mrd. US-Dollar anwachsen wird, verglichen mit 25 Mrd. US-Dollar bei seinem Börsengang, und dass er bis 2025 auf 116 Mrd. US-Dollar anwachsen wird, da die Unternehmen angesichts der zunehmenden Bedrohungen gezwungen sind, mehr in cloudbasierte Sicherheit zu investieren.

Was mir an CrowdStrike besonders gefällt, ist der Netzwerkeffekt seiner Plattform, die eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und Zentralisierung nutzt, die es dem Threat Graph ermöglicht, immer intelligenter zu werden, je mehr Kunden er bekommt. Angesichts dieses Vorteils und der enormen Wachstumschancen ist die Aktie ein klares Kaufziel, wenn es zu einem weiteren Ausverkauf kommt.

3. StoneCo

Der brasilianische Zahlungsdienstleister StoneCo ist im letzten Jahr um fast 80 % gefallen und hat heute eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 5 Mrd. US-Dollar, sodass es schwer vorstellbar ist, dass es noch weiter fällt. Aber natürlich ist alles möglich.

Die Aktie von StoneCo wurde durch die hohe Inflation und die steigenden Zinssätze in Brasilien dezimiert. Während das Zahlungsabwicklungsgeschäft nicht allzu sehr betroffen sein dürfte, da es einen festen Prozentsatz von jeder Transaktion einnimmt, die über seine Händlerkunden abgewickelt wird, wurden andere Elemente des Geschäfts negativ beeinflusst.

Vor allem hat StoneCo im dritten Quartal die Kreditvergabe an Händler ausgeweitet, als die Zinssätze stiegen, was ein Problem darstellen könnte. Die wirtschaftliche Lage in Brasilien hat sich etwas verschlechtert, was nicht gerade ein Umfeld ist, in dem man mehr Kredite vergeben möchte. Außerdem muss StoneCo seine eigenen Kreditlinien in Anspruch nehmen, um die Kredite zu finanzieren, aber das Unternehmen zögert, die Zinsen für seine Kunden so schnell zu erhöhen, wie seine eigenen Zinskosten gestiegen sind. Die Gewinnspannen im Kreditgeschäft sind also gesunken.

Gleichzeitig verdoppelt StoneCo auch bestimmte Wachstumsinitiativen. Das Management will das Unternehmen von seinem margenstarken Kerngeschäft der Zahlungsabwicklung zu einer umfassenden digitalen Open-Banking-Lösung für Warenwirtschaft, Auftragsmanagement, Versicherungen und andere digitale Bankprodukte ausbauen.

Diese Wachstumsinitiativen könnten StoneCo auf lange Sicht zu einem viel größeren Unternehmen machen, aber dafür sind jetzt Investitionen nötig. So ist die hohe bereinigte Nettogewinnmarge des Unternehmens von 30,8 % im dritten Quartal 2020 auf nur noch 9 % im letzten Quartal gesunken, wobei der bereinigte Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 53,9 % gefallen ist.

Dieser Rückgang sieht zwar beängstigend aus, aber die Einnahmen stiegen auch um 57,3 %, da sich das Management nach der Pandemie jetzt wieder auf Wachstum statt auf Gewinne konzentriert. Wenn die Initiativen erfolgreich sind und sich die brasilianische Wirtschaft nicht zu sehr verschlechtert, dürften die Gewinnspannen wieder steigen und die Aktie könnte sich deutlich erholen. Daher sollten Anleger bei einem weiteren Ausverkauf auf jeden Fall einen Blick auf diesen risikoreichen und lukrativen Wachstumswert werfen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 18.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht.

Billy Duberstein besitzt CrowdStrike Holdings, Inc. und Sea Limited und hat die folgenden Optionen: Short Januar 2022 $170 Puts auf Sea Limited, Short Januar 2022 $30 Puts auf StoneCo LTD, Short Januar 2023 $80 Puts auf Sea Limited, Short Januar 2023 $85 Puts auf CrowdStrike Holdings, Inc. und Short Juni 2022 $100 Puts auf Sea Limited. Seine Kunden besitzen möglicherweise Aktien der genannten Unternehmen. The Motley Fool besitzt und empfiehlt CrowdStrike Holdings, Inc., Sea Limited, StoneCo LTD und Tencent Holdings.

