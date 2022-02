3 ungewöhnliche ETF-Tricks, die viel Geld wert sind

Es gibt viele ETF-Tricks. Einige sind besser, andere schlechter. Und eine ganze Menge sehr offensichtlich. Der Cost-Average-Effekt mit einem Sparplan, Buy and Hold über Jahre und Jahrzehnte hinweg und viele Dinge, die den Ansatz betreffen, sind sehr geläufig. Darum soll es heute nicht gehen.

Nein, sondern wir wollen heute auf ETF-Tricks eingehen, die für dich sehr viel Geld wert sein können. Es geht um dein Vermögen. Beziehungsweise darum, mithilfe deiner passiven Investitionen bestmöglich deine Ziele zu erreichen. Starten wir besser jetzt sofort.

Ungewöhnlicher ETF-Trick: Kalkuliere mit Sicherheitsmarge

Ein erster ETF-Trick, der dir vielleicht nicht so geläufig ist, ist die Sicherheitsmarge. Das heißt für mich in diesem Fall nicht, dass du aktiv den Einstiegszeitpunkt aufgrund von Bewertungen auswählen solltest. Nein, sondern ein kostengünstiger bis kostenloser Sparplan funktioniert weiterhin langfristig. Es heißt, dass du bei deinem Renditeansatz besser vorsichtig kalkulieren solltest.

Für gewöhnlich heißt es: Viele Indexfonds haben es historisch auf Renditen zwischen 7 % und 9 % p. a. gebracht. Das ist nicht falsch, es ist schließlich der Durchschnittswert für die Vergangenheit. Ebenso wenig verkehrt ist es für mich, genau hier mit einer Sicherheitsmarge zu kalkulieren, um auch wirklich die eigenen Ziele finanziell zu erreichen. Beispielsweise anstatt mit 7 % oder 9 % p. a. zu kalkulieren einfach von 6 % Rendite p. a. im Durchschnitt auszugehen. Oder, wenn du besonders vorsichtig sein möchtest, vielleicht auch nur von 5,5 %.

Was passiert, wenn man diesen ETF-Trick anwendet? Ganz einfach: Man kalkuliert anders und vorsichtiger. Wenn man beispielsweise 500.000 Euro bis zum Ruhestand erreichen möchte, so spuckt der Sparplanrechner andere Werte aus. Höhere Sparraten beispielsweise oder einen längeren Zeitraum, den man investieren muss. Genau das ist deine Sicherheitsmarge. Im Zweifel gilt, dass du konservativer agierst und voraussichtlich doch deine Ziele erreichst, sollte die Performance unterdurchschnittlich sein. Oder aber, dass du mehr Vermögen aufbaust. Letzteres wäre für mich mehr als ein Trostpreis.

Rechne, was ein Jahr dich wirklich kostet

Ein weiterer ETF-Trick, um als Muffel direkt zu starten, ist das richtige Berechnen, was dich ein Jahr kostet. So manch ein Investor wird vielleicht denken: Ist doch nur ein Jahr. Bei 100 Euro wären es 1.200 Euro, die nicht in kostengünstige Indexfonds investiert sind. Who cares? Dich sollte es interessieren. Und zwar so richtig.

Es ist für mich nämlich falsch, so zu kalkulieren. Es geht nicht um deinen Einsatz oder die Rendite auf deinen Einsatz. Nein, sondern primär ist entscheidend, die letzten Jahre und hier den Zinseszinseffekt entsprechend zu würdigen. Ein einzelnes Jahr kann einen bedeutenden Unterschied machen. Bei 100 Euro pro Monat, einer Rendite von 7 % p. a. und 34 Jahren Zeit hat man ein Vermögen von 159.700 Euro aufgebaut. Mit 35 Jahren sind es zu diesen Konditionen 172.100 Euro, was einem Delta von 12.400 Euro entspricht. Oder, anders gesagt: Dieses Jahr kostet relativ gesehen eben ca. 7 % des möglichen Vermögens. Natürlich rein rechnerisch und konsequent 7 % p. a. vorausgesetzt, was in der Realität natürlich selten der Fall ist.

Trotzdem ist es ein entscheidender ETF-Trick, Zeit nicht zu vergeuden. Der Zinseszinseffekt benötigt eben Zeit. Jedes einzelne spätere Jahr ist dabei für ein großes Vermögen verantwortlich. Heute aktiv zu sein ist daher besonders wichtig, du wirst es dir später danken.

ETF-Trick: Geringe Gebühren trotzdem beachten

Zu guter Letzt ist es ein eher offensichtlicher ETF-Trick, auf die Gebühren zu achten. Trotzdem vielleicht noch einmal der weniger offensichtliche Hinweis, wie sehr das ins Gewicht fallen kann. Wenn wir von den obigen 172.100 Euro ausgehen, so hieße eine jährliche Kostenquote von 0,5 %, dass man 860,50 Euro für seine Investitionen bezahlt. Wohingegen 0,1 % lediglich 172,10 Euro an Kosten entsprechen würden.

Auch die Kostenquote ist ein entscheidendes Merkmal. ETFs sind zwar in der Regel immer sehr preiswert. Aber es gibt trotzdem Unterschiede und Feinheiten, die im Laufe der Zeit einen riesengroßen Unterschied bedeuten können.

