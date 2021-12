3 unglaublich günstige Wachstumsaktien, die einen zum Millionär machen können

Die Geschichte hat gezeigt, dass millionenschwere Biotech-Aktien dazu neigen, viele der gleichen Merkmale zu haben.

Bionano Genomics, BioCryst Pharmaceuticals und NRx Pharmaceuticals weisen einige der wichtigsten Merkmale früherer 10-facher Biotech-Gewinner auf.

Wichtige Punkte

Aktien mit der Fähigkeit, 10-fache Kapitalrenditen zu erzielen, sind selten. Aber es gibt sie. In letzter Zeit haben mehrere Biotech-Aktien ihren frühen Aktionären Gewinne von weit über 1.000 % beschert. So wäre beispielsweise eine Investition von 100.000 US-Dollar in Axsome Therapeutics im Januar 2019 heute satte 1,2 Millionen US-Dollar wert. Im gleichen Szenario hätte die Aktie von Moderna einen unglaublichen Gewinn von 2 Millionen US-Dollar eingebracht.

In diesem Zusammenhang bleibt jedoch festzuhalten, dass es nur eine kleine Handvoll Aktien gibt, die wirklich in der Lage sind, diese Art von lebensverändernden Gewinnen zu erzielen. Aber es gibt ein gemeinsames Thema, das sich durch den winzigen Teil der Biotech-Aktien zieht, die in der Vergangenheit das 10-Fache an Kapitalrendite erzielt haben.

Kurz gesagt, diese Unternehmen verfügen immer über eine innovative Plattform, die auf einen riesigen, aber unterversorgten Markt abzielt. Bionano Genomics, BioCryst Pharmaceuticals und NRx Pharmaceuticals scheinen über die notwendigen Zutaten zu verfügen, um die nächsten Millionärsmacher zu werden. Im Folgenden ergründen wir, was Anleger über diese vielversprechenden Wachstumstitel wissen sollten.

Die genomische Revolution nimmt Gestalt an

Bionano Genomics ist ein Top-Unternehmen im Bereich der Genomanalyse. Das Unternehmen erwirtschaftet seine Umsätze durch den Verkauf seiner optischen Genomkartierungsplattform, dem Saphyr-System, durch Chip-Verbrauchsmaterialien für das System und durch ein separates Geschäft mit diagnostischen Gentests.

Bionano geht davon aus, dass die Marktchancen von Saphyr allein durch den Umsatz mit dem System bei etwa 2,1 Milliarden US-Dollar liegen. Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass es mit Chip-Verbrauchsmaterialien und diagnostischen Dienstleistungen jährliche Einnahmen zwischen 2,3 und 3,6 Mrd. US-Dollar erzielen kann, sobald diese Märkte ausgereift sind.

Wenn also alles klappt, könnte die Marktkapitalisierung von Bionano bis zum Ende des Jahrzehnts leicht auf über 10 Milliarden US-Dollar anschwellen. Die Marktkapitalisierung des Biotech-Unternehmens liegt derzeit bei etwa 1,2 Mrd. US-Dollar, was bedeutet, dass dieses kleine Unternehmen für Gentests in den kommenden Jahren einen großen Wachstumskurs einschlagen könnte.

Eine Aktie für seltene Krankheiten, die man unbedingt besitzen muss

Die Aktien von BioCryst Pharmaceuticals sind im bisherigen Jahresverlauf um satte 67 % gestiegen, dank des hervorragenden Starts des neu zugelassenen oralen Medikaments Orladeyo gegen das hereditäre Angioödem (HAE). Aufgrund der starken Nachfrage von HAE-Patienten nach einer oralen Therapie teilte das Unternehmen kürzlich mit, dass es für Orladeyo im Jahr 2021 einen Umsatz zwischen 115 und 120 Mio. US-Dollar erwarte.

Das ist ein hervorragender Start für ein neues Medikament, vor allem wenn es sich um ein Medikament handelt, das in einem überfüllten Markt wie HAE konkurriert. BioCryst ist jedoch keine Eintagsfliege.

Das Unternehmen hat auch mit seinem experimentellen Medikament BCX9930 gegen paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (eine seltene Blutkrankheit) im Laufe des Jahres 2021 erhebliche Fortschritte erzielt. In diesem Zusammenhang wurde BCX9930 Anfang dieses Jahres in zwei Zulassungsstudien für diese hochwertige Anwendung aufgenommen. Wenn also alles glattläuft, könnte BioCryst bis 2024 ein weiteres wichtiges Medikament auf den Markt bringen. Zusammengenommen dürften BCX9930 und Orladeyo dem Spezialisten für seltene Krankheiten einen jährlichen Umsatz von über 800 Millionen US-Dollar bescheren.

Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung von BioCryst liegt derzeit bei etwa 2,2 Mrd. US-Dollar. Das ist eine spottbillige Bewertung für ein vielversprechendes Unternehmen für seltene Krankheiten. Die meisten Spezialisten für seltene Krankheiten erzielen Prämien in der Größenordnung des 10- bis 30-Fachen der Umsatzprognose in der Spitze. Mit anderen Worten: Die Aktie von BioCryst hat das reale Potenzial, in den nächsten zwei bis drei Jahren um mindestens 400 % zu steigen.

Ein kleines Biotech-Unternehmen mit Potenzial für eine große Marktkapitalisierung

NRx Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase mit drei hochwertigen Produkten, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Konkret hat das Unternehmen ein entzündungshemmendes Medikament namens Zyesami für schwere COVID-19-Fälle in der Entwicklung, einen Lebendvirus-Impfstoff namens BriLife, der gerade auf eine Zulassungsstudie zusteuert, und NRX-101, einen Kandidaten in der Spätphase der Entwicklung für Patienten mit suizidaler bipolarer Depression.

Das Hauptaugenmerk der Investoren liegt in dieser Phase jedoch zweifellos auf Zyesami. Diese entzündungshemmende Therapie hat gute Aussichten, ein wichtiges neues Instrument im Kampf gegen COVID-19 zu werden, wodurch sie in der Lage wäre, jährliche Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe zu erzielen.

Das mag in absoluten Zahlen nicht nach viel klingen. Aber für NRx Pharmaceuticals wäre es ein beträchtlicher Geldsegen. Immerhin wird das Unternehmen derzeit mit 396 Millionen US-Dollar bewertet. Kurzum, die Aktie von NRx Pharmaceuticals dürfte durch die Decke gehen, wenn Zyesami 2022 auf den Markt kommt.

