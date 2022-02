3 unverzichtbare Aktien, die jetzt mit 1.000 Euro ein Kauf sein könnten

Der S&P 500 ist mit einem Minus von 6 % im Januar kalt in das neue Jahr gestartet. Diese Situation könnte Anleger völlig aus dem Markt vertreiben, denn der Abwärtstrend könnte sich fortsetzen. Die Unsicherheit über die Inflation, die anstehenden Zinserhöhungen der Fed und die anhaltende Pandemie dürften die Bedenken noch verstärken.

Wer aber langfristig im Markt ist, könnte sich jetzt einige interessante Positionen ins Depot holen. Wenn der Markt übermäßig pessimistisch und ängstlich ist, kann man zuschlagen.

Wer 1.000 Euro investieren will, findet mit Lululemon (WKN: A0MXBY), Netflix und PayPal (WKN: A14R7U) gute Ideen fürs Depot.

Seit Februar 2017 ist die Aktie von Lululemon um 390 % gestiegen - eine hervorragende Investition, wenn man zu diesem Zeitpunkt eingestiegen ist. Diese Leistung ist auf das beeindruckende Umsatz- und Gewinnwachstum von Lululemon von 166 bzw. 175 % in den letzten fünf Jahren zurückzuführen. Die Ausweitung der Filialpräsenz, die jetzt 552 Standorte umfasst, hat ebenfalls dazu beigetragen.

Die Bekleidungsmarke weist mit 57,2 % eine bessere Bruttomarge auf als der Branchenführer Nike. Ein höherer Wert deutet im Allgemeinen auf die Bereitschaft der Kunden hin, für die Produkte eines Unternehmens höhere Preise zu zahlen. Im Fall von Lululemon ist eine starke Präsenz im Direktvertrieb - ein Kanal, der im letzten Quartal 40 % des Umsatzes ausmachte - entscheidend für die Relevanz der Marke.

Das Unternehmen wurde zunächst für Yogahosen für Frauen bekannt, hat sich aber inzwischen auch zu einem bedeutenden Herrenausstatter entwickelt. Das Männersegment verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatzanstieg von 44 % im Vergleich zum Vorjahr, während das Frauensegment um 25 % wuchs. Die Diversifizierung der Einnahmequellen ist ein positives Zeichen.

Die Aktien von Lululemon haben in den letzten drei Monaten 30 % an Wert verloren, da sich die Gefahr höherer Zinsen negativ auf wachstumsstarke Aktien auswirkt. Folglich bietet sich den Anlegern eine großartige Gelegenheit, Aktien dieses florierenden Einzelhändlers zu einem günstigen Zeitpunkt zu kaufen.

Diese Top-Streaming-Aktie gab am 20. Januar die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2021 bekannt, die die Anleger enttäuschten. Das Management rechnete mit 2,5 Millionen neuen Nettoabonnenten im laufenden Quartal, weit unter den 6,9 Millionen, die die Wall Street erwartet hatte. Doch obwohl die Aktie seit dieser Ankündigung um 17 % gefallen ist, war Netflix mit einem Anstieg von 200 % in den letzten fünf Jahren ein großer Gewinner.

Das vierteljährliche Mitgliederwachstum war sicherlich unregelmäßig und unvorhersehbar, nachdem die Pandemie im Frühjahr 2020 begann, aber die Verlagerung weg vom traditionellen Kabelfernsehen hin zum Streaming ist weiter vorhanden. Nach Angaben von S&P Global gab es im Jahr 2020 weltweit 1,1 Milliarden Haushalte mit einem Kabel-TV-Abonnement. Das bedeutet, dass Netflix mit seinen heute 221,8 Millionen Kunden in den kommenden Jahren immer noch ein großes Wachstumspotenzial hat.

Der milliardenschwere Hedge-Fonds-Manager Bill Ackman nutzte über seine Firma Pershing Square Capital Management die Situation und kaufte 3,1 Millionen Aktien auf. Seine Firma ist nun einer der 20 größten Aktionäre des Unternehmens. Ackman hat bewiesen, dass er zum richtigen Zeitpunkt attraktive Investitionsmöglichkeiten ergreift. Ein guter Grund, selber Netflix-Aktien in Betracht zu ziehen.

Ein weiterer großer historischer Gewinner ist der Fintech-Riese PayPal. Seit der Abspaltung des Unternehmens von eBay im Juli 2015 ist die Aktie um 379 % gestiegen. PayPal ist seit Langem ein Pionier im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs und zählt heute beeindruckende 426 Millionen aktive Konten, von denen 34 Millionen auf Händler entfallen.

Meiner Meinung nach gibt es drei Hauptfaktoren, die PayPal zu einem besonderen Unternehmen machen. Zunächst einmal steht die Marke für eine unermüdliche Konzentration auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Diese Eigenschaften und die enorme Größe des Unternehmens mit einem Gesamtzahlungsvolumen von 1,25 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 sind wahrscheinlich der Grund, warum sich der E-Commerce-Riese Amazon dafür entschieden hat, ab diesem Jahr mit Venmo von PayPal zusammenzuarbeiten.

Darüber hinaus verfügt PayPal über bemerkenswerte Finanzkennzahlen. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen eine operative Marge von 24,8 %, die nicht nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) ermittelt wurde. Und das Unternehmen hat weiterhin bewiesen, dass es eine Cash-Maschine ist, indem es im 12-Monats-Zeitraum einen freien Cashflow in Höhe von 5,4 Mrd. US-Dollar generierte.

Und schließlich ist das Unternehmen noch nicht fertig mit dem Wachstum. Neben der Amazon-Partnerschaft, Initiativen zur Stärkung der PayPal-Mobil-App und einer Akquisition wie der des japanischen „Buy now, pay later“-Spezialisten Paidy unterstreicht das Management sein großes Ziel, eines Tages 1 Milliarde täglich aktive Nutzer zu haben.

Die Aktien von PayPal haben seit ihrem jüngsten Höchststand im Juli 2021 mehr als 50 % an Wert verloren. Die Aktie wird derzeit zu einem niedrigeren und attraktiveren Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 40 gehandelt, was sie derzeit zu einer soliden Investition macht.

Der Artikel 3 unverzichtbare Aktien, die jetzt mit 1.000 Euro ein Kauf sein könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Neil Patel besitzt Aktien von Lululemon Athletica and Netflix. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Amazon, Lululemon Athletica, Netflix, Nike, PayPal Holdings und S&P Global. The Motley Fool empfiehlt eBay. Dieser Artikel erschien am 4.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

