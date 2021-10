3 Wachstumsaktien, die absurd überbewertet aussehen, es aber in Wirklichkeit nicht sind

Fiverr hat nur einen winzigen Teil des Marktes für Freelancer erobert.

MercadoLibre ist führend in einem lateinamerikanischen E-Commerce-Markt, der sich innerhalb von fünf Jahren verdoppeln könnte.

Intuitive Surgical könnte die Zahl der Eingriffe mit seinen chirurgischen Robotersystemen mindestens verfünffachen.

Wichtige Punkte

Du kennst vielleicht den Spruch: „Zahlen lügen nicht.“ Das stimmt aber nicht unbedingt - vor allem, wenn es um die Bewertung von Aktien geht.

Auch wenn eine gängige Kennzahl überhöht erscheint, bedeutet das nicht immer, dass eine Aktie tatsächlich teuer ist. Hier sind drei Wachstumsaktien, die absurd überbewertet aussehen, es aber in Wirklichkeit nicht sind.

1. Fiverr

Die Aktien von Fiverr werden derzeit mit dem fast 1.670-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Nein, das ist kein Tippfehler. Normalerweise wäre es vernünftig, ein solches KGV als Hinweis auf eine astronomisch hohe Bewertung zu betrachten.

Du wirst dich aber vielleicht wundern, dass mein Kollege Anders Bylund von The Motley Fool Fiverr für eine der günstigsten Aktien hält, die er besitzt. Ist Anders verrückt? Nein. Ich stimme mit seiner Argumentation über Fiverr überein.

Das Unternehmen betreibt eine der führenden Plattformen, die Freiberufler mit Käufern von digitalen Dienstleistungen zusammenbringt. Fiverr schätzt den von ihm ansprechbaren Markt auf insgesamt 115 Mrd. US-Dollar. Seine Marktkapitalisierung liegt bei weniger als 8 Mrd. US-Dollar.

Sicherlich wird Fiverr nicht annähernd seinen gesamten potenziellen Markt erobern können. Aber das muss es auch gar nicht. Wenn es Fiverr gelingt, einen Marktanteil von nur ein paar Prozentpunkten zu erobern, könnte diese Aktie leicht zu einem 10-Bagger werden.

2. MercadoLibre

MercadoLibre sieht auf den ersten Blick ebenfalls super teuer aus. Die Aktien des führenden lateinamerikanischen E-Commerce-Unternehmens werden mit dem fast 233-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Konzentriere dich jedoch nicht zu sehr auf diese Kennzahl.

Wie bei Fiverr macht das Marktpotenzial von MercadoLibre die Marktkapitalisierung viel attraktiver, als du vielleicht denkst. Derzeit liegt die E-Commerce-Durchdringung in Lateinamerika bei nur 8 %. Aber bis 2025 wird sich diese Rate voraussichtlich verdoppeln. Einige Analysten gehen davon aus, dass der E-Commerce in den nächsten Jahrzehnten 50 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes in der Region ausmachen könnte.

MercadoLibre ebnet aber nicht nur mit seiner E-Commerce-Plattform den Weg. Das Unternehmen ist auch ein führender Anbieter von Logistikdienstleistungen und führend im Onlinezahlungsverkehr.

Der Wettbewerb wird in Lateinamerika wahrscheinlich zunehmen. MercadoLibre genießt jedoch einen großen First-Mover-Vorteil. Vergiss die irreführenden Kennzahlen: Dies ist eine der besten internationalen Aktien, die du jetzt kaufen kannst.

3. Intuitive Surgical

Intuitive Surgical sieht im Vergleich zu Fiverr und MercadoLibre fast schon billig aus, denn die Aktien werden zum fast 63-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Natürlich ist dieses Niveau im Vergleich zu den meisten Aktien sehr hoch. Ich werde wahrscheinlich wie eine kaputte Schallplatte klingen, aber Intuitive ist überhaupt nicht teuer, wenn du seine Wachstumsaussichten betrachtest.

Die chirurgischen Robotersysteme wurden im vergangenen Jahr bei mehr als 1,2 Millionen Eingriffen eingesetzt. Das ist nur ein Fünftel der 6 Millionen Weichteileingriffe, für die die Systeme von Intuitive bereits zugelassen sind.

Aber es gibt noch bessere Nachrichten. Intuitive schätzt, dass jedes Jahr etwa 20 Millionen Weichteiloperationen durchgeführt werden, auf die das Unternehmen mit neuen Produkten und Zulassungen reagieren könnte.

Was ist mit neuen Konkurrenten, die in den Markt für robotergestützte chirurgische Systeme eingestiegen sind? Sie werden es schwer haben, Intuitive Surgical mit seiner langen Erfolgsbilanz und der großen installierten Basis Marktanteile abzunehmen. Diese Aktie aus dem Gesundheitsbereich könnte auf lange Sicht immer noch das Potenzial haben, eine 10-fache oder höhere Rendite zu erzielen.

Der Artikel 3 Wachstumsaktien, die absurd überbewertet aussehen, es aber in Wirklichkeit nicht sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 24.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Keith Speights besitzt Aktien von Fiverr International, Intuitive Surgical und MercadoLibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fiverr International, Intuitive Surgical und MercadoLibre. The Motley Fool empfiehlt folgende Optionen: long Januar 2022 $580 Calls auf Intuitive Surgical und short Januar 2022 $600 Calls auf Intuitive Surgical.

