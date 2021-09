3 Wachstumsaktien, die dich bis 2024 reicher machen könnten

Wichtige Punkte vorab:

Jeder weiß: Man sollte sein Depot mit schnell wachsenden Aktien bestücken. Doch es ist leider allzu leicht, Wachstumsaktien zu kaufen, die nach ein paar Quartalen wieder verpuffen. Wer in den nächsten Jahren und darüber hinaus wohlhabender werden will, muss Unternehmen ermitteln, die von wichtigen Trends und herausragenden Fähigkeiten getragen werden.

Alle drei Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, die ich heute hier anführe, sind sehr erfolgreich und steigern ihr Ertragspotenzial, indem sie auf einzigartigen Produkten aufbauen. Die größten Gewinne werden Anleger erzielen, die diese innovativen Unternehmen über Jahre hinweg halten. Doch sie entwickeln sich auch schnell genug, um die Zeit bis 2024 recht spannend zu machen. Legen wir also los.

Intuitive Surgical (WKN: 888024) verkauft Roboterchirurgiegeräte an Krankenhäuser in aller Welt, und das Geschäft boomt. Trotz der Pandemie konnte das Unternehmen die Zahl der installierten Systeme zwischen Juni 2020 und dem gleichen Zeitraum 2021 um 10 % steigern. Das ist ein sehr positives Zeichen für die Zukunft von Intuitive, denn jedes installierte Roboterchirurgiesystem bedeutet erhebliche zukünftige Einnahmen aus der Wartung und dem Verkauf neuer Instrumente und Zubehörteile. Im Jahr 2020 werden erstaunliche 77 % der Einnahmen wiederkehrend sein.

Und je mehr Eingriffe die Roboter pro Jahr durchführen, desto mehr geben die Krankenhäuser am Ende aus. Vom zweiten Quartal 2019 bis zum zweiten Quartal 2021 stieg die Zahl der von den Robotern von Intuitive durchgeführten Eingriffe mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,5 %. Bezogen auf den Umsatz entspricht dies einer CAGR von 15 % - und das trotz des nahezu vollständigen Stopps chirurgischer Eingriffe aufgrund der Pandemie.

In Zukunft wird Intuitive versuchen, die Rate der neuen Systeminstallationen zu erhöhen, um die verlorene Zeit im Jahr 2020 wieder aufzuholen. Gleichzeitig wird das Unternehmen an der Entwicklung neuer chirurgischer Werkzeuge und Instrumente arbeiten, um das Spektrum der Eingriffe zu erweitern, die seine Roboter durchführen können. Dies wird zu höheren Einnahmen bei bestehenden Kunden führen und könnte auch neue Käufer anlocken.

Auch wenn Konkurrenten auf dem Markt für Roboterchirurgie Fuß zu fassen beginnen, müssen sich die Anleger wahrscheinlich nicht allzu große Sorgen machen. Wenn Krankenhäuser erst einmal Zeit und Geld in die Ausbildung von Chirurgen für ein bestimmtes chirurgisches System investiert haben, sind die Kosten für einen Wechsel zu einem konkurrierenden Produkt sehr hoch, sodass Intuitive auch bei einer stärkeren Etablierung der Konkurrenten weiterhin einen dauerhaften Vorsprung erzielen kann.

Align Technology (WKN: 590375) stellt unsichtbare, herausnehmbare Zahnspangen her. Die Produkte des Unternehmens, die unter der Marke Invisalign vertrieben werden, sind jedoch ästhetisch viel ansprechender als Zahnspangen. Das ist ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Erfolgsrezepts des Unternehmens.

Durch die Lösung eines Schlüsselproblems mit einem ehemals dominanten Altprodukt hatte Align leichtes Spiel, Kunden und Marktanteile zu gewinnen. Die Internet-Suche nach Ärzten, die Patienten mit Invisalign versorgen können, stieg im zweiten Quartal um 82 % im Vergleich zum Vorjahr.

Align verkauft auch Bildgebungstechnologie an Zahnärzte, mit der diese ihre Patienten auf die Zahnspangen des Unternehmens einstellen können. Das Unternehmen verdient also erstens Geld, wenn Kunden die Möglichkeit haben wollen, sein Hauptprodukt zu verkaufen, und zweitens, wenn Kunden Kisten mit Zahnregulierungsgeräten kaufen, um sie an Patienten zu verteilen. Und die Umsätze laufen heiß: Im zweiten Quartal 2021 stiegen die Einnahmen aus bildgebenden Systemen um satte 20 % gegenüber dem Vorquartal, und die Einnahmen aus dem Verkauf von Invisalignern stiegen um 11,6 % gegenüber dem Vorquartal, sodass sich die Gesamteinnahmen in diesem Zeitraum auf mehr als 1 Mrd. US-Dollar beliefen.

Schließlich wird Align seine Aktionäre belohnen, indem es ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm im Wert von 75 Mio. US-Dollar startet, um sein bestehendes Rückkaufprogramm, das für 1 Mrd. US-Dollar geplant ist, zu beschleunigen. Das beschleunigte Rückkaufprogramm sollte bis Ende Oktober abgeschlossen sein, sodass bis dahin mit einem gewissen Aufwärtsdruck auf den Aktienkurs zu rechnen ist.

DexCom (WKN: A0D9T1) entwickelt kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGMs) für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Im Gegensatz zur traditionellen Methode der Blutzuckermessung mit dem Finger verwenden die CGMs von DexCom einen Einwegsensor unter der Haut, den die Patienten in 10-tägigen Abständen tragen. Anschließend lädt der Sensor die Daten auf eine Smartphone-App hoch, mit der die Patienten ihre Blutzuckerwerte in Echtzeit ablesen können. Das bedeutet, dass die Patienten früher erkennen können, wann sie korrigierend eingreifen müssen. Und wenn der Vorrat an Wearable-Sensoren aufgebraucht ist, müssen die Patienten eine neue Kiste bestellen. Die Umsatzbasis von DexCom hat also eine wiederkehrende Komponente, die dem Unternehmen zu einem beständigeren Wachstum verhilft.

Ähnlich wie bei Align Technologies verkauft sich das Produkt von DexCom praktisch von selbst, weil es nicht die grundlegenden Schwächen der herkömmlichen Option aufweist. So ist es nicht verwunderlich, dass der Gesamtumsatz des Unternehmens im zweiten Quartal dieses Jahres um 32 % auf 595 Mio. US-Dollar gestiegen ist. Darüber hinaus erwartet die Unternehmensleitung einen Anstieg der Bruttogewinnmarge auf 67 % und damit eine noch größere Steigerung als ursprünglich für 2021 prognostiziert.

Noch vor Ende des Jahres wird DexCom voraussichtlich die siebte Auflage seines CGM-Geräts auf den Markt bringen. In der Zwischenzeit wird das Management seine internationalen Verkaufsbemühungen in neuen wichtigen Märkten wie Frankreich, der Türkei und Indien fortsetzen. Das hervorragende Produkt, der wachsende Umsatz und die steigenden Margen bieten den Anlegern viel Grund zur Freude, und die nächsten Jahre dürften für die Aktionäre spannend werden.

