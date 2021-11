3 Wachstumsaktien, die ich sofort jeder Kryptowährung vorziehen würde

Viele der bekanntesten Kryptowährungen haben in den letzten Jahren die Börse deutlich übertroffen.

Trotz dieser Outperformance sind digitale Währungen mit einem hohen Risiko behaftet.

Die folgenden drei schnelllebigen Unternehmen sind im Vergleich zu Kryptowährungen die klügeren Käufe.

Wichtige Punkte

Seit über einem Jahrhundert ist die Börse allen anderen Investitionen haushoch überlegen. Auch wenn Aktien nicht jedes Jahr eine positive Rendite abwerfen, hat der Markt im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Anleihen und Gold langfristig die höchste durchschnittliche jährliche Rendite erzielt.

Aber in den letzten Jahren sind Aktien gegenüber Kryptowährungen weit abgeschlagen. In etwas mehr als elf Jahren hat Bitcoin mehr als 7.700.000.000 % zugelegt. Es gibt auch den Meme-basierten Coin Shiba Inu (CRYPTO: SHIB), der seit seinem Debüt vor weniger als 15 Monaten mehr als 5.000.000 % zugelegt hat.

Solche atemberaubenden Gewinne haben dazu geführt, dass Investoren in Scharen in den Kryptowährungsmarkt strömen wie nie zuvor. Diese Investoren rechnen damit, dass die Euphorie anhält und die Akzeptanz in der realen Welt wächst, um lebensverändernde Renditen zu erzielen.

Investieren in Kryptowährungen ist mit einem hohen Risiko verbunden

Ich bin jedoch nicht davon überzeugt, dass die Kryptowährungsbegeisterung von Dauer sein wird. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, gibt es in der realen Welt praktisch keinen Anwendungsfall für digitale Währungen. Der Dogecoin (WKN: DOGE-EUR) zum Beispiel wurde im letzten Jahr in den sozialen Medien unaufhörlich gehypt, doch laut dem Online-Wirtschaftsverzeichnis Cryptwerk akzeptieren ihn nur etwa 1.700 Unternehmen als Zahlungsmittel. Shiba Inu wird in der realen Welt sogar noch weniger genutzt: Nur 91 Händler akzeptieren SHIB als Zahlungsmittel.

Ein weiteres großes Problem bei Kryptowährungen ist, dass die Investoren die Akzeptanz und den Nutzen neuer Technologien immer überschätzen. Ob es sich um Genomik, Business-to-Business-Handel, 3D-Druck oder andere innovative Entwicklungen handelt, Blasen sind an der Tagesordnung. Auch wenn die Blockchain-Technologie das Potenzial hat, sich irgendwann durchzusetzen, sind wir noch weit davon entfernt, uns von der bestehenden finanziellen Zahlungsinfrastruktur abzuwenden.

Der vielleicht schlimmste Aspekt von Kryptowährungen ist das Fehlen einer Einstiegshürde. CoinMarketCap.com listet fast 13.000 Kryptowährungen auf (Stand: letztes Wochenende). Jeden Monat werden neue Projekte vorgestellt, die alle drohen, beliebter, nützlicher oder effizienter zu werden als die bestehenden Kryptowährungen. Mehrere beliebte Kryptowährungen bieten zum Beispiel eine billigere und deutlich schnellere Zahlungsmöglichkeit als Bitcoin.

Ein Trio von Wachstumsaktien, die man vor jeder Kryptowährung kaufen sollte

Anstatt mein Geld in Kryptowährungen zu investieren, die die nächsten in einer langen Reihe von Vermögensblasen sein könnten, würde ich sofort das folgende Trio von wachstumsstarken Aktien kaufen.

PubMatic

An erster Stelle steht das cloudbasierte Werbetechnologieunternehmen PubMatic, das davon profitieren will, dass sich die Art und Weise verändert, wie Werbetreibende ihre Nutzer erreichen.

Seit den Anfängen des Internets ist die Werbung immer programmatischer geworden. Das bedeutet, dass der Mensch immer mehr aus dem Spiel genommen wird und maschinelle Algorithmen den Kauf, Verkauf und die Optimierung von Werbung übernehmen.

PubMatic ist eine Sell-Side-Plattform, deren Kunden Verlage sind. Sie verkauft die Werbeflächen von Verlagen an Werbetreibende. Sie versteigert diesen Platz jedoch nicht einfach an den Meistbietenden. Die cloudbasierte Plattform zielt darauf ab, das Erlebnis für die Nutzer zu optimieren, d. h. ihnen relevante Anzeigen zu zeigen. So sind die Werbetreibenden zufrieden und die Verlage haben in der Regel eine bessere Preissetzungsmacht.

Die Investition in PubMatic ist deshalb so sinnvoll, weil der Trend zur digitalen Werbung ungebrochen ist. Nach Angaben von PubMatic werden die Ausgaben für digitale Werbung in der gesamten Branche bis 2025 jährlich um etwa 10 % steigen. PubMatic hat jedoch die durchschnittliche Wachstumsrate der Branche leicht verdoppelt. Das liegt daran, dass der Großteil der Einnahmen aus den Ausgaben für Connected TV/Over-the-Top-Programmatic Ads stammt.

Wenn man bedenkt, dass die bestehenden Kunden von PubMatic im Juni-Quartal 50 % mehr für das Unternehmen ausgegeben haben als im Vergleichsquartal 2020, würde ich sagen, dass PubMatic sich im Zentrum eines todsicheren Wachstumstrends befindet.

Eine weitere wachstumsstarke Aktie, die ich noch vor jeder Kryptowährung sofort kaufen würde, ist das Marihuana-Unternehmen Trulieve Cannabis.

Trulieve ist ein US-amerikanischer Multistate Operator (MSO). Obwohl kanadische Aktien früher der Renner waren, sind es die US-amerikanischen Aktien, die langfristig die besten Aussichten bieten. Das Cannabis-Analyseunternehmen BDSA prognostiziert für die US-Kifferbranche bis zum Jahr 2026 einen Zinseszinseffekt von 14 %, der zu einem Umsatz von 47,6 Milliarden US-Dollar führen wird.

Was die Leute bei Trulieve stutzig machen wird, ist seine Konzentration. Obwohl das Unternehmen in neue Bundesstaaten expandiert hat, eröffnete Trulieve vor Kurzem in Florida seine hundertste Verkaufsstelle. Durch die Konzentration so vieler Verkaufsstellen auf das für medizinisches Marihuana zugelassene Florida konnte Trulieve seine Marketingkosten niedrig halten. Das Ergebnis ist, dass das Unternehmen seit mehr als drei Jahren regelmäßig Gewinne erwirtschaftet. Außerdem hat das Unternehmen etwa die Hälfte des Marktanteils von getrocknetem Cannabis und Ölen im Sunshine State erobert.

Trulieve plant, auch anorganisch zu wachsen. Anfang dieses Monats schloss das Unternehmen die Übernahme des MSO Harvest Health & Recreation in einem Aktiendeal ab. Harvest Health hatte seinen Schwerpunkt in fünf Bundesstaaten, wobei der Heimatstaat Arizona der lukrativste war. Die Übernahme der 15 Apotheken von Harvest im Grand Canyon State könnte es dem Unternehmen ermöglichen, einen weiteren Milliardenmarkt für Cannabis zu kontrollieren.

Es gibt einfach keine reine Marihuana-Aktie, die mehr Potenzial hat als Trulieve Cannabis.

Salesforce

Eine dritte und letzte Wachstumsaktie, in die ich mich noch vor Kryptowährungen einkaufen würde, ist der cloudbasierte Anbieter von Customer Relationship Management (CRM)-Software Salesforce.com.

CRM-Software wird von Unternehmen mit Kundenkontakt eingesetzt, um bestehende Kundenbeziehungen zu verbessern und den Umsatz zu erhöhen. Neben dem Zugriff auf Kundendaten in Echtzeit kann sie auch zur Verwaltung von Online-Marketingkampagnen, zur Bearbeitung von Serviceproblemen und zur Durchführung von Vorhersageanalysen eingesetzt werden, um festzustellen, welche Kunden ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung kaufen könnten. Es wird erwartet, dass der Umsatz mit CRM-Software mindestens bis zur Mitte des Jahrzehnts um einen zweistelligen Prozentsatz wachsen wird, wenn nicht sogar noch länger.

Was Salesforce so besonders macht, ist seine absolute Dominanz im CRM-Bereich. Nach Angaben von IDC wird Salesforce im Jahr 2020 19,5 % der weltweiten CRM-Ausgaben auf sich vereinen. Zum Vergleich: Das ist mehr als die Marktanteile der Plätze 2 bis 5 zusammengenommen. Der Platz von Salesforce an der Spitze dieses heißen Trends wird in nächster Zeit nicht zu halten sein.

Salesforce hat außerdem einen unstillbaren Appetit auf Übernahmen. CEO Marc Benioff ist stets bestrebt, das Ökosystem seines Unternehmens auszubauen und seine potenzielle Nutzerbasis auf kleine und mittlere Unternehmen auszuweiten. Dies ist in den letzten Jahren mit den Übernahmen von MuleSoft, Tableau und kürzlich Slack Technologies geschehen.

Inklusive des organischen und akquisitorischen Wachstums kann Salesforce seinen Umsatz etwa alle vier Jahre verdoppeln. Das ist ein wahnsinnig starkes Wachstum für einen ausgewiesenen Mega-Cap-Gewinner.

Der Artikel 3 Wachstumsaktien, die ich sofort jeder Kryptowährung vorziehen würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

