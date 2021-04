3 Wachstumsaktien, die ich sofort kaufen würde

Glaub ja nicht, dass du Wachstumsaktien meiden solltest. Ja, es gab in den letzten Monaten den Trend hin zu Value-Aktien. Das hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die langfristigen Aussichten der besten Wachstumsaktien.

Im Gegenteil, der jüngste Abrutsch hat einige Aktien durch die niedrigeren Kurse sogar noch attraktiver gemacht. Hier sind drei Wachstumsaktien, die ich sofort kaufen würde.

Etsy (WKN: A14P98) hat sich besser gehalten als viele andere Aktien. Die Aktien des E-Commerce-Unternehmens sind nur 15 % von den Anfang des Jahres erreichten Höchstständen gefallen. Ich denke, dass Etsy für einen starken Aufschwung bereit ist.

Das Unternehmen erlebte aufgrund der Pandemie ein hervorragendes Jahr 2020, in dem der Bruttowarenumsatz 2,5-mal schneller wuchs als der E-Commerce-Benchmark. Gesichtsmasken waren dabei nur eine bedeutende Quelle für das Umsatzwachstum. Etsy hatte darüber hinaus eine viel breitere Anziehungskraft für Kunden, die nach einzigartigen, handgefertigten Produkten suchen.

Ich denke, dass Etsy auch nach dem Ende der Pandemie weiterhin ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnen wird. Etsy ist heute die viertgrößte E-Commerce-Website in den USA, gemessen an den monatlichen Besuchen. Es ist eine der bekanntesten Marken im Einzelhandel. Eine wachsende Zahl von Kunden kehrt regelmäßig zum Einkaufen auf die Website zurück. 88 % der Etsy-Käufer geben an, dass die Plattform Produkte anbietet, die man nirgendwo anders finden kann.

Mir gefällt auch, dass das Unternehmen stark in die Produktentwicklung investiert. Etsy hat seine Suchfunktionen verbessert. Man erweitert den Einsatz von Videos, um Verkäufern zu ermöglichen, ihre Geschichten effektiver zu erzählen.

Etsy befindet sich erst im Anfangsstadium, um den riesigen Online-Einzelhandelsmarkt zu erobern. Diese Aktie sollte in den nächsten zehn Jahren ein enormer Gewinner sein.

Ich bin ein großer Fan von Fintech-Aktien im Allgemeinen. Als ich also sah, dass Chamath Palihapitiyas Special-Purpose Acquisition Company (SPAC), Social Capital Hedosophia Holdings V (WKN: A2QD89), plante, SoFi an die Börse zu bringen, war mein Interesse geweckt.

SoFi zeichnet sich als einer der innovativsten Fintech-Player aus. Die App des Unternehmens ist ein One-Stop-Shop, der Privatpersonen eine breite Palette von Finanzdienstleistungen bietet. Darunter die Beantragung von Krediten, Einreichung von Schecks, Kauf und Verkauf von Aktien und Durchführung digitaler Zahlungen.

Die Innovationen gehen weiter. SoFi kündigte kürzlich an, dass seine App es Nutzern ermöglichen wird, in Börsengänge (IPOs) von Unternehmen zu investieren. Der Kauf von IPO-Aktien war lange Zeit großen institutionellen Investoren und Superreichen vorbehalten.

SoFi hat noch weitere Pläne. Im März kündigte das Unternehmen die Übernahme von Golden Pacific Bancorp an. Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für SoFi, um eine nationale Banklizenz zu erhalten. So lassen sich die Kosten für die Finanzierung von Krediten senken und den Kunden mehr Produkte und Dienstleistungen anbieten.

IPOE ist seit seinem Höchststand im Januar um mehr als 30 % gefallen. Ich denke, dass die Aktie nach dem Abschluss der Fusion mit SoFi langfristig große Erträge liefern wird.

Teladoc Health (WKN:A14VPK) ist im letzten Jahr um fast 140 % gestiegen. Die Aktie des Telemedizinunternehmens hatte auch einen großartigen Start im Jahr 2021, als die Aktien bis Ende Februar um 46 % stiegen. Aber Teladoc hat all diese Gewinne und noch mehr wieder verloren. Die Aktie ist seit Jahresanfang fast 9 % abgerutscht.

Ein Hauptgrund für den Rückgang von Teladoc ist, dass sich die irre Wachstumsrate des Unternehmens seit 2020 deutlich abzuschwächen scheint. Ein weiterer Grund ist, dass Amazon.com plant, diesen Sommer in den Markt für Telemedizin einzusteigen. Beides hält mich trotzdem nicht von einem Investment in Teladoc ab.

Das Unternehmen sollte immer noch starke Wachstumsaussichten über das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus haben. Teladoc kratzt nur an der Oberfläche des US-Telemedizinmarktes. Dank der digitalen Gesundheitsplattform für das Management chronischer Krankheiten, die das Unternehmen mit der Übernahme von Livongo erworben hat, bieten sich zudem großartige Cross-Selling-Möglichkeiten.

Ich denke, dass der Markt für virtuelle Pflege groß genug sein wird, um mehrere Player zu beherbergen. Und ich bin zuversichtlich, dass Teladoc einer dieser Gewinner sein wird. Diese Wachstumsaktie aus dem Gesundheitswesen ist nach wie vor eine gute Wahl für langfristig aufgestellte Investoren.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Etsy, Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V und Teladoc Health. Keith Speights besitzt Aktien von Amazon, Etsy, Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V und Teladoc Health. Dieser Artikel erschien am 5.4.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

