3 Wachstumsaktien, die sich im Jahr 2022 verdoppeln könnten

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie haben Unternehmen, die mit digitalen Werkzeugen gut positioniert sind oder hauptsächlich Onlinedienste anbieten, in der Regel besser abgeschnitten als Unternehmen mit stationärem Handel. Einige haben sich sogar während des Abschwungs gut entwickelt, weil die Onlinebemühungen aufgrund von Grenzschließungen und Stay-at-home-Bestellungen stark angestiegen sind. Zu den beliebten Branchen, die eine Erhöhung erfahren haben, gehören Cloud Computing, soziale Medien, Onlinezahlungen und Software-as-a-Service (SaaS).

Viele der Unternehmen, die von der Telearbeit und der Online-Verlagerung profitiert haben, können auch im nächsten Jahr gut abschneiden, da diese Trends anhalten dürften. Die Gewohnheiten der Menschen haben sich durch die Bequemlichkeit und Leichtigkeit des Arbeitens und Kommunizierens im Internet dauerhaft verändert, und es sieht so aus, als würde diese Praxis auch in Zukunft Bestand haben. Dieser Rückenwind dürfte bis ins Jahr 2022 anhalten und den Unternehmen helfen, ihre Umsatz- und Gewinnspannen zu erhöhen.

Hier sind drei Aktien mit attraktiven Merkmalen, die sich im neuen Jahr spektakulär entwickeln könnten.

Adobe

Adobe ist bekannt für sein Portable Document Format (PDF), das sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen häufig genutzt wird. Das SaaS-Unternehmen hat vom Geschäftsjahr 2018 bis zum Geschäftsjahr 2020 ein stetiges Wachstum der Abonnementeinnahmen verzeichnet. In diesem Zeitraum stiegen die Abonnementeinnahmen von 7,6 Mrd. US-Dollar auf 11,6 Mrd. US-Dollar, und ihr Anteil am Gesamtumsatz erhöhte sich von 84,2 % auf 90,3 %. Diese Dynamik setzt sich auch im Jahr 2021 fort: In den ersten neun Monaten dieses Jahres stiegen die Einnahmen im Jahresvergleich um 23,6 % auf 11,7 Mrd. US-Dollar. Der Anteil der Abonnementumsätze am Gesamtumsatz lag in diesem Zeitraum bei 92,2 %, was die zunehmende Bedeutung des Abonnementumsatzes für den Gesamtumsatz von Adobe unterstreicht. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 19,2 % auf 3,6 Mrd. US-Dollar.

Die wichtigsten Cloud-Angebote von Adobe, nämlich die Digital Cloud und die Document Cloud, ziehen weiterhin Kunden an, die die zahlreichen Tools nutzen, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern. Auch die elektronische Unterschrift und die große Auswahl an digitalen Bildern, Videos und Audiodateien machen Adobe bei Unternehmen beliebt, die diese Funktionen für die Authentifizierung von Vereinbarungen bzw. für Designarbeiten nutzen. Das Untenehmen nutzt auch künstliche Intelligenz mit Adobe Sensei, einem Tool, das in seinen Experience-Cloud-Dienst integriert wird, um bessere Marketing-Ergebnisse für Kunden zu erzielen.

Mit seinem starken Markennamen und den kontinuierlichen und innovativen Verbesserungen seiner Cloud-Dienste dürfte Adobe auch in Zukunft mehr Kunden gewinnen und seine Abonnentenbasis weiter ausbauen. Mit einem stärkeren Kundenstamm und einer anhaltenden digitalen Akzeptanz, gepaart mit seinem soliden Software-as-a-Service-Modell zur weiteren Expansion, hat Adobe gute Chancen, sich im nächsten Jahr zu verdoppeln.

MercadoLibre ist eine der größten E-Commerce- und Online-Bezahlplattformen in Lateinamerika. Das Unternehmen wuchs bereits vor Ausbruch der Pandemie stetig, doch während der Krise beschleunigte sich sein Wachstum. Im Jahr 2020 stiegen das Bruttowarenvolumen (GMV) und das Gesamtzahlungsvolumen (TPV) im Jahresvergleich um 49,5 bzw. 75,9 % auf 20,9 bzw. 49,8 Mrd. US-Dollar. Diese Zahlen zeigen, wie beliebt die Plattformen von MercadoLibre sind, da immer mehr Kunden auf diese kommen und die Dienste von MercadoLibre nutzen, um Waren zu bestellen und online zu bezahlen.

Die Ergebnisse des letzten Quartals zeigen, dass das Wachstum keine Anzeichen einer Abschwächung zeigt. Das GMV stieg im Jahresvergleich um 24 % auf 7,3 Mrd. US-Dollar, während das TPV im Jahresvergleich um 44 % auf 20,9 Mrd. US-Dollar zulegte. Auch der Umsatz und der Gewinn haben sich parallel zum Anstieg dieser operativen Kennzahlen beeindruckend entwickelt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 stieg der Nettoumsatz im Jahresvergleich um 86,6 % auf 4,9 Mrd. US-Dollar, während sich der Nettogewinn von 152,8 auf 417,4 Mio. US-Dollar mehr als verdoppelte.

MercadoLibre verzeichnet eine wachsende Nutzerbasis und ein höheres Engagement, während die Zufriedenheitsraten ebenfalls steigen, da das Unternehmen sein Produktsortiment erweitert und seinen Versandservice verbessert hat. Jetzt arbeitet MercadoLibre mit der Risikokapitalfirma Kaszek zusammen, um eine spezielle Übernahmegesellschaft (SPAC) zu gründen, die ein geeignetes lateinamerikanisches Technologieunternehmen für einen Börsengang finden kann. Dies ist eine der vielen Möglichkeiten, wie das Unternehmen seine Investitionen und Einnahmequellen diversifizieren will, um sich für die Zukunft zu rüsten.

Wenn das Unternehmen seine Position als führendes E-Commerce-Unternehmen in Lateinamerika festigt, wird es einen starken Netzwerkeffekt erzeugen, der weitere Anbieter und Kunden anzieht und so seine Nutzerbasis weiter vergrößert. Die Beschleunigung des GMV und des TPV sollte den Umsatz und den Gewinn antreiben und MercadoLibre eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, sich bis 2022 zu verdoppeln.

Alphabet ist der Eigentümer der beliebtesten Suchmaschine der Welt, Google, und bietet eine Vielzahl von Diensten wie YouTube, Google Cloud und Google Maps an. Der Technologieriese wuchs bereits vor der Pandemie stetig: Der Gesamtumsatz stieg von 136,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf 182,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich 2020 um 17,3 %.

Die Pandemie verursachte einen starken Anstieg der Einnahmen von Alphabet im dritten Quartal. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 41 % auf 65,1 Mrd. US-Dollar, während der Nettogewinn um 68,4 % zunahm. Das Unternehmen verzeichnete ein breit gefächertes Umsatzwachstum bei allen seinen Diensten, da Unternehmen und Einzelpersonen seine Netzwerk- und Cloud-Dienste in Anspruch nahmen.

Alphabet baut sein Produktangebot weiter aus, wobei seine Cybersicherheitsprodukte stark nachgefragt werden, da immer mehr Unternehmen und Schulen hybride Arbeitsformen einsetzen. Die leistungsstarken Analyse- und Künstliche-Intelligenz-Tools von Alphabet werden von einer Vielzahl von Kunden genutzt, die sie in ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot integrieren, was zu einer stärkeren Kundenbindung und erfolgreicheren Marketingkampagnen führt.

Diese Dienstleistungen sind nur eine Momentaufnahme dessen, was Alphabet anbietet, und da die Digitalisierung weiterhin neue Regionen erreicht, sollte das Unternehmen sehen, dass seine Suchmaschine häufiger genutzt wird und dadurch höhere Werbeeinnahmen erzielt werden. Obwohl Alphabet kurz davorsteht, ein 2-Billionen-Dollar-Unternehmen zu werden, zeigt die Geschichte, dass es sich einmal verdoppelt hat, nämlich von Dezember 2019 bis Dezember 2021, und ich glaube, dass es die Chance hat, dies erneut zu tun.

Dank des Rückenwinds durch die Pandemie und die zunehmende Verbreitung digitaler Technologien hat Alphabet viele mit seinen schnellen Umsatz- und Gewinnspannen verblüfft. Dies dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein, denn die Suchmaschine und der Cloud-Service des Unternehmens dringen immer tiefer in neue Branchen und Länder vor und festigen so seine Vormachtstellung in der neuen Normalität. Und selbst wenn sich der Kurs nicht verdoppelt, dürfte die Aktie von Alphabet zumindest einen beeindruckenden zweistelligen Zuwachs verzeichnen, wenn die Gewinne durch die Decke gehen.

Der Artikel 3 Wachstumsaktien, die sich im Jahr 2022 verdoppeln könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition des Premium-Beratungsdienstes The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Royston Yang auf Englisch verfasst und am 15.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Royston Yang besitzt Adobe Inc. und Alphabet (A-Aktien). The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien) und MercadoLibre. The Motley Fool empfiehlt Adobe Inc.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images