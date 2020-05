3 Warren Buffett-Aktien, die ich nie verkaufen werde

Obwohl die jährliche Performance von Berkshire Hathaway in letzter Zeit ein wenig angeschlagen war, ist es unbestreitbar, dass seine Buy-and-Hold-Anlagestrategie langfristig Wunder bewirkt hat. Laut Buffetts jährlichem Aktionärsbrief 2019 hat der breit angelegte S&P 500 zwischen 1964 und 2019 einschließlich der Dividenden eine kräftige Rendite von 19.784 % erzielt. Im Vergleich dazu ist der Marktwert pro Aktie von Berkshire Hathaway im gleichen Zeitraum um 2.744.062 % gestiegen.

Buffetts Fähigkeit, Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren und, was am wichtigsten ist, diese Unternehmen über längere Zeiträume zu halten, ist der Grund, warum er seit mehr als fünf Jahrzehnten den Aktienmarkt überholt hat.

Diese Buffett-Aktien werde ich nie verkaufen

Derzeit besitzen Buffett und sein Team 48 Wertpapiere, wobei das Zugeständnis der Jahresversammlung von Berkshire Hathaway berücksichtigt wurde, dass alle vier großen Fluggesellschaften vollständig verkauft wurden. Von diesen 48 Wertpapieren besitze ich derzeit an vier Unternehmen einen Anteil. Und von diesen vier Unternehmen würde ich drei niemals verkaufen.

Zunächst einmal gibt es Buffetts zweitgrößte Beteiligung nach Marktwert, die Bank of America. Die fast 948 Millionen Aktien, die Buffett besitzt, entsprechen einem Marktwert von mehr als 22 Milliarden Dollar.

Vor etwa einem Jahrzehnt herrschte in der Bank of America das Chaos. Das Unternehmen litt unter einem Berg von Klagen gegen Countrywide Financial, das die Bank während der Finanzkrise übernommen hatte, und die Kreditqualität seines Kreditportfolios war relativ schlecht. Heute ist die Bank of America jedoch (zum Glück) nur noch eine Hülle dessen, was sie vor zehn Jahren war. Sie hat vor Jahren die an die Finanzkrise gebundenen Ausgleichszahlungen hinter sich gelassen und die Kreditqualität ihres Kreditportfolios hat sich immens verbessert.

Ebenso wichtig ist, dass die Bank of America eine bewundernswerte Arbeit bezüglich der Kontrolle ihrer Ausgaben geleistet hat, um ihre Betriebseffizienz zu verbessern. Dies geschah durch die Schließung einiger ihrer physischen Zweigstellen und die Förderung von Digital Banking sowie mobilen Bankanwendungen, um die nächste Generation von Bankkunden zu umwerben. Ende März 2020 zählte die Bank of America fast 30 Millionen Mobile-Banking-Kunden, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei ein Drittel aller Verkäufe im Bereich des Consumer Banking im digitalen Raum stattfindet. Es sei darauf hingewiesen, dass digitale Transaktionen nur einen Bruchteil der Gesamtkosten für persönliche Transaktionen ausmachen.

Die Bank of America hat ihre Aktionäre in den letzten Jahren auch mit einem stetigen Dividendenwachstum und einem aggressiven Aktienrückkaufprogramm belohnt. Obwohl diese Rückkäufe derzeit wegen der Pandemie des Coronavirus (COVID-19) ausgesetzt sind, hat die Bank of America ihre Zahl der ausstehenden Aktien von über 10 Milliarden auf unter 8,7 Milliarden reduziert.

Ich habe Vertrauen in CEO Brian Moynihan, vertraue auf die Marke der Bank of America und befürworte die Strategien, die zur Förderung des Wachstums umgesetzt werden. Ich sehe keinen Grund, meinen Anteil an der Bank of America jemals zu verkaufen.

Auch wenn es mein persönliches Portfolio erst vor relativ kurzer Zeit erweitert hat, ist die zweite Buffett-Aktie, von der ich nicht die Absicht habe, mich jemals zu trennen, der Kreditdienstleister Mastercard. Berkshire Hathaway besitzt 4,93 Millionen Aktien von Mastercard, die derzeit etwa 1,4 Milliarden Dollar wert sind.

Eines der besten Dinge am Geschäftsmodell der Zahlungsverarbeitung ist, dass die mit dem Einstieg verbundenen Infrastrukturkosten relativ hoch sind. Daher hat es Mastercard nur mit einer kleinen Handvoll sehr ernst zu nehmender Konkurrenten zu tun, was seine Marketing- und Wachstumsstrategie einfacher macht als in anderen überfüllten Branchen innerhalb des Finanzsektors.

Eine weitere sehr wichtige Sache, die es zu beachten gilt, ist, dass Mastercard kein Double-Dipper ist. Damit meine ich, dass sie ausschließlich als Zahlungserleichterung für Händler fungiert und im Gegensatz zu einigen ihrer Konkurrenten keine Kredite vergibt. Obwohl die Weltwirtschaft weitaus mehr Zeit damit verbringt, zu expandieren als zu schrumpfen, was die Unternehmen begünstigt, die Zinsen auf das geliehene Geld verdienen, können Rezessionen Double-Dipper steigenden Ausfallraten aussetzen. Mastercard hat diese Sorgen um die Zahlungsausfälle nicht, weshalb sich die Bruttomarge bei Mastercard oft auf einer 12-Monats-Basis bei 50 % bewegt.

Mastercard ist auch ein Unternehmen mit vielen Möglichkeiten im In- und Ausland. Das Unternehmen hält 22 % des gesamten US-Kreditkartenmarktanteils gemessen am Kaufvolumen des gesamten Netzwerkes - die Nr. 2 in den USA zu sein ist ziemlich beneidenswert, wenn man bedenkt, wie abhängig die USA in Bezug auf das BIP-Wachstum vom Konsum sind - und es hat massive Chancen in derzeit unterfinanzierten Regionen in Afrika, dem Nahen Osten und Südostasien.

Ich glaube, dass eine zweistellige Wachstumsrate für Mastercard langfristig nachhaltig ist, sodass es eine Aktie ist, die man problemlos halten kann.

Zuletzt habe ich nicht vor, meine Beteiligung am E-Commerce-Riesen Amazon jemals zu verkaufen. Auch wenn Buffett selbst Amazon nicht gekauft hat, hat eines seiner Teammitglieder eine Position mit 537.300 Aktien im Wert von fast 1,3 Milliarden Dollar aufgebaut.

Wie dir wahrscheinlich bekannt ist, ist die E-Commerce-Präsenz von Amazon in den Vereinigten Staaten unübertroffen. Laut eMarketer kontrolliert Amazon im Juni 2019 etwa 38 % des gesamten US-E-Commerce. Die Tatsache, dass Amazon ein solcher Gigant im Einzelhandel ist, ermöglicht es dem Unternehmen, die Verbraucher mit seinem Ökosystem von Produkten anzulocken, und war unerlässlich für mehr als 150 Millionen Käufe auf seiner Prime-Plattform. Die Einnahmen aus den Prime-Mitgliedschaften helfen Amazon, einige seiner schwachen Einzelhandelsmargen auszugleichen und die Preise der Einzelhändler zu unterbieten.

Amazon hat sich auch im Bereich der Cloud-Dienste zu einem wahren Riesen entwickelt. Amazon Web Services (AWS) erwirtschaftete im ersten Quartal einen Umsatz von 10,2 Milliarden USD, 33 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Obwohl es nur 13,5 % des Gesamtumsatzes ausmachte, war der AWS für 3,08 Milliarden Dollar der 3,99 Milliarden Dollar des Betriebsergebnisses im ersten Quartal verantwortlich. Da die Margen von AWS wesentlich höher sind als in den Segmenten des Einzelhandels oder der Werbung, dürfte der Cashflow von Amazon explodieren, wenn AWS zu einem größeren Bestandteil des Gesamtumsatzes wird.

Ob du es glaubst oder nicht, Amazon ist auch eine wertstabile Aktie, wenn man sich seinen Cashflow genau ansieht und traditionelle Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis beiseitelässt. In den letzten zehn Jahren wurde Amazon in der Vergangenheit zwischen dem 23- und 37-Fachen seines Cashflows zum Jahresende bewertet. Mit der Annahme, dass AWS weiterhin zu einem größeren Prozentsatz des Gesamtumsatzes steigt, wird Amazon derzeit mit weniger als dem 12-Fachen des Konsensus-Cashflows der Wall Street für 2023 bewertet.

Ich setze mein Geld darauf, dass Amazon das erste börsennotierte Unternehmen wird, das eine Bewertung von 2 Billionen Dollar erreicht.

