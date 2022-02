3 Warren-Buffett-Strategien zum Aufbau von Wohlstand

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit.

Hier sind drei Investitionen, von denen er begeistert ist.

Wichtige Punkte

Warren Buffett ist nicht nur ein erfolgreicher Investor, sondern auch ein großzügiger. In diesem Zusammenhang hat er wiederholt erklärt, dass er den größten Teil seines Wohlstands für wohltätige Zwecke spenden möchte.

Aber Buffett ist nicht nur großzügig mit seinem Geld. Er ist auch großzügig mit seinen Ratschlägen. Hier sind ein paar Strategien, die er empfiehlt, um seinen Wohlstand langfristig zu vermehren.

1. Kaufe Indexfonds

Buffett ist der Meinung, dass breit aufgestellte Indexfonds, wie der S&P 500-Indexfonds, eine gute Wahl für normale Anleger sind - auch wenn er selbst eine andere Strategie verfolgt, bei der er Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial handverlesen hat. Es stimmt zwar, dass du mit Indexfonds nicht die Performance des breiten Marktes schlagen kannst, da ihr Ziel einfach darin besteht, die Renditen der Richtwerte zu erreichen, aber sie sind auch eine sehr gute Investition für Leute, die nicht viel über die Auswahl von Aktien wissen und das Risiko begrenzen wollen.

Buffett ist nicht auf Indexfonds angewiesen, da er selbst ein Experte bei der Auswahl von Aktien ist. Und weil er so reich ist, kann er es sich auch leisten, über Nacht 100.000 US-Dollar zu verlieren, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Aber die meisten Menschen sind in dieser Hinsicht nicht wie Buffett. Wenn du also ernsthaft ein solides und breit gefächertes Portfolio aufbauen willst, solltest du auch Indexfonds für den breiten Markt in Betracht ziehen.

2. Halte deine Aktien für eine lange Zeit

Buffett hat bekanntlich gesagt, dass du eine Aktie nicht für 10 Minuten besitzen solltest, wenn du nicht bereit bist, sie 10 Jahre lang zu halten. Manche Leute glauben, dass sie an der Börse schnelles Geld machen können, aber das sind die Leute, die sich stattdessen meist verheizen lassen.

In Wirklichkeit belohnt die Börse schon seit langem Anleger, die jahrelang dabei bleiben. Aber du musst deinen Investitionen Zeit geben, damit sie nicht nur an Wert gewinnen, sondern sich auch von Rückschlägen erholen. Egal, ob du dein Portfolio mit einzelnen Aktien oder Indexfonds füllst, du solltest sie so viele Jahre wie möglich halten.

3. Kaufe Immobilien - aber vorsichtig

Obwohl Buffett ein Fan von Eigenheimen ist, ist er nicht unbedingt der größte Befürworter von Investitionen in Renditeimmobilien. Aber es ist bekannt, dass er in REITs, also Real Estate Investment Trusts, investiert.

Das Schöne an REITs ist, dass du in Immobilien investieren kannst, ohne das Risiko einzugehen, selbst eine Immobilie zu besitzen. REITs sind Unternehmen, die Einnahmen aus dem Besitz und dem Betrieb verschiedener Immobilien erzielen. Industrie-REITs besitzen zum Beispiel Lagerhallen, während Gesundheits-REITs aus Pflegeeinrichtungen und Notfallzentren bestehen.

Das Tolle an REITs ist, dass sie für mehr Vielfalt in deinem Portfolio sorgen können. Und da sie in der Regel überdurchschnittlich hohe Dividenden zahlen, sind sie eine gute Quelle für laufende Einnahmen, die du für Reinvestitionen nutzen kannst.

Höre auf einen der ganz Großen

Die meisten Menschen kommen nicht annähernd an den Erfolg und Wohlstand von Warren Buffett heran. Das heißt aber nicht, dass wir nicht alle von ihm lernen können. Wenn du in deinem Leben viel Wohlstand anhäufen willst, solltest du dir diese Strategien zu Herzen nehmen.

Der Artikel 3 Warren-Buffett-Strategien zum Aufbau von Wohlstand ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 20.02.2022 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

