3 Wege, die Chancen zu erhöhen, den Markt zu übertreffen

Es gibt kein besseres Instrument zum Aufbau von Wohlstand als die Börse. Trotz der negativen Auswirkungen von Kriegen, Pandemien und Rezessionen ist der S&P 500 im Durchschnitt jährlich um etwa 10 % gestiegen. In diesem Zusammenhang wäre eine Investition von 10.000 US-Dollar in den breiten Index vor 50 Jahren heute mehr als 400.000 US-Dollar wert.

Aber ehrgeizige Einzelanleger wollen vielleicht eine bessere Rendite erzielen als der Gesamtmarkt. Und ich bin hier, um dir zu sagen, dass das definitiv möglich ist. Obwohl sie bemerkenswert einfach sind, sind die notwendigen Maßnahmen und die Denkweise sehr schwierig umzusetzen. Das liegt daran, dass sie unerschütterliche Disziplin erfordern.

Hier sind drei effektive Strategien, mit denen du zu den wenigen Anlegern gehörst, die besser abschneiden als die Börse.

1. Versuche nicht, den Markt zu timen

Es kann sehr verlockend sein, zu versuchen, den Markt zu timen, indem man häufig Positionen kauft und verkauft, um aus den Kursschwankungen einen schnellen Gewinn zu erzielen. Das ist der falsche Ansatz. Gegen milliardenschwere Fonds mit riesigen Recherche- und Technologiebudgets zu anzutreten, ist für den einzelnen Anleger sicher ein aussichtsloses Unterfangen.

Hättest du Anfang 2020 vorausgesehen, dass eine Pandemie die Weltwirtschaft zum Stillstand bringen würde, hättest du sicherlich alle deine Aktienpositionen verkauft. Das wäre jedoch ein großer Fehler gewesen, denn der S&P 500 ist im Jahr 2020 um 16 % gestiegen.

Du musst nicht nur wissen, welches Ereignis (und dessen Zeitpunkt) in der Zukunft eintreten wird, sondern auch vorhersagen können, wie der Rest des Marktes darauf reagieren wird. Das ist praktisch nicht wiederholbar und wird von langfristigen Anlegern am besten vermieden.

Stattdessen ist es sinnvoller, dein Portfolio regelmäßig mit Ersparnissen aufzustocken, damit du im Laufe der Zeit einen Durchschnittskosteneffekt an der Börse erzielen kannst. Und konzentriere dich darauf, in den unvermeidlichen Höhen und Tiefen voll investiert zu bleiben. Zeit an der Börse ist besser als Timing am Markt.

Behalte dies im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal eine Veränderung in deinem Portfolio vornehmen willst, und deine Investitionsrendite wird sich dramatisch verbessern.

2. Suche nach qualitativ hochwertigen Unternehmen

Um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, ist es klug, dein Portfolio auf Positionen in hochwertigen Unternehmen zu beschränken. Das sind Unternehmen, die ihre Umsätze im Jahresvergleich steigern, konstante und steigende Gewinnspannen aufweisen, Gewinne und freien Cashflow erwirtschaften und sich in irgendeiner Weise von ihren Branchenkollegen abheben, weil sie ein besseres Produkt oder eine bessere Dienstleistung verkaufen oder ein besseres Managementteam haben. Sie sind selten, aber nicht unbedingt schwer zu finden, wenn du aufmerksam bist.

Langfristig (fünf Jahre oder länger) sollten diese Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen viel besser abschneiden als Unternehmen, die keinen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben. Sie haben einen langen Atem und können sich gegen die ständige Bedrohung durch neue Brancheneinsteiger und bestehende Konkurrenten wehren.

Drei solcher Unternehmen, die mir sofort einfallen, sind der Online-Marktplatz Etsy, die Baumarktkette Home Depot und der Sportbekleidungshersteller Lululemon. Alle drei haben in den letzten Jahren überzeugt, weil sie in ihren jeweiligen Branchen immer wieder Marktanteile gewinnen, indem sie außergewöhnliche Geschäftsmodelle betreiben und Wege finden, die Kunden besser zu bedienen als die Konkurrenz.

Wenn du dein Portfolio auf die besten Unternehmen beschränkst, verringert sich das Risiko, Geld zu verlieren - eine offensichtliche Voraussetzung, um an der Börse tatsächlich Geld zu verdienen. Wenn du weißt, dass du Aktien besitzt, die über solide Fundamentaldaten verfügen, kannst du nachts auch besser schlafen.

3. Ignoriere die Finanznachrichten

Zu guter Letzt denke ich, dass alle langfristigen Investoren enorm davon profitieren würden, wenn sie den Finanznachrichten weniger Aufmerksamkeit schenken würden. Es gibt unzählige Medien, die uns rund um die Uhr mit Nachrichten versorgen, die wir jederzeit abrufen können. Diese ungünstige Situation ermutigt uns, häufiger zu handeln, was Studien zufolge zu schlechteren Renditen bei Investitionen führt.

Ich will damit nicht sagen, dass du die Entwicklungen in deinen Unternehmen ignorieren sollst. Das wäre leichtsinnig. Du willst immer alle wichtigen Informationen über die Aktien haben, die du besitzt. Aber anstatt dich ausschließlich auf Drittquellen zu verlassen, lohnt es sich, auf Nachrichten zu achten, die direkt von den Investor-Relations-Webseiten deiner Unternehmen stammen.

Verbringe mehr Zeit damit, die Investorenpräsentationen und Jahresberichte der Unternehmen zu lesen, und weniger damit, die Nachrichten zu lesen. Du bekommst ein besseres Verständnis für die Unternehmen, die du besitzt, wenn du dich auf primäre Informationsquellen stützt und dich weniger von der ständigen Nachrichtenflut beeinflussen lässt.

Ich bin sicher, dass sich die langfristigen Renditen von Aktien erheblich verbessern würden, wenn die Anleger diese drei Strategien sofort umsetzen würden.

